Radar COVID no funciona en los móviles Huawei y Honor más recientes: estos son los motivos y los planes de la empresa al respecto

La aplicación Radar COVID ya está disponible en toda España, si bien tocará esperar a que las Comunidades Autónomas la activen para que funcione. Radar COVID, como otras tantas aplicaciones de rastreo de contactos, se vale de la API de Google y Apple que, en el caso de Android, está integrada dentro de los Servicios de Google Play. Precisamente por este motivo, Radar COVID no funciona en los smatphones más recientes de Huawei y Honor.

Por qué Radar COVID no funciona en los móviles Huawei y Honor más recientes

Aunque Radar COVID es una aplicación que podemos descargar en cualquier smartphone, para que pueda funcionar necesita acceder a una API llamada Exposure Notifications. Una API, siglas de Application Programming Interfaces (interfaz de programación de aplicaciones) es un conjunto de definiciones y protocolos que se usa para desarrollar e integrar el software de las aplicaciones. Digamos que son los circuitos internos que solo los desarrolladores ven y conectan para hacer funcionar una app.

Entendamos una API como un kit de herramientas. La app Radar COVID necesita de esas herramientas para funcionar y, sin ellas, no lo puede hacer. Google y Apple han desarrollado las herramientas que usa Radar COVID y, en el caso de Android, Google las ha implementado en los Servicios de Google Play.

Error al iniciar la app Radar COVID en un Huawei P40.

Los Servicios de Google Play están disponibles en cualquier dispositivo certificado por Google y se actualizan periódicamente a través de Google Play Store, la tienda de apps de Android. ¿Por qué? Porque es la forma más rápida y sencilla de llevar esta API a la mayor cantidad posible de smartphones. ¿Dónde está el problema con Huawei y Honor? En que sus smartphones más recientes no tienen los Servicios de Google Play instalados debido a la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

Ese es el motivo por lo que los nuevos smartphones de Huawei, casi todos desde el lanzamiento del Huawei Mate 30, no tienen Google Play instalada ni son compatibles con apps que requieren los servicios de Google Play (como YouTube o Twitch). El error que nos arroja un smartphone Huawei u Honor al intentar hacer funcionar Radar COVID es exactamente el mismo que YouTube o Twitch: "Es necesario disponer de una versión actualizada de Google Play Services", tal y como hemos podido comprobar desde Xataka en un Huawei P40 y un Honor 9A sin Google Play Services.

Cuando iniciamos la app Radar COVID en un móvil Huawei sin Servicios de Google, la app nos devuelve un error y nos redirige a AppGallery para descargar dichos servicios, que no están disponibles.

Radar COVID, además, no está disponible en AppGallery, la tienda de aplicaciones de Huawei, sino que aparece en la lista de deseos. La pregunta que cabe hacerse, por lo tanto, es si hay alguna forma de hacer funcionar Radar COVID en uno de estos smartphones. La respuesta es "depende". Existen algunos métodos extraoficiales para instalar los Servicios de Google Play en los smartphones Huawei y Honor, pero varían mucho con el tiempo y puede que el que funcionase hace un mes ahora no lo haga.

En un Huawei P40 Pro+ al que le hemos instalado los Google Mobile Services Radar COVID sí funciona correctamente.

En Xataka hemos podido comprobar en un Huawei P40 Pro+ con los Servicios de Google Play instalados que, efectivamente, podemos descargar Radar COVID y hacerla funcionar como haríamos normalmente en cualquier smartphone. El handicap está en que no es un proceso sencillo para todos los usuarios y que, como decíamos, varía con el paso del tiempo.

Los planes de Huawei

En la versión 4.1 de los HMS Core Huawei instaló su propia API de rastreo.

Huawei, al no tener los Servicios de Google Play, lanzó sus propios Huawei Mobile Services o HMS. En ellos implementó recientemente su propia API de seguimiento de contactos, Contact Shield. Sin embargo, el problema de esta API es el mismo que el de la API de Google y Apple: no hace nada per se, sino que tiene que ser aprovechada por una aplicación. Una herramienta no hace nada a no ser que nosotros la cojamos y la usemos.

Para acceder a esta API es necesario contar con HMS Core 4.1 o superior. Los HMS se actualizan frecuentemente de manera automática en los smartphones Huawei y Honor, pero siempre se puede hacer de forma manual buscando "HMS Core" en AppGallery.

Aquellos dispositivos Huawei y Honor que sí tengan los Servicios de Google Play sí podrán instalar y usar correctamente la app Radar COVID

Esta API sigue el protocolo internacional Decentralized Privacy-Preserving Proximity Tracing (DP-3T) y, según explicó un portavoz de la compañía a XDA, Contact Shield es interoperable con otras soluciones de registro de contactos, incluyendo la API de Google y Apple. Sin embargo, estamos en la misma situación: aunque la API sea interoperable, los desarrolladores tienen que implementarla en su aplicación. Radar COVID, al menos por ahora, solo usa la API de Google y Facebook.

Desde el Ministerio de Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital explican a Xataka que aquellos smartphones Huawei y Honor con Servicios de Google Play sí tienen soporte, pero que no nos pueden dar más información al respecto del uso de la API propia de Huawei. Asimismo, hemos contactado con Huawei para conocer cuáles son sus planes y actualizaremos en cuanto recibamos respuesta.