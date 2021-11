Fusión de Bankia con CaixaBank: qué cambia, cómo acceder online a tu cuenta y qué apps utilizar

Vamos a explicarte los principales para operar digitalmente si eras cliente de Bankia ahora que se ha fusionado con CaixaBank. Realmente, CaixaBank se ha asegurado de intentar realizar una transición sencilla para todos, de forma que no van a cambiar muchas cosas. Sin embargo, puede ser confuso para algunos tener que usar otras webs y aplicaciones, por lo que vamos a intentar que quede claro.

Te diremos qué pasa con tus credenciales y cómo puedes acceder a la nueva cuenta que se te ha creado en CaixaBank. También te vamos a explicar cómo operar ahora desde el móvil, tanto diciéndote qué aplicaciones utilizar como indicándote qué pasa con Bizum. Intentaremos que todo sea resumido y entendible.

Pasas a ser cliente de CaixaBank

Desde este fin de semana, si eras cliente de Bankia ya no puedes entrar en su página web. Cuando escribas la dirección de Bankia.es, irás directamente a la web de CaixaBank, Caixabank.es, donde tendrás que iniciar sesión y donde tendrás que operar a partir de ahora.

Por lo tanto, a día de hoy y a efectos de recursos online ya has pasado a ser de CaixaBank. No te vas a tener que preocupar por nada más, ya que es la entidad financiera la que se va ocupar de la migración de tus datos. Como mucho, la primera vez que entres a la web es recomendable revisar tus datos por si hubiera habido algún error.

Tu nueva cuenta en CaixaBank

Si eras usuario de Bankia, tu nombre de usuario y contraseña no cambiarán para acceder a la web de CaixaBank, tanto en su página web como en sus aplicaciones móviles. Por lo tanto, no vas a necesitar hacer nada para seguir operando, sólo descargarte las nuevas aplicaciones que vas a necesitar de la nueva entidad.

Una cosa importante que debes saber es que tras la unificación, se va a cambiar tu número de cuenta IBAN. CaixaBank se encargará de redirigir las domiciliaciones de ingresos y pagos al nuevo identificador, pero no está de más que lo consultes y lo revises por si fallase algo, y que te anotes este IBAN en el caso de necesitarlo para otras operaciones.

También es importante saber es que si tenías cuentas diferentes en Bankia y CaixaBank no se van a unificar, sino que se mantendrán como cuentas distintas. Eso sí, siempre vas a poder acudir a tu sucursal y pedirles que se gestione la unificación de las cuentas. Por último, de momento tampoco habrá cambios en las condiciones de tus préstamos y seguros.

Qué pasa con tus tarjetas de débito

El número de tu tarjeta de débito tampoco se ha modificado tras la integración. Esto quiere decir que si tienes compras o pagos domiciliados a esta tarjeta, podrás seguir operando con total normalidad. La tarjeta seguirá activo y vas a seguir pudiendo operar con ella como hasta ahora. Lo único es que "apuntará" a la nueva cuenta que se te haya creado en CaixaBank.

Además, también debes saber que podrás hacer todas las operaciones disponibles en los cajeros de CaixaBank sin comisión con tu tarjeta de Bankia. Puede que en tu tarjeta ponga Bankia, pero realmente ya es de CaixaBank con el mismo número y todo. Inicialmente podrás seguir usando tu tarjeta como hasta ahora o pedir una nueva de CaixaBank. Si hubiera cambios en las condiciones, se te informará.

Qué aplicaciones tendrás que utilizar a partir de ahora

A partir de ahora, vas a tener que utilizar dos aplicaciones para poder operar, ambas de CaixaBank. La principal es CaixaBank Now, que te permite realizar y consultar la mayoría de tus operaciones y tu saldo. Es como la aplicación principal que tenías con Bankia. Cambiará la estética, pero ya está. Te identificarás metiendo tu DNI como identificador y usando la contraseña que ya tenías.

Aunque el servicio se cortó temporalmente hace unos días, desde CaixaBank Now podrás seguir enviando tus Bizum como lo venías haciendo hasta ahora en la aplicación de Bankia. Solo tendrás que entrar en ella y ver la sección correspondiente.

La segunda aplicación es CaixaBankSign. En este caso, es una app para realizar firmas con tu móvil, de forma que puedas autorizar determinadas operaciones como transferencias, traspasos, etcétera. Funcionará con las mismas credenciales que tenías para identificarte en tu cuenta de Bankia.

Qué página web debes usar

La única web que debes utilizar a partir de ahora es la de Caixabank.es. Este pasa a ser tu banco, y ya te tendrás que olvidar de una web de Bankia que ya no existe. Las credenciales de acceso son las mismas, tienes que escribir los mismos datos para entrar, por lo que en este aspecto todo sigue sin cambiar.

Lo único es que posiblemente notes que la web es diferente, evidentemente. El diseño es distinto y las secciones son diferentes y están ordenadas de distinta manera. Por lo tanto, puede que necesites unos minutos para aprender el nuevo camino para llegar a esta o aquella opción, pero todo lo que podías hacer lo seguirás pudiendo hacer en la nueva web.

Y los clientes que eran de CaixaBank

Si nunca has sido de Bankia sino de CaixaBank, esta fusión no va a cambiar nada para ti. Todo seguirá exactamente igual, seguirás usando las mismas aplicaciones y no habrá ningún tipo de cambio. Los cambios solo son para los clientes de Bankia, que son los que se integran en CaixaBank. Pero para los clientes de CaixaBank todo sigue igual.