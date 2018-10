28 aplicaciones que los editores de Xataka han descubierto el último año y ahora son esenciales

Hoy te traemos una lista con 28 aplicaciones que el equipo de Xataka ha descubierto el último año, y que ahora se han convertido en imprescindibles para su día a día. Muchos de nosotros probamos bastantes aplicaciones al mes, pero a la hora de la verdad son pocas las que realmente acaban revolucionando la manera en la que hacemos las cosas. Pues bien, aquí tienes algunas de ellas.

En este artículo han participado editores de Xataka, colaboradores del medio, y compañeros de otras páginas de esta casa. El resultado es una lista de lo más variada, en la que tenemos desde aplicaciones para gestionar gastos y aparcamientos hasta afinadores de instrumentos, pasando por escáneres, planificadores o incluso apps de relajación.

ACR Call Recorder

Recomendada por Enrique Pérez

'ACR Call Recorder' es una aplicación para grabar llamadas automáticamente. La conocía desde hace años, pero no ha sido hasta este cuando he comprado la versión Pro y me ha resultado verdaderamente útil. Por un euro podemos elegir qué llamadas se grabarán, ya sea por contacto, momento o duración. Además los archivos de audio se sincronizan automáticamente con Google Drive, por lo que es fácil tenerlos organizados.

Hoy en día normalmente hablas por WhatsApp con tus cercanos, por lo que cuando llamo o me llaman suele ser para algo importante, alguna tarea burocrática o solicitar información para algún reportaje. Con ACR sé que si no me entero de algo por teléfono, luego podré volver a escucharlo.

Disponible para Android en Google Play

Bring!

Recomendada por María González

No diría que me ha cambiado la vida de forma radical, pero sí que me la ha hecho más fácil. Es una app de compras que permite tener varias listas de la compra compartidas, en las que tú y tu pareja (o tu familia o quien sea) podáis ir metiendo cosas cuando queráis de forma colaborativa. Cuando llegas a la tienda, puedes enviar una notificación a los colaboradores de una lista y estos pueden anotar cosas que necesiten comprar de última hora. Además es muy intuitiva y fácil de utilizar. Te deja añadir objetos que trae por defecto en sus listas, o crearlos fácilmente si es algo que ellos no tienen. Y recuerda los más usados para sugerírtelos.

Puede parecer una tontería, pero yo era de las que hacía listas de la compra en papel y, para variar, siempre me las olvidaba en casa. Ahora con Bring mi pareja y yo hacemos listas colaborativas, incluso para distintas temáticas, y siempre las llevamos con nosotros.

Disponible para Android, iOS, Web, Alexa y Google Assistant desde su web oficial

CamScanner

*Recomendada por Juan Carlos López**

Desde que la descubrí hace unos meses, CamScanner es sin duda una de mis apps favoritas. La uso con mucha frecuencia para digitalizar cualquier documento que necesite conservar o enviárselo a alguien por correo electrónico. Y es que no solo es práctica; también es intuitiva y realiza de forma automática los ajustes necesarios para que la calidad del documento una vez que ha sido digitalizado esté a la altura. Encima, es gratuita, aunque, eso sí, integra en los documentos una marca de agua. Aun así, estoy encantado con ella.

Disponible para Android e iOS en Google Play y App Store

Chollometro

Recomendada por Israel Fernández

Recomendaría Chollometro, pero no quiero arruinar a la gente. Es un arma de doble filo, como descubrir el fuego. Hay una comunidad interna que se autorregula, hay chistes constantes sobre el NFC (los usuarios preguntarían hasta si una sandía lleva NFC y la comprarían si fuera así). Lo bueno es que realmente esos chollos están comprobados, no son errores, los reportan usuarios que buscan mejorar su karma y muchos se esfuerzan y dedican su propio tiempo en rastrear Banggood y otros mirrors de Aliexpress. No son un simple robot con algo de algoritmia, te resuelven dudas al vuelo y siempre habrá quien pregunte alguna idiotez rocambolesca y te alegre el café de las 11am.

Disponible para Android e iOS en Google Play y App Store

ComiXology

Recomendada por Alberto Diéguez

Dicen que si hay alternativas fáciles para ver cosas ya te da pereza descargar. Con Comixology me ha pasado. Ya conocía la app de antes, pero con un reciente cambio de móvil (con pantalla buena) he descubierto la comodidad de leer cómics en el móvil. Es muy cómoda, te permite suscribirte a tus series favoritas y la descarga es rápida. La navegación viñeta a viñeta es un plus. La lástima es la absoluta ausencia de cómic en español, ya no en esta plataforma sino en otras de libros digitales.

