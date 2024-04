Hasta ahora, los usuarios que pagaban por estar verificados en X podían esconderlo. Eso está a punto de acabarse

Una de las primeras grandes polémicas que sucedieron tras la compra de Twitter por parte de Elon Musk tuvo que ver con los verificados. El sistema que, hasta el momento, servía para identificar a personalidades públicas, organizaciones o dar cierto prestigio a un perfil, se convirtió en algo que cualquiera podía comprar y en objeto de burla por parte de y hacia algunos usuarios. Tanto fue así que, hasta ahora, Twitter / X ha permitido a los usuarios ocultar que tienen la insignia azul.

Pero se acabó.

¿Hay gente verificada que no aparece como verificada? Sí. La suscripción a X Premium incluye, entre otras funciones como escribir más texto, menos anuncios y el botón de editar, la marca de verificado. Estar verificado antes suponía tener cierta relevancia (aunque las cosas como son, el proceso de verificación no era perfecto). Ahora se puede conseguir por menos de diez euros al mes.

¿Y por qué se puede esconder? Porque el verificado de pago no sentó especialmente bien entre los usuarios de Twitter. Lo que antes daba cierta relevancia ahora se había convertido en una insignia que permitía a cuentas de cierta índole parecer legítimas. También dio pie a suplantaciones de identidad y estafas. Llegó a existir un movimiento llamado "Block the Blue" que incitaba a bloquear a la gente con la insignia azul. De alguna manera, la verificación se convirtió en una suerte de "marca de la vergüenza".

El tiempo pasa. Y el verificado cambia. La plataforma de Elon Musk comenzó a verificar a los usuarios con más de un millón de seguidores (cubriendo así a la mayoría de celebridades, quieran o no) y dio alicientes para estar suscrito, véase ganar dinero publicando tweets (con más o menos polémica). Recientemente, ha comenzado a verificar a los usuarios que tienen más de 2.500 seguidores verificados.

En la imagen, el aviso que ha aparecido a los usuarios de X Premium avisando de que dentro de poco no se podrá ocultar el verificiado | Pulsa en la imagen para ver el tweet original

Ya no se puede esconder. Ahora las aguas se han calmado y la posibilidad de esconder el check azul está cerca de desaparecer. Así lo hace saber un aviso que ha aparecido a los usuarios suscritos a Premium, que no da más explicaciones. Simplemente afirma que la función "va a desaparecer pronto". ¿Por qué? No se ha desvelado y de hecho Elon Musk, que no suele tardar mucho en anunciar este tipo de cosas en su perfil personal, no se ha pronunciado al respecto.

