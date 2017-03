Elon Musk presume en vídeo su Tesla Model 3 'release candidate' mientras confirma las reservas de su techo solar

2017 será un año importantísimo para Elon Musk y Tesla, año en el que serán lanzados dos de los proyectos más importantes para la compañía: Tesla Model 3 y el techo solar de Tesla y SolarCity. Por ello es buen momento para empezar a calentar motores y preparar a todos los fans, y no fans, de la compañía para lo que veremos más adelante en este año.

Ayer precisamente hablábamos del análisis que hacía la firma de inversiones Morgan Stanley al Model 3, donde todo eran buenas palabras e incluso se atrevían a clasificarlo como "el coche más seguro de la historia". Hoy Elon Musk ha salido en Twitter para mostrarnos un pequeño vídeo de cómo luce este Model 3 en su versión 'release candidate', lo que ha hecho que el hype esté a todo.

Tesla Model 3 en su versión final antes de su lanzamiento

First drive of a release candidate version of Model 3 pic.twitter.com/zcs6j1YRa4 — Elon Musk (@elonmusk) 24 de marzo de 2017

Como vemos, el vídeo no muestra mucho, sólo tenemos una toma poco favorecedora del Model 3 mostrando su aceleración y frenado. Dentro del tweet, Elon Musk explica que se trata de la versión 'release candidate', lo que significa que estamos viendo la versión que entraría a producción el próximo mes de julio, claro, siempre y cuando no encuentren algún detalle que haya que corregir.

Hay que recordar que el Model 3 fue anunciado el año pasado por 35.000 dólares, lo que provocó que hasta el momento hayan recibido más de 400.000 reservas, esto a pesar de que las entregas están programadas para finales de este año.

Un punto interesante es que Musk también salió a aclarar en Twitter lo que significa la llegada del Model 3, ya que al parecer hay mucha confusión de quienes piensan que se trata de un salto ante el Model S, como si fuese un nuevo modelo de iPhone. El CEO de Tesla menciona que el Model 3 es un modelo que llega a complementar la gama, más asequible, menos potente y con menos características que un Model S, incluso señaló una curiosa anécdota del porqué del nombre y una posible demanda de Ford.

Am noticing that many people think Model 3 is the "next version" of a Tesla, like iPhone 2 vs 3. This is not true. — Elon Musk (@elonmusk) 24 de marzo de 2017

Model 3 is just a smaller, more affordable version of Model S w less range & power & fewer features. Model S has more advanced technology. — Elon Musk (@elonmusk) 24 de marzo de 2017

Model 3 was going to be called Model E, for obvious dumb humor reasons, but Ford sued to block it, so now it is S3X. Totally different :) — Elon Musk (@elonmusk) 24 de marzo de 2017

El techo solar de Tesla se podrá reservar en abril

Por otro lado, Elon Musk ha confirmado que su techo solar se podrá reservar a partir del próximo mes de abril en un inicio en los Estados Unidos, sin embargo, no mencionó precios ni fechas de instalación, sólo volvió a asegurar que será más barato que un techo convencional.

La estrategia de abrir reservas sin tener una fecha de entrega definida no es algo nuevo para Tesla, ya lo hemos visto en una gran cantidad de sus productos porque esto sirve para obtener financiación de cara al arranque de la producción final.

Musk menciona que un inicio no estarán disponibles para reserva los cuatro modelos de tejas, tal vez sólo uno o máximo dos. Se espera que las tejas entren a producción durante la segunda mitad del año, algo que podría coincidir con la producción del Model 3 programada para el mes de julio.

