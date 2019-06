Las extensiones imprescindibles sin las que no podría vivir: la opinión de los editores de Xataka

Las extensiones te ayudan a personalizar tu experiencia online añadiéndole a tu navegador funciones que este no trae por defecto, ya sea para traducir textos, bloquear publicidad o añadir sincronizaciones con otros servicios de terceros. Peor hay extensiones que utilizamos de vez en cuando y otras que se acaban convirtiendo en imprescindibles e instalamos en cualquier navegador que utilicemos.

Y esas son precisamente las que hemos buscado hoy. Le hemos preguntado a 21 editores de Xataka y otros medios tecnológicos de Webedia España cuáles son sus extensiones imprescindibles y por qué, y a continuación tienes todas las respuestas que cada uno de ellos nos ha dejado.

Como queremos que este sea un artículo constructivo, sobre todo para aquellos usuarios inexpertos que quieren iniciarse en el mundo de las extensiones o buscan referencias para probar otras nuevas, en cada uno de los textos vamos a añadir enlaces a la extensión a la que se refiere cada editor. De esta manera no sólo podrás saber las razones de su elección, sino también probar tú mismo esa extensión.

Alesya Makarova

Editora de Xataka

"La única extensión que uso desde que me la enseñó mi hermano es el Adblock Plus, porque la realidad es que en mucho sitios la publicidad suele estar colocada de forma muy incómoda, además de molestar de forma muy intrusiva. Lo desactivo cuando entro en medios que considero que lo tiene cuidado y que además no les perjudique. No uso más extensiones porque no he visto nunca la necesidad, ni me he interesado por informarme."

Anna Martí

Editora de Xataka

"Creo que hay mucha variedad y que a estas alturas pasa como aquello que se decía en el boom de apps de hace diez años pero con las extensiones: "Hay una extensión para eso". Aunque es algo que tengo pendiente investigar (espero hacerlo ahora que sabré los secretos de mis compañeros) y sobre todo de cara a mi cambio a Brave, un navegador de cuna reciente para el cual de momento no hay muchas disponibles de las que me interesarían. Hablando de Chrome, ahí las que más usaba eran Keepa y la de Documentos sin conexión de Google. La primera mola mucho para ver la evolución de precios en los productos de Amazon y saber si la rebaja es realmente tan rebaja, la segunda viene bien si se trabaja con las apps de Google y no siempre se tiene conexión (aviones, etc.)."

Antonio Sabán

Coordinador de Genbeta

"Aunque en Mojave las extensiones de Safari se restringieron mucho, soy fiel usuario de uBlock en cada navegador, y en mi favorito no podía ser menos. Además de porque me libra de toda la publicidad muy intrusiva que te encuentras hoy en día por Internet, creo que uBlock es la mejor opción que tienes entre todo el amplio rango disponible de bloqueadores de anuncios, porque en ningún momento sientes que consuma más recursos de la cuenta, o que ralentice el navegador. Elijas el navegador que elijas entre los grandes, uBlock es una extensión recomendadísima que además de librarte de dolores de cabeza mientras navegas, hará la experiencia mucho más ligera, algo que se nota particularmente en equipos con cierto tiempo."

César Muela

Coordinador Editorial de Webedia España

"Soy de poner contraseñas diferentes en cada servicio o aplicación y desde que instalé la extensión de LastPass todo es mucho más fácil. En realidad me acuerdo de la gran mayoría de mis contraseñas porque sigo una fórmula muy concreta, pero el no tener que escribirla y hacer log in directamente ahorra mucho tiempo. Para mí, desde luego, una de las extensiones indispensables. Soy cliente de NordVPN desde hace años y estoy muy contento. Su extensión es muy sencilla de usar, efectiva y sería de las cruciales que me llevaría a una isla desierta. Porque una cosa es ser náufragos y otra navegar como los salvajes, sin privacidad y con georestricciones, ¿no?

Enrique Pérez

Editor de Xataka

"Soy muy consciente que gran parte de los ingresos en internet provienen de la publicidad, un tema que me afecta directamente ya que trabajo en este sector. Sin embargo una de las características que más agradezco cuando visito una web es que se cargue rápido y sea lo más minimalista posible. Y desgraciadamente hay muchas webs donde eso todavía es una utopía. Por ello utilizo Adblock Plus, para poder bloquear todos esos anuncios que hacen impracticable la navegación. Es imposible leerlo todo. A veces tengo decenas de pestañas abiertas y necesito cerrarlas pero no siempre lo hago porque en algún momento quiero leerlas. Aquí Pocket es el aliado más fiable y con un solo botón puedo enviarlo fácilmente. Con el tiempo he aprendido a dejar de utilizarlo tanto y enviar solo aquello que realmente sí vaya a leerme. Y finalmente Documentos sin conexión de Google. Estoy muy acostumbrado a escribir en Google Docs y lo cierto es que viene fenomenal para cuando tengo que escribir en el avión o cuando no tenga internet. Funciona de manera casi invisible y lo cierto es que me siento más cómodo que no escribiendo en la clásica suite de Office."

