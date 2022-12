26 apps móviles que los editores de Xataka han descubierto en 2022 y ahora son esenciales

Otro año que se va, y otro año en el que los editores de Xataka hemos estado descubriendo y probando nuevas aplicaciones. Hoy te vamos a decir cuáles son las 26 apps que se han convertido en imprescindibles de todas las que hemos probado en nuestros móviles, ya sean nuevas o simplemente apps que todavía no habíamos tenido la app de probar.

Aquí, cada editor de la familia de Xataka y Webedia España dirá cuáles son sus descubrimientos del año, con la idea de que quizá nuestros lectores también puedan beneficiarse de ellos. cada uno tenemos nuestros gustos, o sea que esperamos que sea una lista variada.

Y como siempre decimos en Xataka Basics, estos son nuestros descubrimientos pero también queremos saber los vuestros. Por eso, te invito a que nos dejes en el apartado de comentarios cuál la sido la app que has descubierto este año que más te ha gustado a ti hasta convertirse en parte de tu día a día.

Athlytic

Recomendada por Javier Lacort, de Xataka

"Este año he descubierto varias aplicaciones más que interesantes, como Craft o Spark, que por fin me he animado a usar y me han conquistado desde el principio. Sin embargo, la número 1 es Athlytic, una aplicación que obtiene nuestros datos de salud del Apple Watch y los trata para traducirlos a algo sencillo de entender, pero tremendamente útil. Combinando nuestra frecuencia cardíaca, nuestra frecuencia cardíaca en reposo, la variabilidad de nuestra frecuencia cardíaca, nuestro sueño y otros indicadores, se centra en tres métricas: recuperación, estrés (físico), y objetivo de estrés físico diario. Con eso podemos entender, del 0% al 100%, cuánto de preparado está nuestro cuerpo para afrontar un estrés físico, es decir, cuánto podemos esforzarnos para hacer deporte. Luego podemos entender fácilmente cuál es el esfuerzo acumulado que lleva nuestro cuerpo a lo largo del día, y si nos hemos excedido del objetivo o si nos hemos dejado algo de margen."

Está disponible para iOS en la App Store.

Bear

Recomendada por Javier Marquez, de Xataka

"La mejor aplicación que he descubierto este año se llama Bear. Es un editor en formado Markdown para Mac que utilizo a diario. Una de las cosas que más valoro de esta app es que está disponible en la App Store y que tiene una versión gratuita bastante completa. La versión de pago habilita algunas características adicionales como la sincronización, el cifrado de notas y más opciones de personalización, pero no las considero esenciales. Sin subirme al carro de la suscripción tengo acceso a un editor que me permite elegir entre varios tipos de fuentes y, además, configurar su tamaño, altura de línea y espaciado de párrafos. A nivel de personalización, si bien no tengo acceso a los temas premium, estoy muy conforme con el tema oscuro básico Dark Graphite. Este, combinado con Night Shift, me permite trabajar varias horas frente al ordenador haciendo frente a la fatiga visual."

Está disponible para iOS en la App Store.

Brave

Recomendada por Antonio Vallejo Taslimi, de Genbeta y Xataka Home

"Brave se ha transformado en uno de los navegadores que más estoy utilizando, al menos en dispositivos móviles. Todo ello comenzó en un momento en el que decidí cambiar de navegador para ver las alternativas a Google Chrome que existían en el sector. De esta forma me topé con Brave, y mi decisión no pudo ser más acertada. Además de todas las bondades con las que puede contar cualquier navegador para dispositivos móviles, todo el protagonismo se lo lleva la función de "Escudos Brave", ofreciendo un bloqueador de anuncios integrado sin necesidad de estar jugueteando con proxys. Esto me permite navegar con seguridad, y más aún con la función de Cortafuegos + VPN, pudiendo bloquear las conexiones no deseadas, escoger ubicación geográfica y enmascarar mi IP. No obstante, cabe mencionar que esta última función es de pago, aunque cuenta con una versión de prueba de 7 días."

Está disponible para Android en Google Play y para iOS en la App Store.