Disponible para Android e iOS en Google Play y App Store

Dashlane

Recomendada por Yúbal Fernández

A principios de año tomé la determinación de securizar al máximo las aplicaciones y servicios que utilizo a diario, y acabé decidiendo optar por un gestor de contraseñas de terceros. Probé los más importantes y tanto por su diseño como por sus funciones acabé quedándome con Dashlane, aunque sea un poco más caro que el resto.

Cuenta con una versión gratuita para un único dispositivo que ya tiene sus funciones, como la de cambiar las contraseñas de varios servicios a la vez, generar contraseñas aleatorias o analizar tus correos para avisarte si se han filtrado contraseñas con ellos. Tiene extensiones para casi todos los navegadores, por lo que la sincronización de contraseñas entre dispositivos de la versión de pago me viene de maravilla. Ahora sólo tengo que acordarme de una contraseña para poder acceder a todas.

Disponible para Android, iOS, GNU/Linux, macOS, Windows y navegadores desde su web oficial

ElParking

*Recomendada por Laura Sacristán**

Hace aproximadamente un año, y por recomendación de un amigo, comencé a usar ElParking. Yo me muevo mucho en coche por Madrid y la tranquilidad que te da poder pagar las zonas reguladas a través de la app, no tiene precio. Además, no tienes peligro de equivocarte de zona (como sucede con los parquímetros), recibes avisos cuando el ticket está a punto de finalizar y tienes todas las facturas archivadas por meses en la aplicación. También es muy práctica para buscar un parking cercano o una gasolinera. Me he acostumbrado tanto a usarla, que ahora que tiene un 10% de recargo respecto al parquímetro, la sigo utilizando igual.

Disponible para Android e iOS en Google Play y App Store

Genius Scan

Recomendada por Javier Penalva

En un arrebato personal por mantener algo de orden entre los papeles de casa y a la vez agilizar su organización, desde hace un año soy usuario intensivo de la app Genius Scan para iOS. Su uso es muy sencillo, basta la cámara para que la app convierta cualquier imagen en un PDF de una o varias páginas. La uso sobre todo para recibo y documentos de papel que paso a digital rápidamente. Lo mejor es que ella sola se encarga de detectar los límites del papel para realizar una copia en PDF de mucha calidad

Disponible para Android e iOS en Google Play y App Store

Google Analytics

Recomendada por Santiago Campillo

Aunque el servicio lo uso desde hace mucho, descubrí hace nada su aplicación móvil. Desde entonces mi forma de trabajar con las métricas es muy distinta y mucho más eficiente. Parece una tontería, pero para alguien que necesita estar en contacto constante con el mundo de las webs, visitas, etc, especialmente si tienes tu propia marca personal, esta aplicación es una maravilla. Te permite entender quién y por qué la gente lee los contenidos que escribes o publicas, algo esencial si quieres tener éxito en la red. La aplicación, en concreto, te ayuda a tener una "radiografía" en tiempo real de los usuarios, algo que me parece maravilloso y me ayuda un montón.

HT6 FastTune

Recomendada por César Muela

Una app que uso en el móvil (Android), se llama HT6 FastTune y es un afinador para guitarras o bajos. Los que tocamos un instrumento siempre tenemos que asegurarnos de que esté afinado, especialmente antes de tocar en directo o incluso durante el propio concierto. Para eso usamos afinadores, que pueden ser pequeños aparatos que conectar a la guitarra o bajo o que vienen integrados en el propio amplificador. El problema es que se te puede olvidar o las pilas se le pueden acabar. También es posible que estés en un ambiente más distendido o practicando y no tengas un afinador contigo encima.

Por eso HT6 FastTune me solucionó tanto, porque el móvil es algo que normalmente siempre llevas encima y este en particular funciona genial. Es gratuito y se basa en un famoso pedal afinador de DigiTech, una marca bastante respetada en el mundo de la música. Nunca me ha dado ningún problema y eso en afinadores digitales es un logro.

