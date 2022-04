Estas han sido las peores decisiones tecnológicas y los arrepentimientos de los editores de Xataka

Cometer errores forma parte de la vida, pero hay algunos que duelen más que otros. También en el mundo tecnológico, y los editores de la familia xatakera no somos una excepción. Por eso, hoy te traemos una recopilación de las peores decisiones tecnológicas y los mayores arrepentimientos de los editores de Xataka y el resto de medios tecnológicos de Webedia España.

En este artículo, una veintena de editores abrimos nuestro corazoncito tech para confesaros nuestras grandes meteduras de pata, o esas decisiones que en su día parecían buenas y acabaron siendo todo lo contrario. Porque al final, es cometer errores lo que nos ayuda a aprender. Hemos intentado centrarnos en los errores relacionados con el software, aunque también hay algunas experiencias con el hardware, y tenemos tanto traumas recientes como otros que se remontan a muchos años atrás.

Y como queremos hacer este artículo entretenido y distendido, también queremos invitarte a que tu también compartas con nosotros las decisiones tecnológicas de las que te arrepientas, y lo hagas en la sección de comentarios. Así, podremos aprender los unos de los otros y darnos apoyo anímico.

Alberto de la Torre Reyes

Editor de Xataka

""En marzo del año pasado tuve la suerte de poder hacerme con una PS5, el momento de recuperar una afición que había dejado un poco de lado durante la generación de PS4 y que me hacía mucha ilusión. El único problema, como para todos, era la falta de exclusivos o juegos que marcaran la diferencia en la nueva consola. 'No pasa nada', me dije, 'te suscribes a PS Plus y juegas a los imprescindibles de PS4 con la PS Plus Collection y así recuperas el tiempo perdido'. Resultado: he olvidado cancelar la suscripción. Me han cobrado un año entero, no he jugado online en todo este tiempo y sólo me he pasado God of War. Ahora tengo 60 euros menos."

Alejandro Fernández

Editor de Mundo Xiaomi

"Cuando empecé a domotizar mi casa me surgió una duda. ¿Alexa o Google Assistant? Es una decisión bastante importante teniendo en cuenta que en función de lo bien que nos entendamos con este, la interacción será más o menos sencilla. Probé ambas apps para poder probarlos sin necesidad de tener que comprar cada uno de los altavoces. Por la integración, finalmente me decanté por el de Google. Ahora que han pasado varios años desde entonces, no es que me arrepienta muchísimo, pero si hubiese sabido todo el cariño que le he puesto Amazon a sus asistente, Alexa hubiese sido la elegida."

Ana Boria Buján

Editora de Xataka TV

"Cuando Google cambió su política y dejó de ofrecer almacenamiento gratuito ilimitado para el contenido multimedia, me puse a buscar alternativas y decidí probar con Amazon Photos. Supongo que igual que muchas otras personas… Pero además de que la aplicación no me encantaba, se guardaron mis imágenes sin el orden al que yo estaba acostumbrada y me parecía una locura ponerme a reorganizar todo aquello (soy de esas personas que almacena fotos y vídeos a lo largo de muchos años porque me encanta, de vez en cuando, darme una vuelta por la galería para rememorar un poco). Lo peor llegó cuando me di cuenta de que claro, era Amazon PHOTOS, que no Vídeo. Podría acostumbrarme a la aplicación y plantearme organizar todo poco a poco, pero lo de que no se guardasen los vídeos… por ahí no iba a pasar. 3 días duró la aplicación instalada en mi teléfono. Ahora sigo con Fotos de Google y me he obligado a mi misma a ser más selectiva con lo que guardo y lo que no. ¡Nada que por mal no venga!"

Antonio Sabán

Editor de Genbeta

"Mi mayor arrepentimiento en una compra tecnológica fue una tablet económica Teclast X80 Pro con Windows 10 que adquirí con una oferta con la que salía baratísima. Confié demasiado en el rendimiento de Windows 10 en chips baratos de Intel y con un almacenamiento lento, y la jugada salió muy mal. Mi idea era tenerla enchufada siempre a la tele haciendo las veces de un ordenador con teclado y ratón para algún uso puntual, pero no fue posible. Los 2 GB de RAM que tenía no ayudaban, y en una era de SSDs salvadores, el almacenamiento interno era más lento en mis pruebas que un disco duro convencional. Abrir cualquier directorio o aplicación era una tarea eterna, así que decidí que no valía. A partir de ahí, decidí no volver a comprarme nada por la intuición de que podría valer."