Chronicle

Recomendada por Iván Linares, de Xataka Android y Xataka Móvil

"Es una app recién descubierta y a la que espero sacarle rentabilidad: Chronicle. Se encuentra en iOS y me permite gestionar todas las suscripciones. Yo, que soy muy dado a apuntarme en todas partes, sé que se evapora una buena cantidad todos los meses en los pequeños gastos extra. Y Chronicle no sólo puso números a todo el derroche, también me permite llevar el pulso a las pruebas gratuitas así como a los pagos programados. Espero que me ayude a sanear mi cuenta corriente."

Está disponible para iOS en la App Store.

Freeform

Recomendada por David Bernal, de Applesfera

"La app Freeform llega con iOS 16.2 y macOS 13.1. Fue anunciada durante la pasada WWDC y ya me llamó mucho la atención en ese entonces, pero ahora que la he podido probar ha escalado rápidamente a una app que uso asiduamente. Por una parte me permite almacenar información de forma muy visual. Más que visual, espacial. Los elementos que antes en una nota requerían una tabla o bastante más trabajo para relacionar de diferentes formas ahora, en Freeform, basta que se pongan de lado para que guarde relación. Con esta capacidad de reflejar la espacialidad de la información, Freeform me es tremendamente útil para ordenar ideas sobre la marcha. Pueden ser los argumentos de un artículo de opinión que esté escribiendo o diferentes datos y anotaciones sobre un viaje que esté preparando, por ejemplo. Poder mover los elementos, relacionarlos con flechas y añadir anotaciones me permite plasmar las ideas de una forma mucho más rápida que a través de textos más convencionales. Sin duda todo un descubrimiento."

Está disponible para iOS en la App Store.

Getir

Recomendada por Laura Sacristán, de Xataka Android y Xataka Móvil

"Este año, he descubierto una app que me ha sacado de más de un apuro: Getir. Te permite hacer la compra online con la ventaja de que un repartidor te trae el pedido a tu puerta en cuestión de minutos. Su catálogo, sin ser tan amplio y variado como el de un supermercado, es suficiente para mí. Algunos precios son ligeramente más elevados que en las tiendas físicas, pero suele ofrecer descuentos para compensarlo."

Está disponible para Android en Google Play, y para iOS en la App Store.

Hiitmi

Recomendada por Albert Sanchis, de Xataka Magnet

"Una aplicación que uso en mi día a día es una aplicación de ejercicio físico llamada Hiitmi. Básicamente te permite hacer una rutina de ejercicios de alta intensidad y añadirles varios temporizadores para medir la intensidad y duración de cada actividad. Es práctica, sencilla y sin anuncios. Estableces tus tiempos con mucha facilidad para realizar los ejercicios donde tú quieras y puedes compartir tus rutinas con tus amigos. Además te muestra estadísticas de tu tiempo entrenado. Pese a que no es un aplicación muy completa, cumple con el objetivo principal: llevar una cuenta del tiempo que dedicas al ejercicio de alta intensidad."

Está disponible para Android en Google Play.

Infinity for Reddit

Recomendada por Pepu Ricca, de Xataka Android y Xataka Móvil

"Esta aplicación para leer y escribir en Reddit es todo lo que necesitaba. Con un diseño limpio y simple, puedo acceder a mi cuenta de Reddit y participar en todos los temas de mis intereses. Infinity se adapta al tema de mi móvil incluyendo tanto un modo oscuro como claro. La facilidad de uso y sobre todo, el rendimiento, han hecho de esta app mi favorita para entrar en Reddit. La manera en la que Infinity muestra la información me gusta más que incluso en la app oficial. Además, con el menú lateral puedo acceder rápidamente a ciertas secciones como mis suscripciones y las tendencias del momento. Una de las funciones más útiles es el modo NSFW, con el que la aplicación me bloquea cierto contenido que no es apto para lugares públicos. Por esto y mucho más me quedo con Infinity."

Está disponible para Android en Google Play.

