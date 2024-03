Un cambio histórico para iOS: Apple activa el 'sideloading' en Europa para instalar apps fuera de la App Store

iOS no volverá a ser igual. Hoy, 1 de marzo, Apple ha anunciado que ya ha iniciado el sistema para el 'sideloading' para los usuarios europeos. Tal y como estaba previsto, en virtud de adaptarse a la nueva Ley de Mercados Digitales (DMA), Apple ya ofrece acceso a las más de 600 nuevas APIs creadas para habilitar este cambio. Un giro histórico que permitirá a los usuarios de iOS en Europa poder instalar aplicaciones a través de tiendas alternativas a la AppStore, así como utilizar sistemas de pagos alternativos.

Estamos ante el cambio más importante de iOS en su historia, que se pondrá plenamente en marcha con iOS 17.4 a partir de la semana que viene. Un rumbo distinto que ha venido forzado por las autoridades europeas y para el que Apple ha tenido que reconfigurar cómo se gestiona la privacidad y seguridad en su sistema operativo.

El principal cambio que ha realizado Apple para permitir el 'sideloading' en Europa ha sido la puesta en marcha de la "notarización para iOS". A través de este sistema, Apple revisará todas las aplicaciones creadas para iOS para que tengan un mínimo de seguridad, independientemente de que se acaben distribuyendo en la App Store o en una de las tiendas alternativas.

Cómo revisará Apple la seguridad de las aplicaciones

Todas las aplicaciones de iOS en Europa estarán firmadas electrónicamente por Apple. Es decir, para poder funcionar, todas las aplicaciones necesitarán tener esta firma. Una que solo recibirán tras pasar por un proceso previo de inspección y que deberán necesitar cada vez que se realiza una actualización de la aplicación.

Este análisis será realizado combinando algoritmos y revisión humana. En esta fase se analizará que la aplicación no dispone de malware o código malicioso, así como que la aplicación no incitará a riesgos físicos. El proceso de notarización es equivalente al que se viene realizando en macOS desde hace años, centrado principalmente en la seguridad.

Apple explica que con la notarización se revisarán todos los permisos que solicita cada aplicación y si están justificados. Analizará si las aplicaciones cuentan con una política de privacidad escrita y que no se solicitan datos personales relacionados con la salud.

En este paso no se analizará el contenido de la aplicación. Es decir, Apple permitirá que existan aplicaciones para iOS que no cumplirían las normas de la App Store, como aplicaciones pornográficas, de sustancias ilegales o de apuestas.

Si bien, Apple recuerda que para crear una aplicación de iOS los desarrolladores todavía deberán registrarse en el Programa de Desarrolladores. Aquí deberán compartir su nombre, teléfono y dirección, incluyendo en ocasiones otras formas de identificación fiscal. Apple explica que en 2022 se bloquearon de manera preventiva 105.000 cuentas por sospechas de actividad fraudulenta y que acabaron bloqueando un total de 400.000 cuentas por fraude y romper los términos.

Las aplicaciones que pasen el proceso de notarización recibirán su firma electrónica y podrán ser instaladas en iOS, tanto en la App Store como en cualquier otra tienda de aplicaciones aceptada.

'Sideloading', pero a medias

El 'sideloading' en iOS no funcionará como en Android a través de archivos directamente, sino que estas aplicaciones solo podrán ser instaladas a partir de tiendas alternativas, nada de archivos ni a través del navegador.

Al instalar estas aplicaciones fuera de la App Store, el usuario verá una pantalla específica donde aparecerá el nombre de la aplicación, del desarrollador, la descripción de la aplicación, una captura, la edad recomendada y un identificador de la tienda de aplicaciones desde donde se está descargando. Una pantalla que no se podrá cambiar, ya que se establecerá durante el proceso de notarización.

A partir de ahora se abre la veda para la llegada de las tiendas de terceros a iOS. Una de las primeras anunciadas es Setapp de MacPaw, que se espera que esté disponible a partir de abril.

Apple incide en colocar un mayor peso de la responsabilidad sobre la seguridad en los desarrolladores, pues reconoce que siempre pueden existir riesgos y que las tiendas de terceros deberán tener un papel activo.

Según argumenta la compañía, cada año en la App Store se eliminan unas 185.000 aplicaciones que habían encontrado que no cumplían las normas. Una cifra que ejemplifica que los procesos de revisión no son perfectos. Ahora está revisión también estará en manos de terceros.

El 'sideloading' no saldrá gratis. De manera paralela, Apple ha puesto en marcha una "Comisión de Tecnología Base" que 0,50€ anuales por instalación por cuenta, aunque con una exención para el primer millón de instalaciones. Para obtener una tienda de aplicaciones también hará falta aceptar el 'Alternative Terms Addendum for Apps in the EU', donde se solicitará una carta de crédito por valor de un millón de euros. Una barrera de entrada y una comisión que puede acabar siendo una gran losa económica para estos desarrolladores. Se abre una nueva era en iOS.