Antonio Vallejo

Editor de Genbeta y Xataka Home

"Las conversaciones de WhatsApp y los archivos multimedia que se almacenan en el teléfono han sido aspectos que hasta hace poco me daban igual perder. Por esto mismo, cada vez que instalaba WhatsApp en un teléfono deshabilitaba el guardado en la nube. Sin embargo, por temas de trabajo, es una cuestión que valoro cada vez más. Ahora al cambiar de teléfono, la copia de seguridad de WhatsApp acaba siendo lo único que almaceno en el dispositivo, además de la distintas apps que utilizo en mi día a día. No obstante, todo hay que decir que no me encontraría en esta situación si desde la compañía tuvieran métodos más efectivos de guardado en la nube, algo que sí podemos encontrar en su rival más directo."

Bárbara Bécares

Editora de Genbeta

"Mi peor decisión fue no querer usar algún software de almacenamiento en la nube. Hace tres años, me robaron mi PC y mi cámara de fotos en el mismo día y perdí muchísimas fotos. Además no eran fotos personales, sino de un trabajo periodístico en un punto caliente y luego solo pude vender algún reportaje pero sin fotografías (los pagan mucho peor). No aprendí de ese error y años más tarde casi pierdo la información de mi disco duro externo y no estaba almacenada en ninguna nube. Por suerte, un gran amigo me pudo solucionar el problema del disco duro, pero tengo claro que la nube es necesaria."

Carlos Prego

Editor de Xataka

"La verdad es que creo que el mayor arrepentimiento que recuerdo no fue mío, sino uno compartido, a nivel general, en mi casa, cuando compramos nuestro primer PC. Fue a finales de 2000 -¡Ya ha llovido!- y en la tienda nos aconsejaron que instalásemos Windows Millenium, que por entonces llevaba solo unos meses en el mercado. Grave error. Yo, que por entonces tenía unos 13 años, estaba acostumbrado a usar equipos con Windows 98 o incluso 95 en el colegio y el Millenium me descolocó por completo. Era difícil instalarlo y te complicaba de mala manera la vida cuando querías usar cierto hardware o programas. Recuerdo que cada dos por tres el equipo se me quedaba colgado por cualquier tontería. Visto con perspectiva, el problema probablemente no fuese achacable solo al sistema operativo, pero también sé que no soy el único usuario que terminó aborreciendo aquel producto de Microsoft. Desde luego me dejó muy mal sabor de boca. Y la sensación no mejoró cuando años después mi primer portátil llegó con Windows XP, SO que iba de perlas. A lo largo de los últimos años he usado, si no recuerdo mal, el XP, Vista, 7, 10 y 11, que es el que manejo ahora, y por fortuna ninguno se parece ni por asomo al Me. De todos los arrepentimientos tecnológicos, creo que ese es sin duda el que más grabado a fuego llevo."

Enrique Pérez

Editor de Xataka

"Me duele decirlo, pero creo que sería usar Google Chrome. Idealmente es rápido y sincronizado entre dispositivos, pero he tenido múltiples fallos donde he perdido algunas contraseñas y consume mucha memoria. Quizás haberme acostumbrado desde un principio por Firefox habría sido una ventaja, también desde el lado más filosófico, por un tema de privacidad y código abierto. He probado hacer el cambio total en varias ocasiones, pero tener Chrome en Android me condiciona también."

Fabio Rodríguez

Editor de Xataka TV

"Esto es más un error garrafal que un arrepentimiento, pero cuando era joven (más aún) estaba obsesionado con el Habbo Hotel. Para quien no lo conozca, Habbo Hotel era el metaverso de la generación millenial. Un lugar donde podías interactuar con otros avatares en diferentes espacios donde convertían todas las palabrotas e insultos que se dijeran en el curioso término "bobba". Tal fue mi adicción que un verano me gasté 125 euros en puntos habbo, para que, al cabo de un par de semanas, me robaran la cuenta. Así que, definitivamente, si hay algo de lo que me arrepienta más que nada en el mundo del PC es haber empezado a jugar a Habbo Hotel... Y gastarme 125 euros en él."

Gabriela González

Editora de Genbeta

"Si bien no puedo decir que me "arrepienta" de haber usado algún software o sistema en mi vida porque veo todo como una oportunidad de aprender, y más cuando me dedico a escribir a diario sobre justamente estas cosas. Sin embargo, dedico una enorme cantidad de mi tiempo a probar de todo lo que se me atraviese, y puedo decir que hay algunas cosas que desearía no haberme encontrado. Desearía nunca haber recomendado servicios como Hola VPN o CCleaner, porque terminaron jugándosela muy mal a los usuarios aunque parecían excelentes herramientas. También llegué a pagar por un cliente de correo llamado Postbox que en su momento me parecía muy bueno, pero me dejaban sin actualizaciones en menos de un año o seis meses a pesar de pagar una supuesta licencia de por vida bastante cara. Por unos momentos también me arrepentí un poco de haber actualizado a Windows 11, pero decidí seguir usándolo porque así puedo seguir escribiendo sobre mi experiencia con él día a día, y además, está mejorando lento, pero seguro."

