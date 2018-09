Cómo añadir reacciones a mensajes en Facebook Messenger

Las reacciones se han convertido en una de las interacciones más importantes y diferenciadoras de Facebook con respecto otras redes sociales. Por eso, hoy te vamos a enseñar cómo utilizar estas reacciones en Facebook Messenger para interactuar con las cosas que te dicen tus contactos de la misma manera que lo haces con sus posts.

Las reacciones no las vas a poder enviar como mensajes independientes, sino que son reacciones a los mensajes que se han mandado a través de Messenger. Esto quiere decir que no puedes dejar un "Me Asombra" y enviárselo a la persona, sino reaccionar con ese "Me Asombra" a algo que te hayan escrito antes o que tú mismo hayas escrito. Esto vale tanto para conversaciones individuales como para grupos.

Añade reacciones en Facebook Messenger

Lo primero que tienes que hacer es abrir Messenger e ir a la conversación en cuyos mensajes quieras dejar tus reacciones. Después, mantén pulsado el dedo sobre un mensaje al que quieras reaccionar, el cual puede ser de texto, uno de los Me Gusta de Facebook o cualquier imagen o emoticono que se haya compartido.

Cuando mantengas uno o dos segundos pulsado el dedo sobre el mensaje, te aparecerá el menú desplegable con las reacciones. Ahora ya sólo te queda deslizar el dedo para seleccionar la reacción que quieras utilizar y soltarlo para enviarla.

Debajo de cada mensaje puedes ver iconos con las reacciones que se han enviado a ellas (1), así como el número de veces que se ha utilizado cada tipo de reacción en cada mensaje. Esto es especialmente útil para cuando la gente reacciona en grupos. Además, si vuelves a abrir el menú de reacciones en un mensaje al que ya has reaccionado te marcará cuál fue tu reacción con un puntito azul (2). Si vuelves a pulsar sobre la misma reacción la eliminarás.

Y si pulsas sobre el contador de reacciones de un mensaje se abrirá una ventana en la que te informa de quién ha reaccionado al mensaje y qué reacción ha utilizado. De nuevo, esto puede parecer tonto en un chat individual, pero es información útil y curiosa en los chats grupales.

En Xataka Basics | Cómo buscar conversaciones o mensajes en Facebook Messenger