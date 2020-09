Europa quiere endurecer el límite de emisiones de CO2 para 2030: unos 47,5 g/km que suponen el fin de los coches de gasolina o diésel

La Comisión Europea ha propuesto un nuevo límite de emisiones de CO₂ para 2030. El objetivo es reducir el nivel de emisiones para 2030 en un 55% respecto a los años 90. Hasta la fecha, el objetivo era del 40% en 2030. Para conseguirlo, la Comisión intentará implementar un nuevo límite para los fabricantes de coches, lo que a la práctica supone un nuevo y duro golpe al coche de gasolina y diesel.

Europa busca acelerar la transición hacia el coche híbrido o eléctrico y evaluará la fecha en la que debería finalizar las ventas de coches con motores de combustión. En términos más concretos, la Comisión propone un límite de 47,5 g/km para los coches vendidos en Europa en 2030. Esto es, una cantidad significativamente inferior a los 95 g/km de la actualidad y por debajo del límite de 59,37 g/km que se había establecido hasta la fecha.

Por el momento se trata de una propuesta, pero las reacciones de la industria del automóvil no se han hecho esperar. Según informa el medio alemán Sueddeutsche Zeitung, la asociación de fabricantes de automóviles de Alemania ha explicado que rechazará firmemente un mayor endurecimiento de los objetivos.

El endurecimiento del límite de emisiones supondrá a la práctica la eliminación de las ventas de los coches diésel y de gasolina. Unas emisiones de 47,5 g/km significan un consumo medio máximo de 2.0 l/100km en un coche de gasolina o de 1,7 l/100km en los diésel, totalmente alejado de lo que vemos en el mercado. Bajo este límite, únicamente las soluciones del coche eléctrico y del coche híbrido enchufable serían viables para intentar cumplir con la legislación.

We owe it to our children and grandchildren to take action now.



Cutting net EU greenhouse gas emissions by 55% compared to 1990, will help us reach climate neutrality by 2050. While boosting our economy, promoting clean technologies and creating new green jobs.#EUGreenDeal pic.twitter.com/xlwoFSeqHy