Iván Linares

Editor de Xataka Móvil y Xataka Android

"Como aficionado a la tecnología suelo sufrir la tentación de probar cuanto antes las diferentes betas de los sistemas operativos, incluso en dispositivos personales; una costumbre que se agrava con mi trabajo buscando noticias. Así que se me ocurrió actualizar mi iPhone X a la entonces beta de iOS 13. Sin duda fue uno de mis peores decisiones. La beta de iOS 13 no funcionaba mal en aquel momento, pero no terminaba de ir todo lo bien que debería. Para complicar aún más las cosas, se me ocurrió actualizar mi Apple Watch Series 4 a WatchOS 6 beta; lo que desencadenó un consumo enorme de batería. Dado que no podía hacerle un downgrade al reloj (o yo no supe), tuve que quedarme en la beta de iOS 13 para seguir utilizando el Apple Watch. Todo bien. Para rizar el rizo, cuando pude actualizar a iOS 13 estable mi iPhone X estropeó: el proceso acabó con la baseband del teléfono, un fallo que le hizo perder el IMEI. Y sin IMEI mi iPhone X se convirtió en un pisapapeles: no podía autorizar el teléfono con los servidores de Apple. Como guinda, la empresa no asumió el fallo de actualización como suyo: iOS 13 mató mi iPhone X."

Iván Ramírez

Editor de Xataka Móvil y Xataka Android

"Me alegra que me preguntes pues justo ayer me llegó la actualización a Android 12 de mi OnePlus y hacía tiempo que no veía un despropósito semejante. Es una mezcla de Android 12, OxygenOS y ColorOS pero que toma lo peor de cada sistema. La tipografía es horrible, la tienda de temas es abominable, la interfaz es inconsistente según en qué parte de las opciones esté y a veces no me reconoce los toques correctamente. Ahora solo me quedan tres caminos posibles: downgrade o root (y tener que reconfigurarlo todo) o aguantarme. Todavía me lo estoy pensando."

Javier Jiménez

Editor de Xataka

"No sé si fue la peor decisión tecnológica de mi vida, pero sin lugar a dudas sí es la única que me genera pesadillas de forma recurrente. En 2005, el día después de la muerte del papa Juan Pablo II (y no porque tuviera ninguna conexión con el Santo Padre, sino simplemente porque dio la casualidad y mi mente ha considerado oportuno recordarlo casi 20 años después), monté mi primer blog. Lo hice en Blogger, pero rápidamente me envicié tanto que consideré oportuno pasarme a un hosting propio. Rompí mi hucha de cerdito (yo en aquella época aún era un jovencillo inocente y biemparecido) y contraté el servicio con una empresa que me ofrecía en el precio instalarme el CMS para seguir publicando el blog. La empresa, como no puede ser de otra manera, quebró a los pocos años con tan mala suerte que, su CMS privativo, murió con ella. Miles de entradas (sin ningún valor más que el sentimental, es cierto); pero miles de entradas. Aún sueño eso. Fue la última vez que me fié de un servicio. Me la han vuelto a jugar (otros, en otros momentos), pero gracias a esta malísima decisión, yo estaba mucho mejor preparado."

Javier Lacort

Editor de Xataka

"Aunque no creo que nada supere al día en que pagué una cuenta anual de Megaupload / Megavideo (60 euros) y al mes y medio el FBI cerró sus servicios para siempre, le sigue de cerca el momento en el que empecé a pagar la suscripción de Adobe. No entendí al leer sus condiciones que estuviese pagando una tarifa anual prorrateada mensualmente, así que cuando quise darla de baja para pasarme a Pixelmator Pro, descubrí que me pedían 67 euros por la cancelación anticipada. Y si los pagaba, perdía el acceso al momento, sin poder seguir usándolo hasta que expirase el plazo. Algo ilógico y en contra del usuario. Seguramente yo debí prestar más atención en el momento del alta, pero me fui con la sensación de que una empresa retorcía el lenguaje y la interfaz para cazar incautos. A cambio, tengo claro que no usaré nada de Adobe mientras pueda, no me gustan las empresas que no transmiten la información de forma clara y honesta. También pequé de pardillo en 2013, cuando pagué el premium de Flickr por puro hype de entonces, y al poco convirtieron casi todas las características premium en gratuitas. Lo poco que quedó como ventaja apenas me supuso nada útil. Más que por el cambio de paradigma en Flickr, que pronto empezó a naufragar, el error fue mío, por aflojar el bolsillo ante una moda sin demasiada reflexión sobre el retorno que me supondría esa inversión. Nueve años después, el único retorno ha sido la lección de no pagar movido por el hype."

