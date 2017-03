"El Tesla Model 3 será diez veces más seguro que los coches actuales, será 'sobrehumano'": Adam Jonas

Aún no está con nosotros y ya está dando mucho de qué hablar. El Tesla Model 3, el nuevo bebé de Elon Musk, ya se perfila como un automóvil revolucionario no sólo dentro del segmento de coches eléctricos asequibles, sino también como un coche avanzado tecnológicamente y muy seguro. Y eso que aún no se han entregado las primeras unidades.

Esto es lo que asegura Adam Jonas, el prestigioso analista de la firma de inversiones Morgan Stanley, quien acaba de presentar su análisis respecto al Model 3 de Tesla, donde todo son elogios e incluso se atreve a ponerlo como el coche más seguro de la historia.

Reducir el número de muertes en un 90%

Desde su anuncio, Elon Musk fue muy claro al asegurar que con el Model 3 estaban buscando las cinco estrellas en seguridad, algo que podría convertirse en una ventaja competitivo ante el resto de ofertas en el mercado, y no sólo en el segmento de eléctricos. Sin tener esto en mente, el Model 3 ha resultado ser una verdadera sorpresa para Tesla, ya que ha superado las 400.000 reservas aún cuando las entregas están programadas para finales de este 2017.

Según Jonas, la llegada del Model 3 hará que las acciones de la compañía se disparen, ya que las características de seguridad de este coche superan por mucho lo que hay actualmente en el mercado. El nuevo Tesla Model nos dará una "seguridad sobrehumana", es decir, será hasta diez veces más seguro que los coches actuales.

Jonas destaca en su análisis que la seguridad del Model 3 no sólo es respecto a pruebas de choque y la estructura del vehículo, sino a las características de seguridad activas a través del conjunto de software y hardware que hay en el coche. Hay que destacar que el Model 3 llegará, en teoría, con la versión completa del software de autoconducción, los que traerá frenado automático, mayor seguridad al momento de mantener carril, y una detección más precisa de obstáculos. De acuerdo a Jonas, esto hará que se reduzcan los accidentes automovilísticos hasta en un 90%, lo que significaría salvar entre 27.000 y 36.000 personas al año sólo en los Estados Unidos

"Todo lo aprendido en el Model 3 mejorará las capacidades en toda la gama, incluyendo el Model S y el Model X. Para ser claro, estamos hablando de conducción automatizada (no de conducción totalmente autónoma), donde el conductor tiene la obligación legal de mantener las manos sobre el volante en todo momento. Hay que recodar que el conductor sigue siendo humano... pero ahora con ayuda 'sobrehumana'".

Adicional a esto, Jonas destaca que Tesla está recolectando cerca de 8 kilómetros diarios de información, lo que está ayudando a mejorar su propia plataforma, así como su nuevo sistema de procesamiento de imágenes "Tesla Vision". Pero sin duda, las características de seguridad "siempre activas" serán toda una revolución en la industria.

Se dice que la producción del Model 3 arrancará en julio, y ese mismo mes tendríamos una tercera y última presentación, aquí se darían a conocer el configurador y algún detalle adicional. Incluso, el coche de 35.000 dólares ya se ha visto dando sus primeras vueltas dentro de las instalaciones de SpaceX.