Éricka Duarte

Editora de Applesfera

"Por lo general utilizo como navegador principal Google Chrome, y soy uno de esos usuarios que abre tantas pestañas como les sea posible, aunque algunas de ellas están allí para ayudarme a desarrollar mi trabajo, otras simplemente las dejo abiertas para "leerlas más tarde". Por eso, dentro de mis extensiones no puede faltar OneTab, una herramienta que no solo reduce el consumo de memoria RAM de mi ordenador, sino que también me ayuda a tener todas las ventanas ordenadas en un solo lugar, para tener certeza de cuáles necesito realmente, y de cuáles puedo prescindir sin problema. Otra extensión que utilizo a diario es la de Forest, pues esta herramienta me permite utilizar esta maravillosa app de productividad al navegador. Con la extensión de Forest puedo elegir qué webs no quiero usar durante mis periodos de tiempo de concentración, para que la extensión me bloquee el acceso a dichos sitios y yo evite al máximo cualquier tipo de distracción."

Eva Rodríguez

Editora de Xataka

"La publicidad es una forma honesta, justa y necesaria para monetizar páginas web. Nos gusta leer contenido de calidad, pero para eso es necesario pagar a las personas que están detrás. No obstante, hay que reconocer que los banners a veces son invasivos y molestos, así que no hay como instalar ABP y aplicarlo en las webs. Para mi es absolutamente fundamental. Todo lo que llevo puesto lo compré en internet. Esa es mi biografía de Xataka y es totalmente cierto. Me gusta comprar en internet y además, buscar ofertas forma parte de mi trabajo. En este sentido, busco comercios de calidad, buen servicio postventa y el mejor precio. En este último punto me ayuda Honey, un buscador de cupones que te dice si puedes aplicar descuentos adicionales antes de materializar la transacción

Frankie MB

Editor de VidaExtra

"La realidad es que, pese a todas las extensiones que he ido acumulando en Chrome, realmente doy uso a tres. El traductor de Google, una para el control de sonido llamado Volume Master y la de Amazon Assistant para Chrome. El traductor de Google no me ofrece fiabilidad, claro. Pero a veces busco textos que solo están en japonés y solo necesito un párrafo. Eso sí, la extensión que catalogo como peligrosa es la de Amazon: la instale para unas ofertas y me he dado cuenta de que un día cualquiera ves acabas tomándote con cualquier tontería por tres euros y, bueno...caes."

Gabriela González

Editora de Genbeta

"Utilizo Pushbullet para enviarme enlaces e imágenes entre todos mis dispositivos, funciona en el móvil, en iPad, en Windows, y en casi cualquier navegador. Me ahorra demasiado tiempo. También uso Screely, que sirve para tomar capturas de cualquier web y que además se vean más bonitas. Indispensable para ilustrar algunos de mis artículos."

Javier Jiménez

Editor de Xataka

"Yo soy un hombre fiel y de costumbres. Me cuesta horrores usar nuevas extensiones y más aún dejar de usarlas. Eso hace que seguramente mis elecciones no sean las mejores, pero funcionar, funcionan. Vaya que si funcionan! Mis extensiones fundamentales son la de ‘zotero’ (un sistema de gestión de referencias bibliográficas), Tab Manager Plus (que me permite organizar las pestañas del navegador cuando tengo demasiadas; o sea, siempre), The Great Suspender (para mantener bajo control a Chrome), Grammarly (una app que me ayuda a limar la gramática cuando escribo en inglés) y la de Google Keep.

Javier Pastor

Editor de Xataka

"Soy usuario de Firefox y aunque tengo instaladas varias extensiones, hay tres que me parecen especialmente importantes. La primera es la "Tweet That!", que permite compartir en Twitter la página web que estoy viendo en ese momento. La segunda está integrada en el navegador: es Pocket, que me permite guardar enlaces para leerlos más tarde y que combino con la extensión de Instapaper. La tercera es KeePass HTTP-Connector, que utilizo como módulo del gestor de contraseñas KeePass que utilizo en el día a día para proteger algo mejor el acceso a diversos servicios y sitios web".

Jesús León

Coordinador de Xataka Foto

"Aunque hay varias opciones para traducir, me sigue gustando la del Traductor de Google, quizás sea por la fuerza de la costumbre, pero tenerla a mano me resulta muy útil. Luego, hay otras para mi indispensables para conseguir eficiencia y mejorar la productividad como OneTab, que sirve para convertir varias pestañas en una lista, sobre todo cuando acumulas tantas que apenas puedes moverte entre ellas, solo haces click y te ofrece una lista con la que poder consultarlas cuando necesites. Se pueden exportar, importar… Además, también me gusta usar The Great Suspender, para poner en reposo pestañas que no estoy usando desde hace un rato y así evitar consumo de recursos por parte de Chrome."

