BMW iX M60: el primer SUV eléctrico de la familia M con 619 CV, 575 kilómetros de autonomía y que hasta cambia de color en marcha

SUV, eléctrico y deportivo. Tres palabras que nunca parecía que nos iban a cuadrar en la descripción de un mismo producto. Pero que el SUV se ha convertido en el coche de moda y en el más vendido es un hecho palpable. Que el salto a lo eléctrico será una realidad queda claro con los planes institucionales para sacar a los modelos de combustión de las carreteras europeas. Y que el eléctrico también puede ser deportivo nos quedó claro cuando se dejó ver aquella bestia llegada del futuro que es el Porsche Taycan. Esta vez es BMW la que riza el rizo con su BMW iX M60, el primer SUV eléctrico de la marca con el sello M.

Si el BMW i4 M50 dejó claro que los alemanes quieren seguir ligados a una imagen deportiva pese a la creciente electrificación de sus próximos modelos, el BMW iX M60 viene a situarse como la opción más avanzada tecnológicamente de todo su catálogo. Es el primer BMW eléctrico de altas prestaciones construido desde cero por el equipo M de los germanos y llega con una batería de innovaciones que permitirá al conductor moverse con todas las ayudas posibles o, por el contrario, disfrutar con las sensaciones de aceleración más impresionantes hasta ahora dentro de la marca.

Cuando hablamos de este nuevo BMW iX M60 es fácil quedarse con la ingente batería de datos con la que ha sido presentado. Pero como vamos a desgranar, este BMW iX M60 apunta más lejos que el BMW i4 M50, más pensado para convencer a los acérrimos a la marca de que también hay vida en el mercado eléctrico.

Las cifras son de verdadero impacto. Este nuevo SUV eléctrico contará con dos motores (uno por cada eje) que sumarán un total de 455 kW (619 CV), lo que le permitirá acelerar de 0 a 100 km/h en 3,8 segundos. Para ello, el trabajo de la centralita de este BMW iX M60 será esencial, pues con el Launch Control activado entrega un par motor de 1.100 Nm, el mayor hasta la fecha en un vehículo de BMW. La velocidad máxima está limitada electrónicamente a 250 km/h.

Pero decíamos que este coche está enfocado a un público más generalista que la berlina deportiva porque llega con una importante ofensiva en materia de equipamiento y ayudas al conductor a la par que todas las especificaciones deportivas de los BMW M (suspensión adaptativa específica, motor trasero M para mejorar las sensaciones dinámicas o barras antivuelco). Por tanto, el SUV se posiciona como un vehículo eléctrico y deportivo, pero sobre todo de lujo.

Esto queda patente con la incorporación de la luz láser de serie, que acompaña a todas las ayudas de conducción y al estacionamiento que, según la marca, le permitirán alcanzar el nivel 3 de automatización. Es decir, el conductor sólo tiene que estar disponible para intervenir en caso de que le vehículo detecte un fallo en el sistema. Por lo demás, es capaz de moverse de forma completamente autónoma, parando, adelantando y adaptando su velocidad siempre que sea necesario.

En cuanto a la autonomía de este BMW iX M60, el SUV eléctrico contará con una batería de 111,5 kWh, que puede recargase mediante corriente alterna de hasta 11 kW a corriente continua de 200 kW. Esto quiere decir que en una estación de carga con la potencia suficiente, el vehículo es capaz de obtener 150 kilómetros extra en apenas 10 minutos. La autonomía disponible será de 575 kilómetros, según ciclo WLTP, en las condiciones más favorables.

Estos kilómetros serán más llevaderos con los asientos con ventilación activa para conductor y pasajero, el sistema de sonido Bowers & Wilkins Diamond Surround o el nuevo sistema operativo BMW iDrive con su pantalla curva y los últimos avances en el control del mismo por gestos y voz.

A nivel puramente anecdótico pero muy llamativo, este BMW iX M60 ha presentado en el CES el cambio de color de su carrocería pulsando un botón. De momento no tenemos más detalles de esta nueva tecnología, ni tampoco sabemos si se incluirá en un futuro en los vehículos de producción, pero el resultado es realmente curioso.

This color changing @BMWUSA #iX is wild! It’s apparently very temperature sensitive so they have a backup in a trailer in case this one gets too hot / cold pic.twitter.com/lXG1Gw0IKY