InShot

Recomendado por John Tones, de Xataka

"El editor de video de TikTok poco a poco va sumando características y posibilidades (hasta hace poco, directamente ni existía), pero no hace falta ser especialmente ambicioso para que rápidamente se quede corto. Los tiktokers profesionales usan todo tipo de apps adicionales, pero para mis modestos propósitos en la red social, Inshot es perfecta: permite hacer cortes y remontar vídeos con considerable precisión y a la hora de añadir voz en off y sumar textos, pantallas superpuestas y demás efectos es mucho más rápido e intuitivo que el editor nativo de TikTok. Yo lo uso sobre todo para fusionar dos vídeos de procedencia distinta, algo sumamente complicado sin apps adicionales a la red social. Eso sí, tiene una pequeña marca de agua en la versión gratuita."

LIDL Plus

Recomendada por Ricardo Aguilar, de Xataka

"Una de las apps que más me ha gustado este 2022 es LIDL Plus. Creo que todos los supermercados deberían tener un método similar. Vinculas tu tarjeta a la app, y esta genera un QR con el que puedes pagar en la caja de forma rápida. El QR, al ir asociado a la app, aplica los cupones que hayas seleccionado de forma automática, te hace un registro del gasto en compras, y tienes una visión general con las ofertas de la semana."

Está disponible para Android en Google Play y para iOS en la App Store.

Marvis Pro

Recomendada por Yúbal Fernández, de Xataka Basics

"Este año he abandonado definitivamente Spotify, y tras dar muchas vueltas he acabado aterrizando en un Apple Music que me gusta mucho. Y aunque su app oficial es bastante buena, no tiene nada que hacer en comparación con el cliente de terceros Marvis Pro. Para mi, la función más importante de Marvis Pro es que hace scrobbling de las reproducciones en Last.FM. Pero además de eso, también tiene una interfaz totalmente personalizable y preparada para ser utilizada solo con gestos del pulgar. Es rápida, tiene estadísticas internas de reproducción y tiene una gran cantidad de widgets para iOS. Porque sí, es una app exclusiva para iPhone, y aunque no es una app barata merece la pena cada uno de los euros pagados por ella.

Está disponible para iOS en la App Store.

Mastodon

Recomendada por Jose García, de Xataka

"Yo este año he descubierto o mejor dicho, me he reencontrado con Mastodon gracias a todo lo que ha pasado con Twitter y Elon Musk y a su app oficial para iOS. En Mastodon he encontrado una plataforma social que me gusta, que me convence y que, sin comerlo ni beberlo, me he encontrado usando a diario. Es mi vía de escape para Twitter y debo decir que me está encantando."

Está disponible para Android en Google Play y para iOS en la App Store.

Metatext

Recomendada por Yúbal Fernández, de Xataka Basics

"Actualmente Mastodon es mi principal red social, pero su app oficial no termina de convencerme, por lo que he preferido utilizar una de terceros. En mi caso, siendo usuario de iOS, la mejor app que he encontrado es la de Metatext. Simplemente tiene casi todas las opciones de la red social y funciona mejor que ninguna, aunque echo de menos la opción de editar los toots, para eso toca ir por la versión web. Tiene una interfaz muy bien adaptada para los usuarios que vienen de Twitter, ya que se parece bastante. En la pestaña de Cronologías tienes arriba la de Inicio, la local y la federada, y luego las opciones de explorar y las de las notificaciones. Los mensajes directos te los pone aparte como si fueran mensajes privados, un concepto que Mastodon no tiene, pero todo sea para hacerlo todo más fácil."

Está disponible para iOS en la App Store.

Moonlight

Recomendada por Antonio Vallejo Taslimi, de Genbeta y Xataka Home

"Aunque llevaba un tiempo conociendo la aplicación, no ha sido hasta este año cuando decidí hacer uso de ella en mi teléfono móvil. Esto me ha llevado a poder disfrutar de todos mis juegos de PC en streaming a través de mi teléfono móvil y a máxima calidad, haciéndose imperceptible la latencia. Si bien la aplicación es exclusiva para tarjetas gráficas NVIDIA, lo cierto es que funciona a las mil maravillas, pudiendo jugar sin compromiso a cualquier juego. La app se puede encontrar en las respectivas tiendas de iOS y Android, y la configuración es bastante sencilla, ya que únicamente tenemos que vincular la app con el protocolo Gamestream de NVIDIA y seleccionar los ajustes de resolución y bitrate. Además de en móviles, también es posible acceder a ella desde un PC o una Smart TV, por lo que se trata de una solución ideal de poder jugar a tus juegos de PC sin necesidad de moverlo de su sitio."

