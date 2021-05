Apple asegura que los HomePod y HomePod mini serán compatibles con el sonido sin pérdidas de Apple Music

La semana pasada Apple hizo un movimiento interesante. Su plataforma de música en streaming, Apple Music, sumó sonido sin pérdidas (o lossless) sin coste adicional para los suscriptores. Amazon, minutos más tarde, hizo exactamente lo mismo. Curiosamente, ninguno de los auriculares inalámbricos de la compañía soportan esta nueva calidad y, al principio, se confirmó que los HomePod y HomePod mini tampoco. Pero finalmente no será así.

Y es que Apple ha publicado un documento de soporte en el que se asegura lo siguiente: "HomePod y HomePod mini actualmente usan AAC para garantizar una excelente calidad de audio. El soporte para lossless llegará en una futura actualización de software". Es decir, que los dos altavoces inteligentes de Apple soportarán el sonido sin pérdidas, a priori, sin ningún tipo de limitación.

Entendiendo el soporte para sonido lossless en dispositivos Apple

Tras el anuncio de Apple, el soporte para Apple Music lossless queda de la siguiente manera. Por un lado, los HomePod y HomePod mini serán compatibles, pero después de recibir una actualización de software que no sabemos cuándo llegará. Por las palabras de Apple, parece que no habrá ningún tipo de limitación en la calidad del sonido, pero habrá que esperar para salir de dudas.

Por otro lado, tenemos los AirPods, AirPods Pro y AirPods Max, así como los auriculares Beats. Estos usan el códec AAC, que ya sabemos que está limitado a unos 256 kbps. Según Apple, "las conexiones Bluetooth no soportan el sonido sin pérdidas". ¿Significa eso que no podremos escuchar música si activamos el formato lossless? En absoluto. La música se escuchará como normalmente, solo que no en la máxima calidad.

¿Qué alternativas tenemos? Usar cables. Usando el adaptador jack de 3,5 mm a Lightning, que tiene un DAC incorporado, podremos escuchar música en hasta 24 bits/48 kHz. Sin embargo, para acceder a Hi-Res Lossless, que tiene una resolución de 24 bits/192 kHz, necesitaremos un DAC externo tanto en el iPhone como en el iPad o en el Mac.

AirPods Max.

Si tenemos unos AirPods Max, tendremos que usar un cable Lightning a 3,5 mm diseñado por Apple que vale 39 euros y, además, un adaptador Lightning a jack de 3,5 mm si queremos conectarlo al iPhone. Sin embargo, dado el proceso de conversación de analógico a digital que se produce en el cable, la reproducción no será completamente sin pérdidas.

En cuanto a Dolby Atmos, este formato sí es compatible con todos los AirPods y Beats con chip W1 o H1, además de con aquellos dispositivos de terceros que sean compatibles con Dolby Atmos.

Más información | Apple