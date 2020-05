Todo lo que sabemos sobre la aplicación de rastreo de contacto en España: la API de Apple y Google como base y piloto en Canarias

España ha confirmado que apostará por las aplicaciones de rastreo de contacto. Hasta la fecha la única app oficial, AsistenciaCovid19, era de autodiagnóstico, pero ya se trabaja en una nueva aplicación mucho más compleja, que permitirá realizar mejor un seguimiento individualizado de los contagios.

Esto es todo lo que sabemos sobre el nuevo paso para ayudar al desconfinamiento. Un importante proyecto que inicia su piloto en Canarias y utilizará la API de Apple y Google, según hemos podido confirmar en Xataka a través de fuentes de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, responsable del desarrollo.

Las aplicaciones de rastreo de contactos son aquellas que permiten utilizar el móvil para conocer con qué otras personas hemos estado. Es decir, un sistema para que en caso que hayamos dado positivo, podamos alertar al resto de usuarios que estuvieron cerca nuestro.

Para crear este sistema se utiliza habitualmente la tecnología Bluetooth, que permite detectar cuando otro usuario ha estado cerca. La complejidad de este tipo de aplicaciones es elevada, pues hay muchos factores a tener en cuenta; desde el tiempo de contacto, la distancia en metros y la gestión de esos datos. Aquí es donde intervienen Apple y Google, quienes el pasado mes de abril anunciaron una alianza para crear un sistema integrado en Android e iOS que facilitase estas aplicaciones de rastreo de contactos.

Así explica la SEDIA cómo es su funcionamiento:

Nadia Calviño, ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ha explicado en el Congreso de los Diputados que el Gobierno ha encargado a la SEDIA el desarrollo de este proyecto.

Desde la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial se ha creado un grupo de trabajo a nivel nacional sobre las aplicaciones móviles de prevención de contagios, principalmente centrado en los protocolos de interoperabilidad. La adopción de estas herramientas dependerá de la decisión de las autoridades sanitarias en base a los distintos proyectos pilotos que se lanzarán durante las próximas semanas.

El primero de ellos será a principios del mes de junio, en Canarias. En base a los resultados de este proyecto se decidirá si se amplia a otras comunidades autónomas o se lanza la aplicación oficial para todo el conjunto de España.

Según ha comunicado Apple y Google, su sistema de rastreo ha sido solicitado por 22 países en todo el mundo, entre los que se encuentra España.

Otros países de la Unión Europea también han iniciado el desarrollo de aplicaciones basadas en el sistema de Apple y Google, quienes utilizan un protocolo descentralizado en línea con el protocolo DP-3T.

Algunos de los países que han anunciado su apuesta por el sistema de Google y Apple son Alemania, Austria o Suiza. Por el momento, países como Reino Unido o Francia se mantienen escépticos.

Lo que Google y Apple han desarrollado de momento "no es una aplicación, sino una API que las autoridades sanitarias incorporarán a sus propias aplicaciones, para que los propios usuarios la instalen".

Según publicaron Apple y Google cuando se anunció el sistema, el funcionamiento es el siguiente:

Según explica Google y Apple, para obtener acceso a esta API, las autoridades han tenido que comprometerse a usar las aplicaciones únicamente para la pandemia de coronavirus, y no para otros fines como enviar publicidad dirigida.

Se desconoce qué aspecto final tendrá la aplicación española, pero sí tenemos algunos detalles de cómo serán las aplicaciones basadas en el sistema de Apple y Google. A principios de mayo, las dos compañías mostraron algunos pantallazos de ejemplo de su prototipo.

La aplicación solicita la recolección de datos y aceptar una política de privacidad, pero no pide permiso para usar los servicios de ubicación. Sí se solicita el permiso de Bluetooth para poder establecer contacto con los teléfonos cercanos.

La aplicación funcionará principalmente en segundo plano. En caso de querer compartir que hemos dado positivo en un test del COVID-19, la aplicación servirá para compartir este hecho. A partir de este momento, otros usuarios que hubieran estado cerca nuestro recibirán una "notificación de exposición" alertando que alguien confirmado estuvo cerca nuestro y recomendando que nos hagamos la prueba.

Esta función de trazabilidad puede activarse y desactivarse en cualquier momento desde el menú de ajustes o configuración del teléfono, gracias al hecho que la API de Apple y Google estará integrada en el sistema operativo del móvil.

La API de Google y Apple permitirá cierto grado de adaptabilidad a los países para su aplicación propia. Las autoridades sanitarias podrán definir lo que constituye una exposición, determinar el número de exposiciones, incluir la capacidad de contagio en su modelo de riesgo y optativamente las aplicaciones podrán preguntar voluntariamente datos de contacto para ser contactados por las autoridades sanitarias.

Desde Google y Apple han explicado recientemente que en base a aumentar el grado de seguridad, se ha actualizado la API para que las claves de exposición diarias se generen aleatoriamente en lugar de derivarse de una clave de seguimiento temporal. Adicionalmente, se han encriptado todos los metadatos asociados con el tráfico de Bluetooth.

El sistema de Apple y Google en el que se basará la aplicación española es un sistema descentralizado, en línea con el protocolo DP-3T. Esto significa que los códigos identificadores se mantienen en el propio teléfono y no se suben a un servidor externo en manos de las autoridades sanitarias para realizar la comparación con los códigos de otros teléfonos.

Desde el 'European Data Protection Supervisor' (EDPS) se ha seguido el proyecto de Apple y Google con el objetivo de garantizar la privacidad de los usuarios y la interoperabilidad entre los distintos países.

1/3 #EDPS welcomes @Apple and @Google joint initiative to help accelerate globally fight against #covid19 pandemic. Ensuring #interoperability between operating systems can be a necessary step towards deploying technology solutions to serve humankind in this time of history.