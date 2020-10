Los 19 coches híbridos enchufables más baratos que se consideran Cero Emisiones como los eléctricos

Los híbridos enchufables o PHEV (Plug-In Hybrid Electric Vehicle) se han convertido en una gran opción como paso previo a la electrificación completa. Por un lado, permiten moverse en modo 100% eléctrico durante el día a día, con las ventajas a nivel de coste que ello supone. Por el otro, permiten viajar sin ningún tipo de complejo y sin la incertidumbre de depender de una infraestructura de recarga todavía en expansión. Son una alternativa válida como primer y único coche de la unidad familiar, aunando lo mejor (aunque también lo peor) de cada mundo.

Un híbrido enchufable es considerado Cero Emisiones si su autonomía es superior a 40 km

Los híbridos enchufables que cuentan con una autonomía eléctrica de más de 40 kilómetros son categorizados como vehículos cero emisiones, lo que les permite disfrutar de la etiqueta CERO de la DGT y entrar en los centros de las grandes ciudades como Madrid y Barcelona sin ningún tipo de restricción. Además, están exentos de impuesto de matriculación, pueden aparcar de forma gratuita en la zona SER de Madrid (y en zonas de estacionamiento regulado de otras ciudades) y tienen bonificación en el IVTM (Impuesto Vehículos Tracción Mecánica) en algunos ayuntamientos.

Todos los coches de esta lista tienen más de 40 kilómetros de autonomía eléctrica en el ciclo WLTP, por lo que son considerados cero emisiones. A las marcas no les merece la pena sacar un híbrido enchufable con menos autonomía eléctrica al mercado, ya que perdería todos los beneficios que hemos comentado, siendo mucho menos atractivo para el cliente. Igualmente, no contabilizaría como vehículo cero emisiones para evitar las multas de la Unión Europea.

En cuanto al gasto de combustible, lo cierto es que fijarse en los consumos homologados de un vehículo híbrido enchufable no tiene mucho sentido. Normalmente nos encontraremos con cifras por debajo de los 2 l/100 km. No es que sean datos falsos, pero no son prácticos, ya que el consumo de un híbrido enchufables va a depender mucho de los recorridos diarios y de si se carga habitualmente o no. En Motorpasión está explicado con detalle el porqué del consumo homologado de los coches híbridos enchufables.

KIA Ceed Tourer 1.6 PHEV eDrive (desde 29.097 euros)

El KIA Ceed Tourer PHEV se ha posicionado como el híbrido enchufable más barato del mercado. Tiene una potencia combinada de 141 CV gracias al trabajo conjunto de un motor de gasolina 1.6 de 105 CV de potencia y un motor eléctrico de 61 CV. Su autonomía eléctrica es de 50 kilómetros en el ciclo WLTP gracias a una batería de 8,9 kWh de capacidad.

KIA Niro 1.6 PHEV (desde 29.236 euros)

El KIA Niro PHEV comparte mecánica con el Ceed y parte prácticamente del mismo precio, pero debido a su diseño tipo SUV homologa 49 kilómetros de autonomía, uno menos.

KIA XCeed 1.6 PHEV eDrive (desde 29.651 euros)

El KIA XCeed PHEV, SUV segmento C, también comparte mecánica con el Niro y el Ceed, pero homologa 48 kilómetros de autonomía eléctrica. De esta forma, la marca coreana copa los 3 primeros puestos de los híbridos enchufables más baratos del mercado.

Renault Captur Zen E-TECH (desde 31.024 euros)

Renault se posiciona en el ranking de los híbridos enchufables más baratos de la mano del Captur E-TECH. Tiene una potencia combinada de 159 CV gracias a un motor de gasolina 1.6 de 91 CV y dos motores eléctricos de 22 y 49 CV.

La batería tiene una capacidad bruta de 9,8 kWh y útil de 7,5 kWh, gracias a la cual consigue una autonomía eléctrica de 50 kilómetros en el ciclo WLTP.

Renault Mégane Sport Tourer E-TECH (desde 31.080 euros)

El Renault Mégane Sport Tourer E-TECH comparte mecánica con el Captur E-TECH y parte prácticamente del mismo precio. Homologa los mismos 50 kilómetros de autonomía eléctrica y es una buena alternativa para quien quiera huir de los SUV y busque un mayor maletero.

Hyundai IONIQ híbrido enchufable (desde 31.315 euros)

A pesar de que sí las ha recibido la versión eléctrica, el IONIQ híbrido e híbrido enchufable no ha recibido actualizaciones respecto a la versión de 2016. Equipa un motor de gasolina 1.6 con 105 CV de potencia y un motor eléctrico 60,5 CV QUE trabajando en conjunto pueden dar una potencia máxima combinada de 141 CV.

Su batería tiene 8,9 kWh de capacidad, gracias a la cual homologa 52 kilómetros de autonomía WLTP.

SEAT León e-Hybrid (desde 33.280 euros)

El nuevo SEAT León e-Hybrid es el primer híbrido enchufable de la marca española y se ha posicionado como uno de los más baratos del mercado. El sistema híbrido está compuesto por un motor de gasolina 1.4 de 150 CV y uno eléctrico de 102 CV. De forma conjunta, ambos son capaces de entregar 204 CV.

La batería tiene 13 kWh de capacidad, gracias a la cual homologa 64 kilómetros de autonomía WLTP. Está también disponible en carrocería Sportstourer para quien necesiten más espacio.

Skoda Superb iV 1.4 TSI PHEV (desde 34.150 euros)

El Skoda Super iV PHEV es la segunda berlina híbrida enchufable más barata del mercado por detrás del Hyundai IONIQ PHEV. Su sistema de propulsión, compartido con el Passat GTE, está compuesto por un motor de gasolina 1.4 de 156 CV de potencia y uno eléctrico de 116 CV. Combinados, ofrecen una potencia máxima de 216 CV.