MusicHarbor

Recomendada por Yúbal Fernández, de Xataka Basics

"Es una pena que esta aplicación sea exclusiva para iOS, porque sería imprescindible para cualquier amante de la música. Lo que hace es sincronizarse con tu perfil de Spotify o Apple Music, recopilar tus artistas favoritos y generarte un listado actualizado de nuevos lanzamientos discográficos en streaming. Puedes entrar en cada lanzamiento para reproducirlo desde la app o para abrirlo en uno de estos dos servicios de streaming. Cada vez que abras la aplicación podrás saber si alguno de tus artistas favoritos ha lanzado un nuevo single o disco. Además, también tienes una pestaña de próximos lanzamientos para ver los que se están acercando, y puedes gestionar manualmente tu lista de artistas para eliminar los que no quieras que te avise."

Está disponible para iOS en la App Store.

Picsart

Recomendada por Albert Sanchis, de Xataka Magnet

"Una aplicación que he descubierto este año y que uso a menudo es Picsart. Es básicamente un editor de fotos que te permite retocar imágenes de manera más completa que muchos otros editores de fotos online. Es capaz de corregir el color y la iluminación de forma bastante precisa, crear máscaras, agregar bordes, aplicar filtros y crear stickers. Tiene un abanico muy grande de usos para lo que se necesite, desde instastories o fotos de redes sociales, a ilustraciones más trabajadas. Aún sin la versión premium, cumple muy bien para editar fotos de manera rápida y sin complicarse. Es como tener un photoshop algo más básico en el bolsillo."

Está disponible para Android en Google Play y para iOS en la App Store.

Plant Parent

Recomendada por Pedro Aznar, de Applesfera

"Una de las aplicaciones que más me han gustado este año es Plant Parent: una app para cuidar plantas que es una buena evolución de "Picture This!" (que analicé en Applesfera), mucho más completa. Cuenta con una mejor y más clara interaz, mejora muchos de los problemas de Picture This - como la localización del usuario para tener en cuenta el tiempo meteorológico. Me está ayudando mucho a mejorar el aspecto de mi jardín. "

Está disponible para Android en Google Play y para iOS en la App Store.

Read You

Recomendada por Pepu Ricca, de Xataka Android y Xataka Móvil

"Para estar siempre al corriente de las últimas noticias he usado varios lectores de feeds RSS. He sido usuario de Feedly pero un día decidí migrar a Read You, una aplicación que está en desarrollo pero que ya satisface mis necesidades. Es muy fácil de usar y cuenta con la opción de importar archivos OPML para añadir tus feeds personalizados. Siendo usuario de Android, su diseño me encanta y es que sigue las líneas de Material You, encajando a la perfección en el sistema operativo de Google. En la pantalla de inicio veo las últimas noticias que aún no he leído mientras que cuenta con dos secciones más, una para contenido que hayamos destacado o marcado como favorito, y otra última para ver todas las noticias archivadas que ya he revisado. La configuración me permite cambiar el color y estilo de la aplicación, modificando así el color de acento o activando el modo oscuro. También tiene soporte para añadir cuentas donde sincronizar el feed, para no perderlo nunca. La aplicación está en un estado temprano y es modesta, pero es más que suficiente para mí."

Está disponible para Android en F-Droid

RedOS

Recomendada por Iván Linares, de Xataka Android y Xataka Móvil

"Esta aplicación me informa del precio al que se mueve la electricidad para así anticipar mi uso doméstico en vías de obtener algo de ahorro en la factura. Acostumbro a mirar redOS varias veces al día. Y no sólo las gráficas de precio: me sacia la curiosidad el saber cómo va la generación y cuáles son las fuentes que se están utilizando."

Está disponible para Android en Google Play y para iOS en la App Store.

Speechnotes

Recomendada por Bárbara Bécares, de Genbeta

"No funciona tan bien cómo me gustaría pero ayuda mucho a redactar ciertas cosas que necesitan quedar por escrito. Este año tuve una tendinitis dolorosa en el brazo. Aunque para mi trabajo día a día necesito seguir escribiendo, con Speechnotes pude hacer algunas tareas específicas y descargar mis brazos."

