Cómo pueden los usuarios de Apple disfrutar del 'Lossless Audio': ni los AirPods Max, ni los auriculares Bluetooth lo soportan

Los AirPods Max, referente de Apple en sonido y sus mejores auriculares, no servirán para poder disfrutar del 'Lossless Audio'. La gran novedad de Apple Music estará disponible en más de 75 millones de canciones, pero muy pocos dispositivos serán capaces de poder reproducir este sonido en alta resolución a través de Apple Music.

Aquí os explicamos cómo funciona el 'Lossless Audio' y por qué no funciona a través de auriculares Bluetooth, ni por el cable Lightning o por streaming en altavoces. Un problema de compatibilidad que Apple podrá solucionar en el futuro, pero que por ahora limita el alcance práctico de la llegada del sonido Hi-Fi a Apple Music.

Por qué no funciona con los AirPods

Los AirPods funcionan a través de Bluetooth y lo que ocurre es que los auriculares inalámbricos de Apple utilizan el códec AAC. Uno lanzado en 1994, limitado a unos 256 kbps y que no logra alcanzar la calidad CD de 16 bit o los 320 Kbps de la calidad máxima de Spotify.

Las conexiones inalámbricas vía Bluetooth AAC no logran utilizar todo el ancho de banda necesario para transmitir este audio sin comprimir. Apple Music utiliza el codec ALAC (Apple Lossless Audio Codec), pero los AirPods no lo soportan.

Las limitaciones del Bluetooth

Ningún auricular o altavoz Bluetooth puede reproducir inalámbricamente el sonido 'lossless' de Apple Music. Las canciones se escucharán, pero no en alta resolución.

Para solucionar esta falta de compatibilidad, Apple debería crear un códec que permita aprovechar el sonido de alta resolución a través del Bluetooth, al estilo LDAC de Sony o aptX HD de Qualcomm, que permiten reproducir canciones de 32-bit/96kHz y 24-bit/48kHz respectivamente.

Servicios como TIDAL, Qobuz o Amazon Music HD sí permiten escuchar sus canciones sin comprimir en móviles o auriculares inalámbricos compatibles, gracias al soporte de estos códecs.

¿Y por el cable de los AirPods Max?

El audio sin comprimir está pensado principalmente para ser escuchado a través de cable o con un equipo de música de alta fidelidad. Los AirPods Max incorporan un cable Lightning, sin embargo oficialmente los auriculares de Apple no soportan el audio 'lossless'.

Esto es debido a que el puerto no es compatible de forma nativa con formatos de audio digital. El cable de los AirPods Max incluye un DAC de 24 bits /48 kHz, pero en el proceso el sonido pasa a analógico y luego se digitaliza. Un paso de digital a analógico y luego a digital donde Apple no puede asegurar que no haya pérdidas, pese a que el DAC sí soportaría una resolución suficiente alta.

Otro auriculares con cable USB C sí pueden aprovechar el 'lossless'

Auriculares de gama alta compatibles con Hi-Res Audio sí podrán aprovechar las novedades de Apple Music. A través del cable USB-C y el puerto jack 3.5mm, modelos como los Sony WH-1000XM4 podrán escuchar canciones sin comprimir en la modalidad estándar.

Apple explica que hay dos vertientes de su sonido 'lossless'. Un primer nivel con 16-bit/44.1 kHz o 24-bit/48 kHz y un segundo nivel 'Hi-Res lossless' con 24-bit/192 kHz. Para esta segunda versión, Apple explica lo siguiente:

"Para reproducir en audio sin pérdida en alta resolución se requiere un equipo externo, como un conversor de señal digital a analógica (DAC) por USB".

Debido a esto, si queremos aprovechar la máxima calidad de sonido de Apple Music en unos auriculares, podremos hacerlo con un modelo Hi-Res junto a un DAC externo USB C.

Qué ocurre con Sonos

En respuesta a Billboard, Apple confirma que el sonido 'lossless' no será compatible con los altavoces Sonos.

Tampoco en los HomePods

En respuesta a Macrumors, Apple confirma que los HomePod y HomePod Mini tampoco serán compatibles con el audio 'lossless'.

Qué puede hacer Apple para ampliar el soporte

El sonido sin comprimir de Apple Music se podrá disfrutar en un equipo de música o unos buenos altavoces conectados por ejemplo a un MacBook.

Para ampliar el soporte de sus dispositivos a 'lossless audio', Apple tiene varias opciones. La primera y más evidente sería la creación de un nuevo códec Hi-Res inalámbrico, al estilo LDAC. Actualizando los AirPods y añadiendo este códec de audio ampliarían el soporte y además es un método muy al estilo de la compañía.

Tanto los iPhone 12 como los AirPods Max son compatibles con Bluetooth 5.0 y por tanto teóricamente están preparados para transmitir sonido en calidad de CD hasta 16 bit. No se añade soporte para aptX HD, por lo que deberíamos esperar a una nueva generación de dispositivos para que estos fueran totalmente compatibles con el 'lossless audio'.

De manera equivalente, unos futuribles AirPods Max 2 podrían incorporar un cable USB C con un DAC adaptado o una modificación de Lightning para que no se tenga que realizar esta conversión analógica-digital.

Qué ocurre con el 'Spatial Audio' y Dolby Atmos

La historia con 'Spatial Audio' es casi opuesta. Mientras con el 'lossless' hay muchas canciones pero muchas dificultades para reproducirlo, con el sonido Dolby Atmos y el audio inmersivo pasa al revés. Aquí todos los AirPods con los chips W1 o H1 servirán, pero el número de canciones será más bajo. Con el sonido espacial la dificultad está a la hora de grabarlo, con el sonido 'lossless' lo difícil es transmitirlo como es debido.

