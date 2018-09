El motor de búsqueda que Google lanzaría en China vincularía las búsquedas de los usuarios a sus números de teléfono

Google está entrando en terreno peligroso, y es que a inicios de agosto surgió la información de que la compañía estaba desarrollando un motor de búsqueda censurado para China, lo que significaría su regreso al país asiático tras ocho años de haberlo dejado. Un jugoso mercado de más de 800 millones de usuarios, pero antes, para tener acceso a ellos deberán cumplir las demandas del gobierno chino.

El proyecto es conocido como 'Dragonfly' y hoy han surgido nuevos detalles por parte de The Intercept, donde aseguran que este motor de búsqueda tendrá la capacidad de vincular las búsquedas con los números telefónicos de los usuarios. Esto permitiría que el gobierno chino monitorizara las consultas de cada uno de sus ciudadanos a detalle.

El Gran Hermano está aprendiendo a hablar chino

Desde que se supo de la existencia de este motor de búsqueda 'Dragonfly', han surgido todo tipo de críticas y hasta cuestionamientos por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y es que en caso de confirmarse, Google estaría contribuyendo directamente con las prácticas del gobierno chino, algo que iría en contra de lo que dictan los Derechos Humanos.

Lo que se sabe hasta el momento de 'Dragonfly', es que estaría diseñado para dispositivos Android y eliminaría todo aquel contenido considerado como "delicado o prohibido" por el Régimen Comunista de China. Es decir, se trataría de un buscador censurado donde no estarían disponibles aquellos temas que vayan en contra del gobierno.

Se dice que Google ha compilado una lista negra de términos que le ordenó el gobierno chino, como "derechos humanos", "protesta estudiantil", "Premio Nobel", así como información sobre disidentes políticos, libertad de expresión, democracia y todo lo relacionado con protestas pacíficas.

Hoy, nuevos detalles apuntan a que el primer prototipo de 'Dragonfly' también vincula la app de búsqueda en el smartphone Android con el número de teléfono del usuario. Esto significaría que las búsquedas individuales de las personas podrían ser rastreadas fácilmente, por lo que cualquier usuario que busque información prohibida por el gobierno podría estar en riesgo de ser interrogado o detenido, ya que las agencias de seguridad estarían en posición de pedir en cualquier momento los registros de búsqueda a Google.

También se dio a conocer que la operación de 'Dragonfly' se llevaría a cabo por Google y una compañía con sede en China, de la cual se desconocen sus datos. Según personas cercanas al proyecto, esta compañía tendría la capacidad de actualizar las listas de términos prohibidos, lo que significaría que Google no tendría control sobre la censura en su buscador.

Y por si no fuera suficiente, también hay detalles que hablan de que en este motor de búsqueda se podrían modificar los datos meteorológicos, los cuales serían proporcionados por una "fuente no identificada" con sede en Beijing y no por Google. De hecho, apuntan a que Google diseñó 'Dragonfly' para que sea el gobierno chino quien manipule los detalles sobre la contaminación en sus ciudades. Es decir, el buscador mostraría datos falsos o bien, información donde se minimizan la cantidad de toxinas en el aire y sus riesgos.

Hasta el momento Google no ha confirmado ni desmentido la existencia de 'Dragonfly', o su colaboración o vínculos con el gobierno chino para el desarrollo de este motor de búsqueda. La única respuesta que hemos obtenido es que ellos no comentan "especulaciones sobre planes futuros". De hecho, no han comentado nada de forma pública en torno a 'Dragonfly'.

Mientras tanto, Jack Poulson, un ex científico de investigación en Google, mencionó a The Intercept que él era uno de los cerca de cinco empleados que habían renunciado a la compañía debido a los planes de 'Dragonfly'. En su carta de renuncia se lee: "Veo nuestra intención de ceder ante las demandas de censura y vigilancia a cambio del acceso al mercado chino como una pérdida de nuestros valores y posición de negociación gubernamental en todo el mundo".