José García Nieto

Editor de Xataka Android y Xataka Móvil

"Antes tenía muchas más más, pero tras una purga de extensiones, me acabé quedando con tres: LastPass, Traductor de Google y Distill Web Monitor. Las tres son gratis y las tres se han hecho imprescindibles en mi día a día. La primera, porque me permite generar contraseñas seguras, guardarlas en un sitio seguro y acceder a ellas desde el móvil (algo útil cuando te dedicas a analizar smartphones como hacemos en Xataka Móvil y Xataka Android). No podría vivir sin ella, literalmente. Google Traductor la uso porque el botón para traducir de Brave está roto, por lo que es forma más sencilla de traducir textos sin complicarme demasiado. Distill Web Monitor la uso para mantener algunas páginas webs estáticas de interés monitorizadas, de forma que cuando algo cambia me entero al momento.

Marcos Merino

Editor de Xataka

"Una de las primeras extensiones que siempre instalo en mis navegadores es Save to Pocket. Me permite guardar con un solo click la página que tenga abierta en el navegador dentro del servicio online de bookmarking Pocket, desde el que posteriormente podré visualizar el contenido (en un modo de fácil lectura) o categorizarlo de algún modo. Lo uso, sobre todo, porque prefiero no sobrecargar los marcadores de mi navegador."

María González

Directora de Xataka

"Yo era de las que visitaba frecuentemente varios sitios de comparar precios de Amazon para saber cuándo un producto está a buen precio y cuándo no... hasta que llegó la extensión de Keepa. Con ella no hace falta ir a webs externas: automáticamente, y cada vez que abres un producto en Amazon, te aparece en la parte inferior un gráfico con el histórico de precios. Además, puedes configurar para que te avise si un determinado producto baja de un precio que tú le digas. No uso apenas extensiones, pero ésta es una que no falta nunca en mi navegador.

Miguel López

Editor de Applesfera

"Use el navegador que use, siempre recurro a instalar uBlock origin en él. No lo uso en todas partes (los medios online no viven del aire), sólo lo activo en aquellas webs en las que considero que abusan demasiado de la publicidad intrusiva. Es mi forma de “protestar” cuando la experiencia de usuario queda arruinada por los anuncios o cuando uno de esos anuncios intenta engañarme haciéndome creer que mi ordenador está infectado o que he ganado premios. No me gusta que intenten engañarme."

Pedro Aznar

Director de Applesfera

"A pesar de que no hay mucha cantidad de extensiones nuevas, siempre que aparece alguna interesante la pruebo. Hubo una que todavía tengo instalada y me gustó para romper la monotonía de lectura de feeds, se trata de Bookmarx, que mezcla los marcadores para no leer siempre en el mismo orden. Hay una también muy útil, para los que vemos muchos vídeos en la web: Turn Off the Lights oscurecerá el resto del navegador excepto la zona de vídeo, un modo cine para el navegador. Con Send it for Slack podrás enviar URLs de forma comodísima a Slack sin salir de Safari. Todos los anteriores son gratuitos, pero también está la extensión OverPicture for Safaripara ver cualquier video de la web en modo PiP, y por la que merece pagar los 0,99$ que cuesta.

Ricardo Aguilar

Editor de Xataka Android, Xataka Móvil y Genbeta

"Las dos extensiones que no pueden faltar en mi navegador son, por un lado, CSS Peeper. Es una herramienta algo desconocida pero imprescindible para los que trabajamos con Photoshop. Permite conocer al detalle los elementos de diseño de los que se compone un sitio web, copiar sus códigos, descargar el multimedia etcétera. Por otro lado, tampoco prescindo de LastPass, es mi llavero de contraseñas desde hace dos años, y aunque no tengo la certeza de si es o no el método más seguro, sí que me resulta el más práctico."

Santi Araújo

Editor de Genbeta

"Llevo varios meses utilizando Notion para organizar diferentes proyectos de mi día a día, y con la extensión puedo añadir cualquier cosa (texto, imágenes, webs) que me encuentro en la Red y catalogarlas con un par de clicks. Además, Notion funciona realmente bien a la hora de indexar contenido de otras webs, así que luego puedo ver de una manera cómoda y visual todo lo que he agregado utilizando la extensión."

Toni Castillo

Editor de Xataka

"No podría vivir sin la extensión de Pocket. Bueno, podría, pero guardar artículos, vídeos o contenidos para consumir en otro momento resultaría una tarea poco gratificante. Gracias a la extensión puedo guardarme cualquier cosa que se me ponga por delante y a la que en ese instante no le pueda dedicar atención. El servicio en sí es una maravilla que si no existiese tendría que inventarse."

Yúbal Fernández

Editor de Xataka