Ni Cybertruck ni eléctrico de 25.000 dólares: Tesla vuelve a retrasar sus planes y Musk señala a los chips

La presentación de resultados del último trimestre del año en Tesla ha dejado un gran titular: los lanzamientos de nuevos modelos tendrán que esperar. Y no hay ninguna fecha en el horizonte. Así lo ha confirmado el propio Elon Musk, que en sus declaraciones ha explicado por qué no veremos un Cybertruck o un futuro modelo asequible de la compañía en los próximos meses.

De la posible llegada o retraso del nuevo Tesla Cybertruck se venía hablando en los últimos días. De hecho, en las redes sociales se ha viralizado una filtración de unas imágenes en las que el futuro SUV tiene una cara muy cercana a la que podríamos ver en el vehículo de producción, con retrovisores y pequeños retoques en el parabrisas. Pese a todo, tendremos que seguir esperando.

Durante el evento, Elon Musk ha respondido a diferentes preguntas de los periodistas, entre las que destacan las declaraciones recogidas por la CNBC. En ellas, el CEO de Tesla asegura que la capacidad de producción de Tesla funciona al 100% y que la crisis de semiconductores impide poner más vehículos en circulación.

Por ello, asegura que de haber introducido un nuevo modelo en su oferta, el volumen de unidades seguiría siendo el mismo, provocando un retraso en la producción de los modelos ya existentes. En sus respuestas, Musk insistió en que este movimiento "no habría tenido sentido". En el mismo sentido, el pasado mes de noviembre Musk aseguró en Twitter que "el año en la cadena de suministro ha sido una pesadilla. Y esto no ha terminado".

Oh man, this year has been such a supply chain nightmare & it’s not over!



I will provide an updated product roadmap on next earnings call.