Javier Marquez

Editor de Xataka

"En 2019 tenía varios dispositivos de Apple y decidí dale una oportunidad a Apple Music, aunque llevaba utilizando Spotify hace muchos años. Cuando tomé aquella decisión no tomé dimensión lo que me costaría volver a armar una biblioteca con mi música preferida en el nuevo servicio y eché de menos una función de Spotify que te ofrece canciones recomendadas en base a la playlist en cuestión. Aunque Apple Music me agradaba en otros aspectos (su interfaz e integración con el sistema de Apple), las razones mencionadas anteriormente me obligaron a volver a Spotify."

Javier Pastor

Editor de Xataka

"Hace poco coloqué un Google Nest Mini en el baño para poder escuchar música por ejemplo mientras me duchaba o afeitaba. Antes tenía un cutre-altavoz resistente al agua que tenía controles de reproducción integrados, pero pensé que el Nest Mini me podría dar juego y podría controlar las opciones de reproducción por voz. Craso error. El enchufe al que conecté el Nest Mini está al otro lado del baño, así que tenía que poner la música más alta. Además de eso no tengo ganas de tener el micro siempre encendido y a veces me olvidaba de activarlo para iniciar la reproducción estando ya en la ducha. Y allí me veíais, dando gritos con el agua a tope para decirle a mi altavoz inteligente eso de “OK Google, siguiente” o “OK Google, pon el volumen al 7". La experiencia ha sido tan mala que he acabado volviendo a mi cutre-altavoz acuático —que es mucho más ‘tonto’— y a sus (benditos) botones físicos."

Jose García

Editor de Xataka

"Yo he tomado dos malas decisiones últimamente en el mundillo del software y los servicios. La primera, se me olvidó por completo cancelar cierta suscripción anual a cierto servicio que recientemente subió de precio y ahora me toca comérmela. Que tampoco me pesa porque mira, más contenido siempre es bien, pero me dio un pelín de coraje no recibir, por ejemplo, un aviso el día de antes tipo "Ey, que mañana te cobramos". Habría sido un detalle. La segunda es apostar por Luminar 4 como revelador de fotos. Si el cambio de Photoshop a Affinity Photo fue sensacional, pasar de Camera Raw a Luminar 4 ha sido un dolor. Es un programa lentísimo, que usa la CPU y la RAM en lugar de la GPU para procesar y que me trae por el camino de la amargura cada vez que hago un análisis. Acepto recomendaciones de programas para revelar fotos."

Miguel López

Editor de Applesfera

"Va a hacer ya una década desde que Dalton Caldwell anunció App.net, una plataforma muy similar a Twitter en la que sus responsables proponían que los usuarios no fuesen el producto. En vez de una red gratuita, se iba a pedir una cuota periódica para poder utilizar la red social. Esa “barrera” monetaria, en teoría, ahuyentaría la toxicidad y produciría conversaciones mucho más productivas. La idea me atrajo mucho ya incluso en 2012 (no quiero pensar que llevo quejándome de la toxicidad de Twitter 10 años), y por eso pagué los 50€ que costaba poder entrar y financiar ese servicio. Al final acabó convirtiéndose en un espejo de Twitter, con sus responsables orientándolo más hacia la comunidad de desarrolladores para buscarle otro enfoque para finalmente cerrarlo. Los peores 50€ invertidos de mi vida."

Samuel Fernández

Editor de Xataka Móvil y Xataka Android

"A pesar de que me fue bien en un buen puñado de aspectos, lo cierto es que mi mayor arrepentimiento a nivel de software fue dar el salto de Windows a MacOS en 2012. Aunque el sistema fue fluido hasta el último minuto y ni siquiera tuve que cambiar de ordenador durante todos esos años, lo cierto es que saltar a MacOS me hizo perder el acceso a software clave que usaba a diario y que me fue muy difícil reemplazar, y nunca con la misma experiencia. En 2022 finalmente he vuelto a Windows y he recuperado ese software (y perdido otras cosas), pero sin duda fue un cambio que me plantearía volver hacer."

Yúbal Fernández

Editor de Xataka