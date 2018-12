Sundar Pichai, CEO de Google, ante el Congreso de EEUU, en cinco momentos clave

Cuando eres dueño del buscador de internet más grande y usado del mundo, de la plataforma de vídeos más grande y usada del mundo, y del sistema operativo móvil más grande y usado del mundo, es obvio que en algún momento tienes que rendir cuentas y explicar qué estás haciendo con todo este poder que tienes en tu manos. Tal y como sucedió con Mark Zuckerberg, ante los escándalos de privacidad de Facebook, ahora fue el turno del CEO de Google, Sundar Pichai, de sentarse frente a un grupo de representantes del Congreso de los Estados Unidos.

Concretamente, Sundar Pichai compareció ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, en Washington D.C., donde fue cuestionado de algunos aspectos acerca del manejo de la privacidad en sus plataformas, el supuesto sesgo político que existe en sus mecánicos de moderación, así como su rumoreado regreso a China con un buscador censurado con mecanismos de espionaje para la población.

Tras tres horas y media de preguntas y respuestas, Pichai lució mesurado y dispuesto a resolver todas las dudas de los legisladores estadounidenses. No hubo sorpresas, sólo algunas confirmaciones de cosas que ya sospechábamos. Es decir, Pichai sabe bien lo que hace y dónde se maneja, por lo que se mantiene en su línea sin sobresaltos y siempre apegado al guion, afirmando que Google es transparente en todo lo que hace y ofrece una gran cantidad de herramientas para que sus usuarios sepan cómo se manejan sus datos, todo en pro de ofrecer información libre para todo el mundo.

Hagamos un repaso por los momentos más relevantes dentro de esta comparecencia.

Tras varios informes de que Google está trabajando en algo llamado 'Project Dragonfly', que sería un buscador desarrollado específicamente para el mercado chino, con resultados censurados y recopilación de datos de sus usuarios, Sundar Pichai confirmó que en efecto hubo aproximadamente 100 empleados de Google trabajando en este proyecto "como un esfuerzo interno y de alcance limitado". Y aclaró que por el momento no hay planes de lanzar ningún producto para China.

Kevin McCarthy, republicano y líder de la mayoría en el Congreso, se lanzó en contra de Pichai para externar su preocupación acerca de Dragonfly, mencionado el hecho de que Google dejó China hace ocho años y a día de hoy es un mercado que representa más de 800 millones de posibles usuarios.

Durante la audiencia, apareció un manifestante sosteniendo un cartel en la puerta, donde se podía ver el logotipo de Google al estilo de la bandera china.

A protester just opened the doors to the hearing room Google CEO @sundarpichai is testifying in and held up this sign. pic.twitter.com/MRj8sM7H1P