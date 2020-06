Que tu móvil muestre ya una opción de "notificación de exposiciones al COVID-19" es normal, Google y Apple no están "espiándonos"

Algunos usuarios han descubierto cómo aparecía una nueva opción en los ajustes de sus teléfonos móviles. En dispositivos Android si uno se va a "Ajustes"->"Google" aparece la opción "Notificación de exposiciones al COVID-19", y eso ha hecho que se plantee por qué aparece esa opción de repente y sin aviso previo. ¿Están Google y Apple desplegando esto sin aviso y "espiándonos"?, apuntaban algunos usuarios.

Nada de eso. Tanto Apple como Google ya avisaron hace días de que su API para que las aplicaciones de rastreo de contactos de los gobiernos funcionaran estaban ya comenzando a desplegarse. Esa nueva opción es inocua y está totalmente inactiva porque de momento no hay aplicaciones oficiales que puedan aprovecharla. Ni Google ni Apple están espiándonos, algo que han insistido en comunicar desde el principio. Cuando esa opción se active, el usuario seguirá bajo control (hay que hacer 'opt-in'), y en ningún momento se recolectará información de ubicación, por ejemplo.

Apple y Google están preparando el despliegue de apps de rastreo de contactos, sin más

Aplicaciones de mensajería como WhatsApp han servido para difundir un vídeo en el que por ejemplo un usuario cuenta cómo "nos acabamos de dar cuenta de que el gobierno nos ha metido ya una aplicación para el COVID-19". En ese vídeo el usuario comenta que "yo no pedí nada que me lo pusieran, me lo han puesto sin decir nada" y destaca que "ya empezamos a estar controlados aquí". La responsable de comunicación en Google España y Portugal ya aclaraba esas dudas que surgían entre algunos usuarios hace unos días:

Estos mensajes son un bulo: ni estamos lanzando una app, ni la estamos instalando en secreto, ni estamos espiando a nadie.

El Gobierno no ha metido nada en nuestros teléfonos: Google y Apple llevan semanas avisando de cómo van a desplegar su solución de rastreo de contactos, que permitirá a los usuarios que quieran participar en ese esfuerzo colaborar en ese rastreo de contactos usando aplicaciones móviles desarrolladas por los gobiernos de cada país en colaboración con las autoridades sanitarias de dichos países.

Para poder hacer uso de esas aplicaciones Google y Apple ya explicaron cómo aparecerían esas opciones en los ajustes de nuestros móviles y cómo esta opción iría desplegándose en teléfonos basados en Android e iOS a lo largo del mes de mayo.

Esta opción está ya apareciendo en los móviles de algunos usuarios que quizás se han visto sorprendidos. Sin embargo la opción es inocua, está deshabilitada y no hace nada porque no existen de momento aplicaciones que puedan aprovecharla. Si pulsamos en dicha opción podremos ver cómo las opciones que podemos controlar ("Eliminar ID aleatorios" y "Desactivar las notificaciones de exposición") están desactivadas porque aún no hay una aplicación que trabaje con esta API implementada por Google y Apple.

Cuando esas aplicaciones aparezcan -en España ya se está preparando esa app con un piloto en Canarias— cada usuario tendrá que hacer 'opt-in' en ella y activarla de facto, intencionadamente, para participar en ese rastreo de contactos. Si no lo hace, esa opción seguirá siendo inocua y no tendrá efecto alguno en nuestro teléfono.

La opción tampoco "nos espía". Si los usuarios participan en ese programa, como hemos explicado con anterioridad, registrarán en sus móviles (y no en servidores centralizados) una serie de identificadores de dispositivos con los que han estado en contacto.

Si alguno de ellos pertenece a alguien que acaba contagiándose de COVID-19 e informando de ello a través de esas aplicaciones oficiales, el sistema envía avisos al resto de identificadores que quedaron registrados. En ningún momento se guarda información personal, ni se sabe a quién pertenece cada identificador o la ubicación en la que se produjo ese contacto: la protección de la privacidad era clave desde el principio en el esfuerzo conjunto de Apple y Google.

Así pues, que aparezca esta opción en los móviles es algo normal de cara a preparar nuestros dispositivos para la disponibilidad de esa aplicación de rastreo de contactos y notificaciones de exposición que Google y Apple han impulsado a través de su API, y que diversos países están implementando.

Más adelante tanto Google como Apple ofrecerán un sistema de rastreo de contactos nativo y que no necesitará de aplicaciones oficiales: ese sistema llegará a través de una actualización de estos sistemas operativos pero las bases del funcionamiento del sistema se mantienen. El usuario mantiene el control (si no quieres, no la usas), y no se registrará a los usuarios o su localización.