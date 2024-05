La primera gran alternativa a la App Store ya está aquí: hemos probado Setapp en iOS y así funciona

Setapp es una de las tiendas de aplicaciones más conocidas en el mundo Mac. Mediante una suscripción, Setapp (desarrollada por MacPaw) permite acceder a una colección curada de unas 240 aplicaciones enfocadas, en su mayoría, a pequeñas utilidades, como un creador de mockups, una VPN, un conversor de archivos o un limpiador. La suscripción incluía algunas apps para iOS, pero no ha sido hasta ahora, con la apertura del sistema operativo de Apple, que MacPaw ha podido lanzar su tienda de terceros para iPhone.

Efectivamente, Setapp Mobile llega a iOS hoy en forma de beta cerrada (con una beta abierta programada para verano) y desde Xataka ya hemos podido probarla por nosotros mismos. Esta ha sido nuestra experiencia.

Iba a ser la primera, pero no. No fue ninguna sorpresa que MacPaw anunciase su intención de lanzar Setapp tras las novedades en iOS derivadas de las normativas europeas. Setapp iba a ser la primera tienda en competir contra la App Store en su propio terreno, pero Alt Store se adelantó (con ni más ni menos que el emulador Delta). Sin embargo, Setapp tiene algo que AltStore no tiene: una colección de aplicaciones más amplia y el reconocimiento de la tienda en Mac. Es, por lo tanto, la primera gran alternativa real a la App Store.

Pantalla de descarga de apps de Setapp | Imagen: Xataka

¿Cómo funciona? Mediante suscripción. ¿Su precio? Lo preguntamos hace una semana y la respuesta que recibimos fue que "el precio exacto de Setapp Mobile se determinará más adelante". En Mac cuesta 11,48 euros al mes. En cualquier caso, la clave es que la suscripción incluye acceso a todas y cada una de las aplicaciones, que no tienen publicidad ni micropagos. Además, en su propia web MacPaw afirma que "siempre estamos añadiendo nuevas apps, pero el precio nunca sube".

¿Cuántas apps incluye? Poquitas, pero más de las que había cuando empezamos a probarlas. Por poner en contexto, llevamos usando Setapp desde el 2 de mayo y, desde entonces, la colección de aplicaciones ha crecido en cuatro o cinco apps. En el preciso instante en el que escribo estas líneas hay 16 aplicaciones. De hecho, caretas fuera: al principio pensaba que no había nada que me convenciese. Ahora han salido dos apps, una de control de finanzas personales y una de cámara manual, que me tientan, pero de momento sigo pensando que no es tienda para mí. Ya volveremos a eso.

Esto es todo lo que podemos encontrar ahora mismo en Setapp: una página de descargas, un buscador y una página de perfil | Capturas: Xataka

Así lucen las fichas de las apps en Setapp | Capturas: Xataka

Estas son todas las apps que podemos encontrar ahora mismo en la tienda | Capturas: Xataka

Aquí cabe hacer un apunte. Setapp tiene una suscripción, Setapp para Mac+iOS, que incluye apps para Mac y sus versiones para iOS, pero hasta ahora era una idea muy limitada y algo confusa de implementar. Lo que hoy nos incumbe, Setapp Mobile, es diferente: es una tienda hecha y derecha desde la que descargar apps.

El proceso de instalación. Es tan tedioso como lo es el de AltStore: accedes a la web, le das a instalar, vas a los ajustes del móvil, autorizas la tienda, vuelves al navegador, la descargas, le das a "Instalar tienda de apps" y confirmas que quieres instalarla. Una vez instalada, inicias sesión con tu cuenta de Setapp y descargas las aplicaciones. Para ello, eliges una, autorizas a Setapp para que pueda instalar apps y ya, entonces, se instala. Es un proceso absurdamente largo y que, desgraciadamente, no depende de Setapp, sino de Apple. Cualquiera diría que parece hecho para disuadir al usuario.

Paso 1: instalar la tienda de terceros en el iPhone | Capturas: Xataka

Paso 2: instalar una app | Capturas: Xataka

¿Y qué tal las apps? Pues tengo sentimientos encontrados. Por un lado, es una gozada descargar una aplicación y que no te bombardee con anuncios, mensajes de privacidad, solicitudes de seguimiento y funciones premium. Downie, por ejemplo, es una app para descargar vídeos de YouTube (entre otras plataformas). Pues no os lo vais a creer: le añades un enlace y te baja el vídeo. No hay que ver un anuncio de un juego que en nada se parece al juego real, rellenar un captcha o comprar una suscripción de 4,99 euros al mes. Funciona, y punto. Es una sensación que había olvidado.

Así luce Downie. Efectivamente, ni un anuncio, ni un pop-up, ni una suscripción. Pura fantasía | Capturas: Xataka

Otra herramienta útil es Clean my iPhone, que sirve para eliminar la morralla que tenemos en la galería, como fotos duplicadas, capturas de pantalla... No es algo que no se pueda hacer de forma manual, pero se agradece que una app lo haga por ti. Mención especial merece Optika, que es de las apps que se han añadido durante estos días y que consiste en una app de fotografía manual con la que ajustar valores como la exposición, el enfoque, el balance de blancos o la velocidad de obturación.

Así es Clean my iPhone, una app para limpiar la galería y liberar espacio | Capturas: Xataka

Así es Optika, una app para usar la cámara en modo manual | Capturas: Xataka

Curiosamente, hay muchas aplicaciones con versiones para iOS que están disponibles en Setapp para Mac+iOS que no están en Setapp Mobile. Por ejemplo, Teleprompter App, Spark Mail, VidCap o Ulysses son apps con versiones para iOS que no se pueden descargar en Setapp Mobile, al menos por ahora. Cabe esperar que lo estén, ya que para el lanzamiento de la beta abierta en verano habrá una treintena de aplicaciones.

Pequeñas herramientas y utilidades. Eso es, básicamente, lo que ofrece Setapp Mobile, una serie de aplicaciones con funciones muy concretas que, simple y llanamente, cumplen con su cometido. No son apps imprescindibles ni son apps que no tengan alternativas freemium en la App Store, pero sí son apps sencillas, bien diseñadas, funcionales y que, sencillamente, hacen lo que tienen que hacer. El valor no está tanto en el volumen de apps, sino en la sencillez de la tienda y en que tienes la seguridad de que las cosas funcionan sin que haya más gastos escondidos. Pagas la suscripción y listo.

Esta ventana nos aparecerá cada vez que queramos instalar una app de Setapp (y cualquier tienda de terceros) | Imagen: Xataka

Por eso no es para todo el mundo. Aquellos usuarios que busquen en Setapp Mobile una enorme suite de apps y juegos, como podría ser Google Play Pass, no lo van a encontrar. No es una suscripción para todo el mundo ni muchísimo menos, sino una tienda de apps enfocada a la productividad. En mi caso, hay un par de apps (MonAI y Optika) que me pueden convencer y me parecen útiles, pero no terminan de tener el peso suficiente como para que esté dispuesto a sumar una suscripción más al catálogo de suscripciones que ya pago. Es, a fin de cuentas, una cuestión de prioridades y preferencias.

