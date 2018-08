Google está planeando un motor de búsqueda censurado para volver a China, según 'The Intercept'

Google estaría planeando relanzar su motor de búsqueda en China con resultados censurados que satisfagan las demandas de las autoridades chinas, eso es lo que asegura una información exclusiva de 'The Intercept'. De ser así, Alphabet estaría preparando la vuelta de su buscador a un mercado con más de 800 millones de usuarios del que salió en 2010.

Según fuentes familiarizadas con los planes y supuestos documentos internos de Google a los que ha tenido acceso la publicación estadounidense, el proyecto denominado Dragonfly habría estado en marcha desde la primavera del pasado año y se habría acelerado tras la reunión mantenida el pasado diciembre entre Sundar Pichai, director ejecutivo de Google, y un alto funcionario del gobierno chino.

Google dice no comentar "especulaciones sobre planes futuros", poniendo de relieve sus más recientes inversiones en China

Esta versión del buscador Google, detalla la exclusiva, estaría censurada y pondría en una lista negra sitos web y términos de búsqueda sobre derechos humanos, democracia, religión y protesta pacífica.

Google estaría construyendo una aplicación personalizada para Android

Google habría creado una aplicación de Android personalizada que ya habría sido mostrada al Gobierno de China, según 'The Intercept'. La versión final, dicen, "podría ser lanzada de aquí a seis o nueve meses, a la espera de la aprobación de los funcionarios chinos".

En declaraciones a Xataka, Google asegura que ofrece "una serie de aplicaciones móviles en China, como Google Translate y Files Go", que ayudan a los desarrolladores del país y que han realizado "importantes inversiones en empresas chinas como JD.com", pero no comentan "especulaciones sobre planes futuros".

Redes sociales, medios de comunicación y otros sitios webs occidentales censurados actualmente no aparecerían en este supuesto nuevo servicio de Google

Este supuesto producto en un principio presentada como aplicación bloquearía los servicios occidentales ya prohibidos actualmente en China, como las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram, y no mostraría resultados de términos que no gustan a las autoridades del país, como la masacre de Tiananmen de 1989; referencias al "anticomunismo" o a los "disidentes"; ni medios de comunicación internacionales, como BBC y 'The New York Times'. La Wikipedia también sería censurada, según los documentos que cita la publicación estadounidense.

De volver finalmente a China tal y como se cree, Google lo haría tras su salida hace ocho años ante las presiones de la censura china. Recientemente se ha sabido que otra compañía estadounidense, Facebook, abrirá una filial en el país para entrar en su mercado. Según Reuters, la empresa se llama Facebook Technology (Hangzhou) Limited y tiene previsto desarrollar tecnología de redes, consultorías de inversión y planificación de mercadotecnia.

En Genbeta | Cómo es navegar por Internet desde China