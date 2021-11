Tesla abre por primera vez sus Supercargadores a otros fabricantes: arranca su programa piloto en Europa

A finales de 2020 llegaban los rumores acerca de que Tesla empezaría a ofrecer su red de supercargadores a otros fabricantes. En junio de este año la compañía confirmó la apertura de la red y, ahora, arranca el primer programa piloto para que otros vehículos puedan usar las estaciones de carga de Tesla.

Este programa piloto se pone en marcha primero en Países Bajos, con diez estaciones con supercargador abiertas al resto de fabricantes. Adicional a esta apertura de la red, Tesla ha aprovechado para lanzar un nuevo cargador doméstico compatible con vehículos de otras marcas.

Select Superchargers in the Netherlands are now open to all electric cars. https://t.co/DwPxc1vcF4 pic.twitter.com/BveSRZUsC3