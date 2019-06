Comparativa de correos electrónicos seguros: qué ofrece y cuánto cuestan los mejores del sector

Hoy te traemos una comparativa de correos centrados en la privacidad, hablándote de cuánto cuestan y qué ofrecen los más reputados del mercado. Gmail, Outlook y compañía pueden ser una alternativa bastante recurrente para la mayoría de usuarios, pero si buscas una privacidad máxima, que nadie comprometa tu información para venderte publicidad o la posibilidad de crear un correo o hacer pagos de forma anónima vas a necesitar otro tipo de correo.

Los correos centrados en la privacidad y seguridad no son tan complicados de utilizar como algunos pudieran pensar. De hecho, muchos de ellos se centran en la facilidad de uso y ofrecen un cliente web o aplicaciones móviles para ofrecer experiencias parecidas a los de las grandes multinacionales. La diferencia es que la filosofía para con tus datos es radicalmente diferente, incluso en aquellos que ofrecen más extras como tu propia agenda o calendario.

El artículo lo vamos a empezar con una lista de los servicios de correo seguro que hemos elegido para esta comparativa, y seguiremos con las características que hemos tenido en cuenta para compararlos. Luego tendrás la tabla comparativa donde puedes verlo todo, y debajo de ella te comentaremos algunos datos reseñables extraídos de ella.

Por falta de espacio a la hora de crear la tabla, hay algunos servicios que hemos tenido que dejar fuera de la comparativa. Aun así, hemos intentado quedarnos con los mejores y más completos. Pero si pese a eso crees que hay otros servicios dignos de estar en la comparativa, no dudes en dejar tu opinión en los comentarios. Al final esto es Xataka Basics, y entre todos podemos ayudar a que los usuarios más inexpertos tengan la mayor información posible.

Estos son los correos que hemos elegido

Vamos a empezar enumerando cuáles son los servicios de correo seguro que hemos incluido en nuestra web. En cada uno de ellos añadiremos una pequeña descripción de los puntos fuertes que ellos mismos anuncian, así como la dirección web oficial con la que puedes entrar a ellos por si quieres crearte una cuenta.

ProtonMail: Un sistema de correos electrónicos con cifrado de extremo a extremo afincado en Suiza. Fácil de usar, de código abierto y permitiéndote crear un correo anónimo sin tener que dar tus datos. Su web oficial es Protonmail.com/es.

CounterMail: Un servicio con correos cifrados de extremo a extremo y headers anónimos, el cuál puedes llevar a cualquier lado y es compatible con todos los sistemas operativos de sobremesa y Android. Todo ello centrándose también en la facilidad de uso. Su web oficial es Countermail.com

Posteo: Con un precio sorprendentemente barato, Posteo se posiciona como una alternativa a tener en cuenta. Tiene cifrado de extremo a extremo que puedes configurar en clientes de terceros, y capacidad para crear una agenda cifrada de contactos. Su web oficial es Posteo.de.

Hushmail: Servicio centrado en usuarios inexpertos que tiene cliente web y aplicación oficial para iOS. Con múltiples capas de seguridad y cifrado de extremo a extremo, sin publicidad y con aliases de correo ilimitados. Su web oficial es Hushmail.com.

Mailfence: Un servicio sin rastreo ni publicidad, con calendario, documentos, depósito de claves y cifrado de extremo a extremo. Su registro no es anónimo, pero puedes elegir tus dominios y utilizarlo en apps de escritorio, Android e iOS. Su web oficial es Mailfence.com.

​Tutanota: Protege con cifrado de extremo-a-extremo y 2FA, y tiene aplicaciones oficiales para Android e iOS para poder llevarlo siempre contigo. Se vende como una alternativa a Gmail con un ambicioso plan gratuito y webmail. Su web oficial es Tutanova.com/es.

Runbox: No sólo es otro importante servicio para crear tu correo anónimo, sino que se ponen la medalla de ser verdes obteniendo su energía de hidroeléctricas renovables. No ofrece cuenta gratuita como otros de la lista, pero tiene con hasta cuatro planes de pago diferentes. Su web oficial es Runbox.com.

Mailbox: Con más de 20 años de experiencia, es uno de los clásicos del sector. Ofrece su propio cliente web para poder utilizarlo desde cualquier lugar, y ofrece complementos como agenda, calendario y administrador de tareas. Tiene una cuenta simple y barata para usuarios, pero también otros planes más avanzados para grupos y empresas. Su web oficial es Mailbox.org.

