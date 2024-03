Apple no eliminará finalmente las PWA en la Unión Europea: seguirán funcionando, pero con WebKit

Hace apenas un par de semanas, Apple anunció que las web apps o PWA (aplicaciones web progresivas) iban a dejar de funcionar en los iPhone de la Unión Europea. Lo harían con la llegada de iOS 17.4 y el motivo, afirmó Apple en su momento, era que debían cumplir con la DMA y para lograr algo así en nuestras fronteras sería necesaria "una arquitectura de integración completamente nueva" que "no es práctica". Pues finalmente han dado marcha atrás y no, Apple no matará a las PWA.

Empecemos por el principio. Apple debe cumplir con la DMA desde ya (de ahí todos los cambios relacionados con las tiendas de terceros). Una de las medidas que tiene que tomar es permitir que navegadores de terceros, como Google Chrome, puedan usar sus propios motores en iOS y no depender de WebKit. Actualmente hay muchos navegadores alternativos en la App Store, pero todos están basados en el mismo motor, que es WebKit y es de Apple.

La tecnología de fondo es la misma en todos los navegadores y será ahora, con esta apertura, cuando comience la carrera por tener el mejor navegador en iOS. De hecho, no es casualidad que Google haya lanzado una campaña tan agresiva de publicidad para invitar a los usuarios a usar Google Chrome en iOS. Soplan vientos de cambio en este sentido.

PWA. Son las siglas en inglés de Aplicaciones Web Progresivas y son una tecnología que, en pocas palabras, permite convertir cualquier página web en una aplicación instantánea y añadirla al escritorio del móvil. Es una tecnología muy popular entre desarrolladores ya que pueden aprovechar el código de sus aplicaciones web, evitando tener que desarrollar versiones nativas para cada arquitectura.

iOS soporta esta tecnología desde iOS 11.3 (es decir, desde 2018) y es vital para que algunos servicios funcionen en los iPhone. Por ejemplo, NVIDIA GeForce Now, Xbox Cloud Gaming y Amazon Luna funcionan en los móviles de Apple gracias, precisamente, a las PWA.

La eliminación. Según expuso Apple en su momento (hace dos semanas), las PWA iban a desaparecer de iOS porque, al tener que admitir motores alternativos a WebKit, se tendría que crear "una arquitectura de integración completamente nueva" que "no es práctica". La implementación de las web apps de Apple está basada en WebKit, ya que eso permitía alinearla con el modelo de seguridad y privacidad de iOS. Básicamente, lo que antes era una web app, con este cambio se convertiría en un marcador del navegador.

La no-eliminación. Finalmente, Apple ha decidido dar marcha atrás. Según reza la compañía en el comunicado, "hemos recibido peticiones para seguir ofreciendo compatibilidad con las aplicaciones web en la pantalla de inicio en iOS, por lo que seguiremos ofreciendo la capacidad existente de web apps en la pantalla de inicio en la UE". Sin embargo, apuntan que "esta compatibilidad significa que las aplicaciones web en la pantalla de inicio siguen basándose directamente en WebKit y su arquitectura de seguridad, y se ajustan al modelo de seguridad y privacidad de las aplicaciones nativas de iOS".

Es decir, que todo seguirá funcionado como hasta ahora, pero los desarrolladores tendrán que seguir usando WebKit para su implementación. El problema es que esto supone ciertas limitaciones, como que la app no puede acceder por completo a ciertos componentes, véase el USB o la conectividad Bluetooth; o enviar notificaciones push.

