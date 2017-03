El Tesla Model Y se vislumbra en el horizonte: Elon Musk dará los primeros detalles la siguiente semana

Elon Musk anda muy activo últimamente, entre el Model 3 y su techo solar, SpaceX y su próximo viaje a la Luna, y su nueva compañía para unir cerebros humanos a las máquinas, el empresario se ha llevado los titulares de las últimas semanas. Pero aún hay espacio para más.

Ya sabíamos que el próximo vehículo de Tesla después del Model 3 será el conocido hasta el momento como Model Y, que se trataría de un SUV asequible que quedaría por debajo del Model X. Hace unos días, Musk mencionó que al Model Y aún le faltan algunos años por delante para verlo en las calles, pero no así sus detalles, los cuales parece que llegarán la siguiente semana.

@varunfatehpuria Oh Model Y is coming too in a few years. Kinda have to.