Aspectos que hemos tenido en cuenta

Ahora, vamos a pasar a describir los criterios con los que hemos creado la tabla comparativa. Hemos intentado ir un poco más allá del precio y almacenamiento, incluyendo si su código es abierto o los protocolos más comunes de cifrado. También mencionamos las jurisdicciones y otros aspectos básicos como si se pueden sincronizar en aplicaciones de terceros o puedes llevar tus propios dominios para crearte tu correo.

Jurisdicción: El primer factor que hemos tenido en cuenta en la comparativa es su jurisdicción. Esto es importante, porque como todos los que hemos elegido son europeos están obligados a cumplir con la GDPR, una seguridad que no te darían servicios de otros continentes.

Clientes oficiales: Aunque todos los servicios tienen cliente web para poder acceder a tu correo, otros también han desarrollado aplicaciones móviles e incluso otras para escritorio. Todo sea por llevar el correo siempre contigo.

IMAP, SMTP y/o POP: Y cuando los clientes oficiales no son suficiente, también tienes la posibilidad de recurrir a aplicaciones de terceros. En la gráfica también te diremos cuáles de estos servicios pueden sincronizarse en tus clientes mediante estos conocidos métodos.

PGP y OpenPGP: Casi todos los servicios están cifrados de extremo a extremo, por lo que nos vamos a fijar en si utilizan los protocolos Pretty Good Privacy (PGP) u OpenPGP. Estos, utilizan una combinación de métodos de cifrado como hashing, compresión de datos, criptografía de clave simétrica y criptografía de clave pública, siendo el OpenPGP un estándar de código abierto y el PGP uno privativo.

Código abierto: Verás en la tabla que alguno de los servicios no duda en abrir su código para que cualquiera pueda ver las tecnologías que utiliza para proteger los correos. Mientras, otros son más celosos con ellas y no dejan que la comunidad pueda acceder.

Sistema de aliases: Los sistemas de aliases te permiten crear subdirecciones de correo o direcciones secondarias enlazadas a la tuya. El objetivo es tener varias identidades con las que poder registrarte en webs o enviar tus correos.

Soporte dominios propios: Casi todos los servicios te permiten crear un correo con sus respectivos dominios, algunos incluso también te permitirán beneficiarte de sus cualidades de privacidad cuando tú tienes tu propio dominio comprado para personalizar tu correo.

Registro y pagos anónimos: Podrás ver cuáles de estos servicios te permitirán registrarte sin dar tus datos de forma anónima, una medida extra de privacidad para no poder identificarte. Algunos incluso permiten el envío de criptomonedas para hacer pagos anónimos.

Otros extras básicos: Entre estos servicios también hay otras características que no tienen tanto que ver con la privacidad, pero que pueden ayudarte a decantarte por uno u otro servicio. Características como tener agendas y calendarios, almacenamiento en la nube o incluso gestores de tareas.

Precios y almacenamiento: Más allá de la tecnología que hay detrás, a los usuarios nos interesa saber cuáles de los servicios ofrecen más por menos. En este caso, veremos los precios de sus tarifas y el almacenamiento para tus correos que ofrecen. Habrá veces en las que si hay dos precios los pongamos, mientras que con los servicios que tienen múltiples tarifas pondremos la más barata y la más cara.

: Más allá de la tecnología que hay detrás, a los usuarios nos interesa saber cuáles de los servicios ofrecen más por menos. En este caso, veremos los precios de sus tarifas y el almacenamiento para tus correos que ofrecen. Habrá veces en las que si hay dos precios los pongamos, mientras que con los servicios que tienen múltiples tarifas pondremos la más barata y la más cara. Versión gratuita: Algunos de estos servicios te permitirán crear un correo gratuito muy limitado en espacio para que puedas utilizarlos de forma básica. Sin embargo estos son los menos, y la mayoría o no te ofrecerá versión gratuita o sólo te permitirá probarlo durante un periodo limitado de tiempo antes de empezar a pagar.

Comparativa de correos seguros

ProtonMail CounterMail Posteo Hushmail Mailfence Tutanova Runbox Mailbox Jurisdicción Suiza Suecia Alemania Canadá Bélgica Alemania Noruega Alemania Cliente oficial Android, iOS, Web Web Web iOS y web Android, iOS, Web Android, GNU/Linux, iOS, macOS, Web, Windows Web Web IMAP, SMTP y/o POP Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí PGP Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Open PGP Sí Sí Sí Sí Sí No No No Código abierto Sí Sí Sí No No Sí Sí No Sistema de aliases Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Soporte dominios propios Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Registro anónimo Sí Sí Sí No No Sí No Sí Pagos anónimos No Sí Sí No Sí No Sí Sí Otros extras básicos Etiquetas, Filtros Personalizados y Carpetas Filtros personalizados y respuestas automáticas Filtros personalizados, respuestas automáticas, agenda de contactos y calendario Formularios para web Almacenamiento, agenda de contactos, calendario Agenda de contactos, búsquedas de texto, filtros personalizados Control de acceso IP, filtros personalizados, agenda de contactos, FTP, Calendario Agrupa correos, búsqueda de textos, genera enlaces de descarga, agenda de direcciones, calendario, almacenamiento en la nube y gestor de tareas Almacenamiento 5 GB