Disponible para Android e iOS en Google Play y App Store

InShot

Recomendada por Alesya

Es una aplicación que sirve para editar los vídeos en el móvil con el formato que quieras, recortando e insertando lo que quieras. Además puedes poner voz en off y muchas otras opciones. Para gente que crea contenido en las redes sociales, como Instagram o Twitter es perfecto.

Disponible para Android e iOS en Google Play y App Store

Insight Timer

Recomendada por Santi Araújo

Trabajar delante de un ordenador la mayor parte del día puede parecer algo muy excitante, y lo es. Lo que pasa es que muchas veces puede ser para mal. Cientos de notificaciones, decenas de pestañas abiertas al mismo tiempo, mensajes en diferentes servicios de mensajería, etc.

Todo ese ruido es difícil apagarlo cuando "te desconectas" (o lo intentas), y la verdad es que me cuesta deshacerme de unos hábitos que a veces no son muy saludables. Utilizo Insight Timer para medir sesiones de meditación (simplemente una cuenta atrás, en silencio). Desconecta todas las notificaciones y se encarga de avisarme cuando han pasado X minutos. Además de métricas y un seguimiento de tu día a día, existe una gigantesca comunidad y puedes acceder a miles de meditaciones guiadas totalmente gratis.

Disponible para Android e iOS en Google Play y App Store

Just Eat

Recomendada por Frankie MB

Es curioso que, cuando fui a bajar la app de Just Eat ya la tuviera instalada. Quizás la tendría descargada en mi anterior móvil y se pasó junto al resto de mis datos, pero la primera vez que la usé, y una vez completado el primer pedido -tras ese periodo de incertidumbre- me pregunté cómo había tardado tanto en hacer ese descubrimiento.

En Just Eat no solo tengo a mi disposición la mayoría de restaurantes habituales a los que suelo acudir, también los localiza según donde yo esté. Sin más trámites que elegir lo que quiero comer y con la posibilidad de pagar en metálico. Sencillo, cómodo y eficaz.

Quizás ahora haya más cultura culinaria, y hay miles de cursos con los que aprender a preparar comidas exóticas para quedar bien con tus amigos. En lo personal, y a la hora de darme un capricho, soy algo más pragmático. Y con Just Eat vamos muy bien servidos, literalmente.

Disponible para Android, iOS y navegadores desde su web oficial

JustWatch

Recomendada por Antonio Ortíz

En estos tiempos con tantas plataformas con contenido diferente, Justwatch me soluciona el problema de avisarme que estrena cada una, poder buscar entre ellas filtrando por aquellas que tengo contratadas y mantener una lista de favoritos o pendientes multiplataforma.

Disponible para Android e iOS en Google Play y App Store

Mi TV

Recomendada por Anna Martí

Hoy en día tenemos acceso a muchos servicios de streaming y con ello podemos seguir una gran variedad de series, pero no todas las apps facilitan que las retomes donde te quedaste (sobre todo si compartes cuenta). Para eso, y sobre todo para quienes llevamos cuatro o cinco a la vez y no nos sobran neuronas de la memoria, está esta sencilla app que permite que agregues series y marques por dónde vas.

Te avisa cuando se acerca el estreno de nuevas temporadas y puedes omitir alguna serie (cuando queda mucho para los nuevos capítulos y prefieres despejar tu lista, por ejemplo), y además permite hacer copia de seguridad. Es sencilla, gratuita y va bien, y los desarrolladores suelen estar bastante atentos ante cualquier problema.

Disponible para Android en Google Play

Microsoft Launcher

Recomendada por Gabriela González

Es un buen Launcher para Androids, relativamente ligero, con muchas opciones de personalización, bonito, fácil de aprender a usar, hasta las pantallas por defecto son suficientes en muchos casos. Y lo que más me gusta es la integración con Windows 10 que tiene, si usas PC te viene como anillo al dedo para pasar archivos sin instalar más apps de terceros. Y soporta todos los iconos que se venden en la Play Store.

Disponible para Android en Google Play

NextCloud

Recomendada por Adriana Izquierdo

Pues ahora mismo se me ocurre Nextcloud. Tengo un disco duro conectado al ordenador que hace de servidor. Con el NextCloud configurado para varias cosas, subo las fotos del móvil automáticamente, descargo documentos o vídeos o lo que sea desde el móvil o el iPad de forma remota si lo necesito, genero enlaces para compartir, etc. En general guardar cualquier archivo y que siempre esté en casa pero accesible desde fuera.

