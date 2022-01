Los eléctricos e híbridos enchufables crecen un 66% en Europa y ya representan uno de cada cinco coches que se vendieron en 2021

Por primera vez, en Europa se han vendido más de un millón de coches completamente eléctricos. Esos son los datos aportados por el analista Matthias Schmidt, quien ha publicado, además, que uno de cada 10 vehículos matriculados en nuestro continente utiliza esta tecnología. Es decir, los eléctricos no sólo se venden más, también ganan cuota de mercado.

Las cifras apuntan a que en 2021 se vendieron 1.190.000 vehículos completamente eléctricos, recibiendo un impulso sustancial en el último mes del año. En diciembre, el 20% de los vehículos que se vendieron en Europa se apoyaban exclusivamente en la electricidad. Todo ello ha permitido que la cuota de mercado de estos automóviles haya alcanzado el 11,4%, lejos del 6,7% de penetración en el mercado de 2020.

Exclusive look into W-Europe's 2021 full year electric car market



•1.2M new BEVs

•>11% mix of the total market

•Volumes +65% y/y in a total market that fell to a 37 year low

•1-in-5 new cars in W-Europe were plug-ins last year



Full data and trends each month in the study pic.twitter.com/MgxNEX2j5q