Las 12 extensiones clave en Chrome y Firefox para la privacidad y seguridad en internet

Hoy día la privacidad online es uno de los temas de mayor debate desde hace algunos años. Esto se debe principalmente a los casos de Facebook y Cambridge Analytica, así como los temas de recopilación de datos de Google y Amazon. Ante esto, cada vez son más los usuarios que buscan controlar de la mejor manera posible la cantidad de datos que las compañías recogen sobre ellos.

No es una tarea fácil. Por fortuna, contamos con herramientas que nos sirven para limitar esta recopilación de datos, e incluso decidir qué tipo de datos se recogen mientras navegamos por internet. En este caso, las extensiones para nuestro navegador son de las mejores y más sencillas herramientas para este tipo de situaciones.

Por esta razón, hoy daremos un recorrido por las 12 mejores extensiones de privacidad y seguridad para Chrome y Firefox que podemos instalar para proteger nuestros datos.

Privacy Badger

Sin duda una de las mejores extensión anti rastreo es Privacy Badger, la cual es un proyecto de la Electronic Frontier Foundation (EFF), una organización sin fines de lucro que se centra en los derechos de libertad de expresión en medios digitales.

Privacy Badger nos ofrece un sistema de lista de bloqueos donde nos muestra las páginas web que nos están siguiendo, ofreciéndonos la posibilidad de bloquearlas todas o una parte de ellas en cualquier momento. Esta extensión no bloquea todo el contenido, sólo los scripts de seguimiento que se mantienen ahí en nuestro navegador todo el tiempo.

Descarga Privacy Badger.

HTTPS Everywhere

Otra extensión que nace de la EFF en colaboración con el Proyecto Tor. HTTPS Everywhere es una gran herramienta que nos permite conectarnos a sitios web usando siempre un enlace seguro HTTPS. Aunque muchos sitios están mejorando la implementación de HTTPS, aún hay algunos que siguen con HTTP de forma predeterminada, lo que pone en riesgo nuestra información.

Descarga HTTPS Everywhere.

Ghostery

Ghostery es similar a Privacy Badger pero con una mejor interfaz y un poco más de opciones. Lo que hace esta extensión es mostrar quién está rastreando nuestra navegación en internet. Detecta cookies, bloquea trackers, acelera los tiempos de carga y, afirma, que protege nuestros datos. Un punto importante es que Ghostery nos ofrece detalles de cada tracker, para que así decidamos si lo queremos bloquear, ya que no lo hace de forma predeterminada.

Descarga Ghostery.

Blur

Otra de las extensiones sumamente útiles para proteger nuestra privacidad es Blur, una herramienta que permite proteger toda nuestra información personal en línea. Blur guarda, cifra y organiza nuestras contraseñas. También bloquea a las empresas para que no recopilen datos sobre nuestra actividad online, incluidos los trackers. Mantiene protegidos con cifrado datos como nuestra tarjeta de crédito, contraseñas y correo electrónico. Gracias a esto, sitios como Facebook no podrá rastrearnos.

Descarga Blur.

Decentraleyes

Decentraleyes es un proyecto open source que nos ofrece mejorar nuestra privacidad mientras navegamos, ya que aloja recursos CND (Content Delivery Network) de forma local. Cuando nuestro navegador solicita uno de estos recursos CDN, la aplicación lo bloqueará y nos ofrecerá una versión local.

Descarga Decentraleyes.

Disconnect

Disconnect es otra extensión que nos permite bloquear trackers de una forma sencilla. Su interfaz en la mejor de todas las opciones y además, afirman que es capaz de encontrar y exponer los llamados "trackers invisibles", los cuales mantienen un seguimiento de nuestra actividad aunque ya no estemos visitando esa página web. También asegura que bloquea aquellos trozos de código malicioso que hay internet, y siempre podremos personalizar el nivel del bloqueo.

Descarga Disconnect.

uMatrix

uMatrix no se destaca por tener la mejor interfaz, pero que eso no nos detenga, ya que estamos ante el mejor firewall para Chrome o Firefox, el cual nos promete proteger nuestra navegación y datos personales al bloquear scripts, iframes y anuncios no deseados. Además, nos muestra detalles de las páginas web para saber si podemos confiar en ellas o no de acuerdo a la información que solicitan.

Descarga uMatrix | Chrome | Firefox

LastPass

Estamos ante uno de los gestores de contraseñas más conocidos y populares de la actualidad. LastPass no sólo gestiona nuestras contraseñas de forma segura, sino también otros datos sensibles como los datos de nuestra tarjeta de crédito. Pero ojo, aquí hay que señalar que LastPass no cuenta con un buen récord en cuanto a seguridad, ya que en dos ocasiones ha presentado un fallo que permitía acceder a las contraseñas de sus usuarios con un solo clic.

Descarga LastPass.

Facebook Container

Esta extensión sólo está disponible para Firefox, pero hace que se convierta en una gran herramienta para visitar Facebook. Facebook Container aísla nuestra identidad y movimientos en una especie de cajón independiente, lo que impide que Facebook haga un seguimiento de nuestra actividad en otros sitios web usando cookies de terceros. Esto significa que Facebook no puede espiarnos, y no recibiremos anuncios de acuerdo a nuestro historial de navegación. Para que esta extensión funcione correctamente, lo ideal es no usar Facebook en el móvil y no tener la aplicación instalada.

Descarga Facebook Container (Sólo Firefox).

DuckDuckGo Privacy Essentials

De los creadores del popular buscador DuckDuckGo, nos llega su extensión de privacidad que nos ayudará a proteger nuestros datos personales mientras navegamos por internet. Esta extensión bloquea los trackers ocultos de las páginas web y carga versiones cifradas cuando es posible. Incluso cuando lleguemos a caer en una web con malas prácticas de privacidad, se nos notificará y se asignará una calificación a cada sitio web.

Descarga DuckDuckGo Privacy Essentials.

Cookie AutoDelete

Tal y como su nombre lo indica, Cookie AutoDelete se encarga de eliminar de forma automática las cookies HTTP después de cerrar la pestaña de nuestro navegador. Esta extensión nos ofrece un alto nivel de protección contra el rastreo por medio de cookies sin afectar el desempeño de los sitios web. Además, Cookie AutoDelete también proporciona protección contra rastros de código Flash, ETags y limpia el almacenamiento DOM.

Descarga Cookie AutoDelete.

uBlock Origin

Y por último, vamos con un bloqueador de anuncios. Como sabemos, aquí hay varias opciones pero en esta ocasión quisimos recomendar uBlock Origin, ya que no sólo bloquea los anuncios, sino también trackers y cookies para protegen nuestra identidad online, previniendo así el rastreo y la publicidad de terceros.

Descarga uBlock Origin.