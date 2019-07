Las 7 mejores extensiones para Chrome para controlar, borrar y gestionar las cookies

Las cookies, amadas si son las tradicionales, odiadas si son las de Internet. Los rastreadores son cada vez más comunes en páginas web. Sirven para que el navegador pueda guardar datos de un usuario y no pedírselos de forma recurrente. Pero también sirven para rastrear todas las preferencias y gustos del usuario y crear un perfil para el anunciante. Gestionar y mantener bajo control estas cookies es esencial, con estas siete extensiones es algo más sencillo.

Las extensiones en Chrome son de diferente índole, generalmente pequeñas herramientas que ayudan a solucionar problemas comunes de la navegación por Internet. Es el caso de las extensiones centradas en los cookies, que mediante diferentes funciones de privacidad permiten bloquear cookies, borrar las acumuladas en el historial, inspeccionar las de una web... Veamos algunas de las extensiones para cookies más comunes.

Vanilla Cookie Manager

Una especie de adblocker para cookies, en vez de bloquear anuncios de publicidad bloquea rastreadores en páginas web. Una vez instalada la extensión en el navegador Chrome, bloqueará por defecto las cookies de todas las páginas que visitemos. De este modo las webs no rastrearán el uso que hagamos de Internet.

Vanilla Cookie Manager aparecerá con un icono en la parte superior del navegador, junto a la barra de navegación. Pulsando sobre este icono nos permite añadir o eliminar la web actual de la lista blanca. Por defecto ninguna web está en la lista blanca, en esta lista se añadirán tan sólo las web que nosotros añadamos manualmente. Estando en la lista blanca las web tienen permiso para ejecutar las cookies

DuckDuckGo Privacy Essentials

La extensión ha sido desarrollada por los creadores del buscador DuckDuckGo, como su propio nombre indica. DuckDuckGo Privacy Essentials, al igual que el buscador, se centran en mejorar la privacidad del usuario al navegar por Internet. Estamos ante una herramienta más completa que la extensión anterior, en este caso además de bloquear las cookies permite forzar una conexión cifrada si está disponible, encontrar la política de privacidad de la web o incluso calificar cada web según lo respetuosa que sea con la privacidad del usuario.

Tras instalar la extensión aparecerá un icono junto a la barra de navegación mostrando la puntuación que se le otorga a cada web. Pulsando sobre el icono es posible ver todas las opciones previamente mencionadas, así como añadir una web a la lista blanca entre otras funciones. DuckDuckGo Privacy Essentials es de las extensiones más completas a la hora de gestionar cookies.

Ghostery

Ghostery es un bloqueador "todo en uno". Su misión es bloquear aquellos ítems que ralentizan las páginas web e impiden una navegación rápida para el usuario. Esto por supuesto incluye los anuncios de las páginas web, aunque también los rastreadores. Para cada página web que visitemos podremos configurar la opción para bloquear rastreadores, publicidad o ítems en general que hagan que cueste más cargar una página web.

Desde el botón de la extensión podemos ver rápidamente cuántos ítems bloquea en cada página web, si pulsamos sobre él se desplieguen más opciones de Ghostery. Por ejemplo nos muestra cuántos rastreadores ha bloqueado, el tiempo de carga de la página web o los botones para activar o desactivar bloqueos en esa web específica.

Ghostery también dispone de una modalidad de pago por dos euros al mes. Si el usuario decide suscribirse podrá por ejemplo ver estadísticas más completas de los bloqueos de rastreadores realizados a lo largo de los días. La herramienta también está disponible en otros navegadores y plataformas.

Privacy Badger

Si alguien no quiere complicarse con el rastreo de cookies Privacy Badger es posiblemente la herramienta perfecta. Esta extensión no bloquea todas las cookies, sino que diferencia aquellas que sabe que son "esenciales" para una buena navegación de aquellas que rastrean al usuario. Por ejemplo, una cookie de fonts.googleapis.com sabe que es necesaria para mostrar correctamente la tipografía de una web, así que no la bloqueará por defecto.

Similar a extensiones anteriores, Privacy Badger muestra en su icono cuántos rastreadores lleva bloqueados en cada página y permite gestionarlos entrando en la extensión. En principio y por tal y como está diseñada la extensión, no deberíamos estar modificando las opciones de cada página, ya que suele acertar con qué cookies bloquear y qué cookies no bloquear.

Swap My Cookies

No todo es bloquear cookies, Swap My Cookies ofrece la función de intercambiar entre diferentes perfiles de usuario. Si tenemos en cuenta que las cookies lo que hacen es crear un perfil del usuario según el uso que haga del navegador, lo que permite Swap My Cookies es crear perfiles "distintos". Un ejemplo sencillo para entender por qué es útil esta app es pensar en una persona que trabaja en una tienda de zapatos. Por su uso del navegador en el trabajo cuando llegue a casa o en su móvil sólo le aparecerá publicidad de zapatos, aunque no sea realmente de su interés.

Swap My Cookies permite configurar varios perfiles y cambiar entre ellos fácilmente. De este modo se "engaña" a los rastreadores haciéndoles pensar que son varios usuarios diferentes. También es útil si por ejemplo se comparte un ordenador entre varias personas. O para iniciar sesión cómodamente con diferentes cuentas de usuario. La propia extensión se define de hecho como una alternativa al inicio de sesión múltiple de Google.

Cookie AutoDelete

Como su propio nombre indica, Cookie AutoDelete borrará automáticamente las cookies de las pestañas y webs ya cerradas. De esta forma impide que se vaya creando un historial con el perfil del usuario, ya que automáticamente elimina aquello que los rastreadores hayan guardado. Como en las demás extensiones, es posible guardar páginas web en la lista blanca para que no se elimine las cookies de estas de forma automática.

Lo interesante de Cookie AutoDelete es el borrado automático que realiza de los rastreadores. Y es que no los bloquea por defecto al abrir una web (que puede provocar la mala visualización de los ítems), sino que los elimina tras cerrar la web. También es destacable el hecho de que podemos añadir sólo algunos cookies a la lista blanca de cada web.

Clean Guru

Una extensión muy simple a la vez que efectiva. Clean Guru ofrece una forma rápida de eliminar datos almacenados en el navegador. No solamente las cookies, también el historial de navegación, la lista de descargas, la caché, formularios guardados o incluso contraseñas guardadas.

¿Cómo funciona? Muy simple, desde el botón de la extensión nos aparece la opción para "limpiar" el navegador. Al pulsarlo al instante eliminará todos los datos almacenados que no nos interesa almacenar. En las opciones de la extensión podemos especificar el tipo de datos que nos interesa eliminar, también el periodo que se va a eliminar (la última hora, el último día, la última semana, el último mes o todo).

Imagen | @nordwood