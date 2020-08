Radar Covid está disponible y puedes instalarla en Android e iOS, pero no funcionará hasta que las CC.AA. la activen

La aplicación oficial Radar Covid que permite impulsar el rastreo de contactos a través del móvil en España está disponible desde hace semanas, y de hecho se esperaba que hoy comenzase a funcionar potencialmente de forma preliminar en algunas comunidades autónomas. Es mucho el revuelo en redes como Twitter en las que se recomienda descargar la aplicación, pero hacerlo no sirve prácticamente de nada de momento.

Aunque es posible descargarla e instalarla tanto para smartphones Android como para los iPhone con iOS, no podremos usarla para el propósito para el que fue diseñada: hasta que cada comunidad autónoma no la active y ponga en marcha los protocolos de respuesta, no servirá de nada. Eso sí: la última versión, actualizada hace tres días, ya permite usarla tanto en castellano como en inglés, algo interesante para los turistas extranjeros.

Se puede descargar e instalar, pero será una aplicación "dummy" en vuestro teléfono

Muchos son los mensajes en Twitter que distintos usuarios están publicando para que la gente se descargue e instale la aplicación de Radar Covid en sus dispositivos iOS o Android.

La herramienta ya está disponible tanto en la App Store de Apple como en la Play Store de Google, de modo que efectivamente cualquier usuario puede instalarla en sus dispositivos.

Hacerlo, no obstante, no servirá de mucho, porque para que entre en funcionamiento son las Comunidades Autónomas las que deben activar los protocolos que permitan que por ejemplo aquellos que resulten contagiardos de COVID-19 y quieran comunicarlo puedan hacerlo a través de un código que enviará la autoridad sanitaria con la que trabaje cada comunidad autónoma.

La aplicación Radar Covid estuvo en pruebas desde el 29 de junio hasta el 31 de julio en La Gomera, y tras ese periodo la Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial indicó que gracias a ese simulacro se lograron doblar los datos que se lograban con el rastreo manual y también se evitaban falsos positivos.

Además Carme Artigas, máxima responsable de esta entidad, explicaba que la aplicación estaría disponible el 15 de septiembre en toda España, aunque podría activarse de forma preliminar a partir de hoy, 10 de agosto, en algunas Comunidades Autónomas que lo deseasen y demostrasen estar preparadas para acometer ese proceso de rastreo manual con las entidades sanitarias oficiales con las que trabajasen.

Desde hace dos días no pic.twitter.com/AhDuYHhXsS — 𝙼𝚊𝚞𝚛𝚘 𝙵𝚞𝚎𝚗𝚝𝚎𝚜 mascarilla!⭐️ fotomaf ⭐️ (@Fotomaf) August 9, 2020

Cuidado con las confusiones

Eso puede haber generado cierta confusión: aunque el anuncio indicaba que hoy podría estar activa en algunas CC.AA., eso no ha sido así y de momento no hay ninguna comunidad autónoma en la que Radar Covid esté funcionando.

Así pues, descargar e instalar la aplicación es posible, pero no sirve de casi nada. Eso sí: permite que los usuarios puedan familiarizarse un poco con su interfaz y funcionamiento, al menos de forma parcial.

⚠️ IMPORTANTE: Corresponde a cada comunidad el integrar su sistema de salud con la App a nivel España.



👉🏼 Debemos alentar a nuestras autonomías a dar ese paso cuanto antes.



👉🏼 Descargar la App es una forma de prepararnos y demostrar interés por su utilización a nivel estatal. — Brais Moure (@MoureDev) August 3, 2020

La herramienta de Radar Covid, eso sí, sigue actualizándose, algo que ya indicaron desde la Secretaría. En la última versión, por ejemplo, se ha añadido soporte para el idioma inglés además del español, algo que es destacable si se pone en marcha a nivel nacional estos días, cuando la afluencia de turistas extranjeros es mayor.

Como señalaba Ricardo Galli, socio-fundador de Menáme, que la aplicación esté disponible pero no funcione puede ser "un disparo en el pie" cuando los usuarios comprueben que no sirve para nada (de momento).

Tanto hype que ya se puede instalar hará que sea un disparo en el pie cuando la gente vea que no sirve, luego ya no se fiarán. Parece novatada de startup. — Ricardo Galli 🗣️ 😷 (@gallir) August 10, 2020

Eso puede provocar falsas expectativas y confusión, y aquí puede que la Secretaría de Estados se haya adelantado a los acontecimientos. Es por eso importante destacar que la aplicación funcionará a medida que las Comunidades Autónomas la activen con el Ministerio de Sanidad y las autoridades sanitarias con las que trabajen, algo que se espera ocurra definitivamente a partir del 15 de septiembre, aunque podría haber alguna que lo hiciera a partir de hoy de forma preliminar.