La solución al agujero de millones que Tesla ha dejado en las arcas de Elon Musk: “es una licencia para imprimir dinero”

Pese a ser la empresa líder en venta de vehículos eléctricos, Tesla está pasando por algunos apuros económicos debido a las expectativas a la baja en ventas para el último trimestre del año y principios de 2024. Eso ha hecho que las acciones de Tesla se desplomen haciendo que Elon Musk reduzca su fortuna un 14% en el último mes.

Un nuevo avance en la técnica de fabricación de las baterías de sus coches hará Tesla no sea tan dependiente de otros proveedores a la hora de fabricar los componentes para sus vehículos. Según palabras de Elon Musk cuando estaba preparando la inversión en la nueva refinería: "Me gustaría instar una vez más a los inversores a entrar en el negocio de refinación de litio. La extracción es relativamente fácil, la refinación es mucho más difícil. No se puede perder, es una licencia para imprimir dinero".

Fabricando el litio todo queda en casa. Uno de los puntos débiles de Tesla está siendo la producción de sus baterías, donde la empresa de Elon Musk depende de terceros como Panasonic para fabricar sus baterías. El problema es que, si esos productores deciden bajar su producción, su precio sube y los costes recaen sobre Tesla.

Por ello, Elon Musk anunció en mayo la inversión de 365 millones de dólares en desarrollar una planta de refinado de litio de Tesla en su gigafactoría de Texas que cubriría la producción de 1 millón de baterías propias al año. Con la puesta a punto de esta refinería, Tesla se convertiría en el primer fabricante de automóviles que también fabrica su propio hidróxido de litio para las baterías.

Tesla en apuros económicos. La situación financiera de Tesla nunca ha tenido muy buena salud, pese a que su prestigio queda respaldado por un buen comportamiento en sus acciones. Pese a ser el principal fabricante de vehículos eléctricos del mundo y líder en ventas, a Tesla los números le salen rozando el aprobado y así lo puso de manifiesto el propio Elon Musk durante la presentación de resultados el pasado mes.

La empresa se enfrenta a un escenario generalizado de ventas a la baja y problemas de producción con el Cybertruck, que está resultando una pesadilla en la línea de montaje. Musk trató de apaciguar los ánimos de los inversores bajando las expectativas con respecto a su futurista camioneta: “Sólo quiero moderar las expectativas para Cybertruck. Es un gran producto, pero desde el punto de vista financiero, pasarán de un año a 18 meses antes de que contribuya significativamente al flujo de caja positivo”.

Un balón de aire para Tesla. Según las previsiones de Jason Bevan, gerente de operaciones de Tesla, la puesta en marcha de la refinería ha pisado el acelerador y estaría lista para comenzar a producir en la primera mitad de 2024, y aumentar su producción en la segunda mitad de año.

Este adelanto da un poco de aire a Tesla, que podrá mantener su volumen de producción a pesar del descenso en el número de baterías que proporcionará Panasonic. Esa ayuda podría contener una de las peores previsiones que adelantó Elon Musk en su presentación de resultados, que era la caída en ventas. Principal motivo por el que los inversores castigaron a Tesla con caídas de un 20% en su cotización que hizo que las estimaciones de la fortuna de Elon Musk bajaran un 14%, aunque mantiene en el primer puesto con una fortuna estimada en 229.300 millones de dólares según Forbes.

Musk no se conforma con el estándar. Una de las claves de refinar tu propio hidróxido de litio es que no tienes que conformarte con cómo hacen otros tus baterías. El objetivo de Elon Musk es conseguirlo sin emplear productos altamente contaminantes como el ácido sulfúrico y sustituirlos por otros más sostenibles como el carbonato de sodio. "Se podría vivir justo en el medio de la refinería y no sufrir ningún efecto nocivo. Por lo tanto, son operaciones muy limpias", dijo Musk. Tal vez, la puesta en marcha de la nueva refinería esté relacionado con el misterioso proyecto Giga Water Loop.

El movimiento de Tesla pretende la factoría de Texas sea autosuficiente englobando todos los aspectos de la producción de sus coches, reduciendo la exposición a las materias primas procedentes de China y optando por suministradores como Albermarle, que ampliará su producción de litio ante el aumento de la demanda de Tesla.