Está disponible para Android en Google Play.

Strava

Recomendada por José Alberto Lizana López, de Genbeta

"En 2022 me propuse realizar un pequeño cambio físico, y para ello me puse a buscar aplicaciones en la App Store para conseguirlo. Tras probar muchas, me quedé con Strava que sin duda ha sido mi descubrimiento de este año. Esta app me ha permito realizar un seguimiento de toda la actividad física que realizaba como por ejemplo una simple caminata por mi pueblo o una ruta de senderismo completa. Lo más interesante de ella sin duda es la posibilidad de explorar diferentes rutas que han compartido otros deportistas como si fuera una red social. En estas rutas se puede encontrar información interesante para poder aventurarte a una ruta dependiendo del estado física. Esto se debe a que se encuentra información sobre el tipo de terreno, la inclinación y la propia dificultad. De esta manera, para una persona como yo que me inicié en hacer más actividad física me sirvió para descubrir aquellas rutas más sencillas."

Está disponible para Android en Google Play y para iOS en la App Store.

T-Mobilitat

Recomendada por Enrique Pérez, de Xataka

"Pagar el metro de Barcelona con una tarjeta de papel ya me parece como algo muy viejo. Y eso que hasta hace dos días no había otra manera. Ha costado años, pero finalmente TMB ha creado la aplicación de T-Mobilitat para poder pagar el transporte público desde el móvil. Y va de maravilla. El contactless no solo es más cómodo de pasar por la máquina, es que hasta las puertas se abren más rápido porque no tienen que esperar a la lectura física de la tarjeta. Y recargarla desde el móvil es también rapidísimo. Todo un acierto y recomendada para todos los que vivan aquí."

Está disponible para Android en Google Play y para iOS en la App Store.

Telegram

Recomendada por Bárbara Bécares, de Genbeta

"Mi app favorita es Telegram. Este año y todos. La gente de mi entorno sigue aferrada a WhatsApp que, aunque ha ido avanzando sacando novedades, solo va siempre por detrás de Telegram. Tenemos mucho más control de la información que enviamos y que decidimos dejar guardada o no y que queda en manos de terceros."

Está disponible para Android en Google Play y para iOS en la App Store.

Vysor

Recomendada por Marcos Merino, de Genbeta

"Mi principal descubrimiento en los últimos meses en materia de apps móviles ha sido Vysor, una app que me permite visualizar la pantalla de mi smartphone (Android o iOS) en el escritorio de mi PC, sólo con conectarlos mediante USB. Lo uso, sobre todo, para poder proyectar la pantalla al impartir cursos sobre uso de móviles. Sin embargo, Vysor ofrece mucho más, como la posibilidad de usar el teclado y el ratón de tu PC para manejar el dispositivo móvil. Y, si te animas a usar la versión de pago, también tendrás acceso a más funciones de interés, como la de arrastrar y soltar archivos o la de compartir escritorio a dispositivos remotos sólo enviando un enlace."

Está disponible para Android en Google Play y para iOS en la App Store.

Waylet

Recomendada por Laura Sacristán, de Xataka Android y Xataka Móvil

"Otra app que se ha vuelto imprescindible para mí es Waylet. Ya la conocía, pero este año la he usado más que nunca. Con el aumento del precio de la gasolina, cualquier ayuda es bienvenida y Repsol te descuenta 30 céntimos por litro (incluyendo la bonificación del Gobierno) al pagar con el móvil a través de Waylet."

Está disponible para Android en Google Play y para iOS en la App Store.

WL Analysis

Recomendada por Ricardo Aguilar, de Xataka

"Otra app que he descubierto este año y que uso a diario es WL Analysis. Cada vez más gente hace crossfit, y parte del crossfit son los movimientos de halterofilia. Esta app analiza los vídeos que te hayas grabado realizando el movimiento, y te hace un análisis completo de la posición de la barra, velocidad de ejecución… una brutalidad para mejorar la técnica. Eso sí, esta app solo es para iOS."