Disponible para Android, iOS, GNU/Linux, macOS y Windows desde su web oficial

Noodle

Recomendada por Lady Fitness

Abro la nevera y veo que tengo medio pimiento de la cena de anoche, un trozo de calabacín, un par de huevos, un cuarto de cebolla, un poco de queso… Y tengo hambre. ¿Qué me puedo preparar con esto para comer? Nooddle tiene la respuesta: se trata de una app que te ofrece recetas saludables con los ingredientes que tengas en la nevera. Fácil, rápido y, sobre todo, sin desperdiciar comida, que es muy típico sobre todo cuando cocinas para una sola persona. Dentro de la app puedes especificar qué objetivo buscas en tu día a día a través de la nutrición (comer equilibrado, comer menos carne…) y, esto es importante, cuál es tu “nivel de cocinillas”, para que la app, en caso necesario, te ofrezca recetas lo más sencillas posible.

También puedes elegir entre recetas vegetarianas, veganas, sin gluten, y puedes buscar por diferentes temáticas (recetas típicas de algún país, recetas de arroces, etc. Una maravilla si, como yo, tenéis poca idea de cocina pero queréis seguir comiendo sano, variado y sin desperdiciar nada.

Disponible para Android, iOS y navegadores desde su web oficial

Notion

Recomendada por Pedro Santamaría

Notion ha sido mi gran descubrimiento, un servicio de notas, de gestión de tareas, de bases de datos,... de prácticamente cualquier cosa. Cuando lanzaron la versión Android de su app acabaron por rematar el gran trabajo y experiencia que desde hace unos meses disfrutaba en las apps de escritorio (Windows y Mac) y la de iOS.

Disponible para Android, iOS, macOS y Windows desde su web oficial

Outline

Recomendada por Javier Pastor

La sorpresa del año para mí ha sido la aplicación móvil Outline, que forma parte del proyecto Open Source desarrollado por JigSaw. Con ella puedo acceder a un servidor VPN propio montado por mí (con la otra parte de la plataforma) y proteger mis comunicaciones cuando me conecto con el móvil a internet por ejemplo desde la WiFi de un bar o cafetería".

Disponible para Android, iOS, Windows, macOS, GNU/Linux y Chrome OS desde su web oficial

Pocket Cast

Recomendada por Javier Jiménez

Igual pensáis que estoy exagerando, pero desde mi punto de vista el podcast era el equivalente tecnológico a ir al gimnasio. Cada vez que intentaba engancharme a uno, lo pasaba fatal con el proceso de encontrarlos, escucharlos y llevarlos al día. Hay podcast alucinantes, brutales, sobrecogedores… pero, chico, qué pereza.

Al final, siempre lo dejaba. De hecho, durante un tiempo milité en el anti-podcastismo más furibundo y solía decir que cuando quería escuchar algo bueno me ponía CDs recopilatorios de musiquilla de ascensor. Luego, maduré.

Porque llega un momento en que uno se harta de escuchar eso de “vivimos en la edad de oro del podcasting” y decide que es un gran momento para comprobarlo. Pero cuando pregunté a mis conocidos por la app que tenía que tener para escucharlos me recomendaron (os juro que no me lo podía creer) una app de pago. No es que fuera muy cara, pero, entendedme, gastarme un solo céntimo en el podcasting era todo un salto de fe.

Recompensando: Pocket Cast es fantástica. Una maravilla a la hora de buscar y reproducir podcasts. Es completísima. Tanto que ahora me resulta ridículamente barata. Desde que la descubrí soy un hombre a un podcast pegado. Y es lo que en mi pueblo llamamos "un milagro"

Disponible para Android e iOS en Google Play y App Store

Spendee

Recomendada por José García Nieto

Una aplicación imprescindible en mi día a día es Spendee. Sirve para llevar un control de las finanzas, registrar gastos e ingresos manualmente y hacer presupuestos. Es muy sencilla y la versión gratuita es más que suficiente para un uso normal. Permite adjuntar fotos de los recibos y tickets, establecer repeticiones (ideal para el alquiler, Netflix, Spotify, etc.) y, conforme registrar transacciones, te va haciendo unas gráficas para que veas en qué gastas más y menos. Es un must have para cualquiera persona que tiene cierta... tendencia a gastar.