Equipa una batería de 13 kWh de capacidad, de los cuales 10,4 kWh son útiles. Así, homologa 55 kilómetros de autonomía eléctrica WLTP.

Mitsubishi Outlander PHEV (desde 35.800 euros)

El Mitsubishi Outlander PHEV es uno de los híbridos enchufables más veteranos de nuestro mercado, y también el más vendido. Se comenzó a comercializar en 2013, cuando solo había otros tres modelos PHEV a la venta en España. Con el tiempo se ha ido actualizando y mejorando sus prestaciones.

Equipa un motor de gasolina con ciclo Atkinson de 2.4 litros con 135 CV de potencia que se combina con dos motores eléctricos de 82 CV (delantero) y 95 CV (trasero). La potencia total combinada es de 230 CV, lo que le convierten en uno de los coches más potentes de esta lista. La batería es de 13,8 kWh de capacidad, que le da 45 kilómetros de autonomía eléctrica.

Por desgracia, según los planes de Mitsubishi dejará de venderse en Europa a partir de 2022.

Ford Kuga PHEV (desde 36.688 euros)

El Ford Kuga híbrido enchufable es el primer coche de la marca americana que se cuela en esta lista. Su sistema de propulsión combina un motor de gasolina de 2.5 litros y 152 CV con un motor eléctrico de 132 CV. Juntos, dan una potencia combinada de 224 CV.

La batería tiene una capacidad bruta de 14,4 kWh y neta de 10,6, suficientes para recorrer 56 kilómetros en modo 100% eléctrico.

Opel Grandland X Híbrido Enchufable (desde 36.925 euros)

El Opel Grandland X híbrido enchufable equipa un motor de gasolina 1.6 con 181 CV de potencia combinado con uno eléctrico de 110 CV. La batería es de 13,2 kWh de capacidad, que le da una autonomía eléctrica de entre 55 y 57 kilómetros.

Hay otra versión de mayor potencia (y precio, que lo deja fuera de esta lista) con 300 CV de potencia combinada y tracción total.

Peugeot 3008 Hybrid (desde 38.700 euros)

El Peugeot 3008 Hybrid es el hermano del Grandland X, con el que comparte sistema de propulsión y la mayoría de elementos mecánicos. Sus características técnicas son exactamente las mismas y también se ofrece en versión de 300 CV y tracción total.

Mercedes-Benz A 250 e (desde 39.350 euros)

El primer Mercedes de la lista es el Clase A 250 e de 5 puertas. Equipa un motor de gasolina de 1.33 litros de cilindrada y 160 CV de potencia, que en combinación con un motor eléctrico de 102 CV, dan al conjunto una potencia total de 218 CV.

La batería es una de las de mayor capacidad de la lista con 15,6 kWh, gracias a la cual homologa una autonomía de 73 kilómetros en modo 100% eléctrico (el modelo de la lista que más autonomía homologa).

Jeep Renegade 4xe (desde 39.750 euros)

La variante híbrida enchufable del Jeep Renegade también se cuela en la lista. Cuenta con dos versiones, una de 190 CV de potencia combinada y otra de 239 CV. La de menos potencia, incluida en esta lista, equipa un motor de gasolina 1.3 de 130 CV de potencia y uno eléctrico de 60 CV.

La capacidad de la batería es de 11,4 kWh, gracias a la cual consigue una autonomía eléctrica de 43 kilómetros.

Peugeot 508 HYBRID (desde 40.650 euros)

El Peugeot 508 HYBRID tiene un sistema mecánico compuesto por un motor de gasolina 1.6 y de 180 CV de potencia combinado con uno eléctrico de 109 CV. Juntos con capaces de entregar una potencia máxima de 224 CV. La batería tiene 11,8 kWh de capacidad, lo que le da una autonomía da 54 kilómetros.

También está disponible en carrocería familiar (versión SW) para quien necesite un mayor maletero.

Citroën C5 Aircross Hybrid (desde 40.900 euros)

El Citroën C5 Aircross Hybrid, es el tercero de los hermanos del Opel Grandland X y el Peugeot 3008, y también el más caro. Comparte sistema de tracción con ellos y homologa 55 kilómetros de autonomía eléctrica gracias a su batería de 13,2 kWh.

MINI Cooper SE Countryman ALL4 (desde 41.800 euros)

El MINI Cooper SE Countryman ALL4 cuenta con una potencia combinada de 220 CV, obtenida gracias a un motor de gasolina 1.5 tricilíndrico de 136 CV de potencia y un motor eléctrico de 95 CV. La batería tiene una capacidad de 10 kWh, gracias a la cual homologa 52 kilómetros de autonomía eléctrica en el ciclo WLTP.

Mercedes-Benz B 250 e (desde 43.025 euros)

La versión híbrida enchufable del Mercedes-Benz Clase B equipa la misma mecánica que el Clase A. Tiene un motor de gasolina y otro eléctrico que, en conjunto, desarrollan 218 CV. Su autonomía eléctrica es de 70 kilómetros, algo menor que la de su hermano pero de las más altas de este ránking.

Jeep Compass 4xe (desde 43.200 euros)

El Jeep Compass 4xe cierra la lista de los híbridos enchufables más baratos del mercado. Equipa la misma mecánica que su hermano el Renegade. Cuenta con dos versiones de 190 CV y 239 CV, ambas con tracción en las cuatro ruedas y una autonomía en modo eléctrico de 52 kilómetros.

En Xataka | Los 14 coches eléctricos más baratos y con más autonomía que ya se pueden comprar