20 GB 4 GB 2 GB 10 GB 5 GB

20 GB 1 GB

10 GB De 1 a 25 GB 2 GB Precio 4 €/Mes

24 €/Mes 4 $/Mes 1 €/Mes 49,98 $/Año 2,50 €/Mes

7,50 €/Mes 1,20 €/Mes

6 €/Mes De 14,95 a 69,95 €/Año 1 €/Mes Versión gratuita Sí, con 500 MB de espacio No, sólo periodo de prueba No No, sólo periodo de prueba Sí, con 500 MB de espacio Sí, con 1 GB de espacio No, sólo periodo de prueba No, sólo periodo de prueba

En el tema de las jurisdicciones, la mayoría de servicios los hemos elegido a propósito con jurisdicción europea, lo que quiere decir que todos están obligados a cumplir con la GDPR y sus normas de privacidad. La única excepción es Hushmail, con situado en un Canadá con una ley de privacidad bastante desfasada, por lo que habrá que confiar en la buena fé del servicio.

En cuestión de clientes, todos ellos ofrecen uno oficial para acceder desde la web con cualquier dispositivo. Pero si andas buscando experiencias nativas y mejor adaptadas, ProtonMail y Mailfence tienen clientes para Android e iOS, y Hushmail les sigue de cerca con su cliente oficial para iOS. En cuanto a clientes quien destaca es Tutanova, que por tener los tiene hasta para sistemas operativos de sobremesa.

Cuando los clientes web no son suficiente es cuando entra en juego la posibilidad de recurrir a las aplicaciones de terceros para sincronizar en ellas tus cuentas privadas. En este aspecto todos los servicios ofrecen IMAP, SMTP o POP salvo Tutanova. La razón por la que esta empresa ha decidido no hacerlo es porque dicen que eso no les permite garantizar el cifrado de extremo a extremo cuando se utilizan clientes de terceros.

El de los cifrados es un aspecto que como cabía esperar todos los servicios de este tipo tienen bastante controlado, ya que después de todo se dedican a ofrecer correos privados. Casi todos cumplen con los protocolos Pretty Good Privacy (PGP) u OpenPGP, o incluso con los dos. La excepción es Tutanova, alegando que prefieren implementar su propia tecnología de cifrado para ofrecer mejor protección.

En la lista también vemos que todos tienen algún tipo de sistema de aliases, y que la mayoría también te permite utilizar dominios propios en el caso de que quieras utilizarlos para una mayor personalización de tu correo. Donde hay más variedad es en el registro anónimo, ya que cinco de ellos te piden datos personales a la hora de registrarte. Los pagos anónimos están un poco más extendidos, así como la utilización del código abierto.

De cara a los usuarios básicos que buscan comodidades, los extras también son un aliciente. Casi todos los clientes ofrecen filtros personalizados y agenda de contactos, pero hay algunos que van más allá implementando un calendario o búsquedas de textos. Servicios como Hushmail no promocionan este tipo de características, mientras que Mailbox se vuelca con ellas ofreciendo gestores de tareas o un sistema de notas además de almacenamiento en la nube.

Donde hay más diferencias es en las tarifas y los precios. Hay servicios que sólo piden un euro al mes, aunque también suelen ser los que menos espacio ofrecen para el almacenamiento de correos y archivos adjuntos. Alternativas como Hushmail son más económicas, aunque con menos extras, mientras que otros optan por ofrecer más de una tarifa con características ampliadas para las más caras.

Y si buscas un servicio con estar garantías pero gratis tengo malas noticias, porque sólo ProtonMail, Mailfence, y Tutanova ofrecen una versión gratuita aunque más limitada. Aquí Tutanova es la más ambiciosa, ya que ofrece hasta 1 GB de almacenamiento en las cuentas gratis. El resto se conforma con ofrecerte periodos de prueba antes de pagar.

Teniéndolo todo en cuenta, parece que una de las que más características ofrece por menor precio es Tutanova, atractiva sobre todo por su despliegue de clientes nativos para facilitar al máximo su utilización por usuarios sin grandes conocimientos. También es la que mejor oferta gratuita tiene, aunque es de las pocas que no delega en los conocidos protocolos PGP y OpenPGP, según ellos porque utilizan su propia tecnología más avanzada.