Disponible para Android, iOS y navegadores desde su web oficial

Streaks

Recomendada por Cristian Rus

Una aplicación que desde luego se ha vuelto indispensable en mi día a día los últimos meses es Streaks. Streaks para iOS te permite crear hábitos y completar tareas repetitivas fácilmente. Gracias a su interfaz basada en círculos que completar, a su sistema de rachas y a su integración con Salud de Apple, es realmente cómodo completar las tareas y te incita a hacerlo. Por ejemplo, si una de las tareas es hacer un entrenamiento diario, puede comprobarlo en Salud y completar la tarea automáticamente cuando se haya registrado un entrenamiento. En definitiva, una app muy eficaz que me ha ayudado a crear hábitos en mi vida con mucho menos esfuerzo del que los crearía sin ella.

Disponible para iOS en la App Store

Stylebook

Recomendada por Javier Lacort

Stylebook es una app perfecta para los que nos gusta clasificar y ordenar todo. En este caso, nuestro armario. Con esta app podemos catalogar toda nuestra ropa y especificar su material, color, precio, fecha de compra, etc. Luego creamos combinaciones con esas prendas, y las agendamos a cada día (también podemos agendar únicamente algunos días específicos, a gusto del usuario). Con eso tendremos estadísticas como el número de veces que nos hemos puesto cada prenda, o el coste de cada vez que la hemos usado.

Disponible para iOS en App Store

Tado

Recomendada por Miguel López

Desde que instalé el mando inteligente de Tado para poder controlar a distancia mi aire acondicionado ya no concibo vivir sin él. No por el hecho de poder tener a mano sus controles en el móvil, si no por poder decirle que empiece a enfriar o calentar mi casa un rato antes de que llegue para así tener la temperatura que quiero nada más abrir la puerta.

Además, para los “paranoicos” como yo, es también una herramienta excelente para comprobar si me he olvidado de apagar el aire acondicionado cuando estoy fuera. El mando a distancia clásico de mi aire lleva meses cogiendo polvo en una estantería.

Disponible para Android e iOS en Google Play y App Store

Telpark

Recomendada por Eva Rodriguez de Luis

Aunque Google Play y Apple Store están repletas de apps de lo más útiles, hay pocas aplicaciones que hayan llegado a tanta gente como Telpark. Y es que salvo WhatsApp, es la única app que tienen instalada y hacen uso personas de todas las edades independientemente de lo alfabetizados ditigalmente que estén (vamos, que les cueste horrores usar el móvil).

Con Telpark te quitas de encima un montón de problemas: buscar un parquímetro, llevar suelto, andar mirando el reloj... solo instálatela, mete los datos de tu coche y la información de pago y ya puedes ir abonando la OTA cada vez que lo necesites, multas incluidas. Está presente en muchas ciudades (se puede ver en los parquímetros) y su uso es muy intuitivo

Disponible para Android, iOS y navegadores desde su web oficial

TV Time

Recomendada por Toni Castillo

Hasta hace unos cuantos meses no había pensado nunca en llevar la cuenta de las series que veo. Veía las que me interesaban y fin. Pero desde que descubrí TV Time la situación ha cambiado.

No sé si es el placer de marcar un capítulo como visto o la parte más social, la que permite valorar, opinar incluso con memes y comprobar qué ven tus amigos siguiendo sus perfiles, pero desde que la uso llevo al día todos y cada uno de los seriales que sigo. Veo cuánto me falta por ver, cuándo se emiten los capítulos que todavía no han visto la luz o el tiempo total que he gastado viendo series. Ojalá encontrar una similar para películas."

Disponible para Android, iOS y navegadores desde su web oficial

VImage

Recomendada por Samuel Fernández

No soy muy dado a colgar vídeos propios en redes sociales y compañía, pero me resultó curioso descubrir VImage, una app con animaciones descargables que permite "animar" fotografías estáticas. Tenemos flares de luz, pájaros volando, nubes, niebla, humo y hasta un efecto de café giratorio que hará las delicias de los adictos a Instagram y sus stories. Quitar la marca de agua no es barato, pero sin duda es una app muy currada y de vez en cuando cuelgan animaciones nuevas para usarlas en tus fotos. Recomendada."

Disponible para Android e iOS en Google Play y App Store

¿Y la tuya?

¿Tú también has descubierto una aplicación que en el último año que se haya convertido en imprescindible? Te invitamos a dejarnos tu recomendación en los comentarios.

