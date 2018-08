Después del tremendo escándalo que se armó hace unos días al descubrir que Google sigue recolectando nuestra ubicación en todo momento, esto a pesar de desactivar la opción de 'historial de ubicaciones. Hoy Google ha cambiado la descripción de esta función en su página de soporte para aclarar y admitir lo que ya se había confirmando: el rastreo sigue activo tengamos o no activado el 'historial de ubicaciones'.

Google recolecta nuestra ubicación en todo momento a través de varias aplicaciones

El pasado lunes 13 de agosto, a través de una investigación de AP y un grupo de investigadores de informática en Princeton, se confirmó que Google usa otras aplicaciones y servicios, tanto en iOS como en Android, para saber y almacenar nuestra ubicación con fines comerciales. Esto sin importar que desactivemos la opción de 'historial de ubicaciones' que, en teoría, debería servir para detener esta práctica.

Ante esto, Google salió inmediatamente a mencionar que siempre han sido claros y no hay secretos en esta práctica, "nos aseguramos de que los usuarios del 'historial de ubicaciones' sepan que cuando inhabilitan el producto, seguiremos usando la ubicación para mejorar la experiencia de Google cuando hacen cosas como realizar una búsqueda en Google o usar Google para obtener indicaciones para llegar en automóvil". Sin embargo, en la página de soporte no se mencionaba nada de esto.

Tres días después de esto, Google ha modificado la descripción del 'historial de ubicaciones' en su web de ayuda, donde ahora se lee: "Esta opción no afecta a otros servicios de ubicación en su dispositivo, como los servicios de ubicación de Google y Buscar mi dispositivo. Algunos datos de ubicación se guardarán como parte de su actividad en otros servicios, como Búsqueda y Mapas".

Izquierda: la modificación de hoy jueves 16 de agosto. Derecha: la versión anterior.

Entonces, al final no estaba tan claro como Google aseguraba. Lo curioso es que esta modificación sólo se ha llevado a cabo en la web en inglés, ya que en la de español como otros idiomas sigue con la descripción anterior, donde se lee: "Con el historial de ubicaciones desactivado, ya no se almacenarán los sitios a los que vayas". Algo que ahora sabemos no es verdad.

En la web de ayuda de Google en español, aún no se ha cambiado la descripción.

Como lo explicamos en su momento, es posible desactivar de forma completa el seguimiento por parte de Google, aunque esto afectará la experiencia de uso de otras aplicaciones y servicios, pero de momento es la única manera que tenemos de frenar esta práctica que sirve para vender nuestra ubicación a otras compañías y así nos puedan enviar publicidad.

