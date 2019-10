OPPO Reno2, primeras impresiones: el diseño por bandera y la fotografía como arma para conquistar Europa

OPPO viene fuerte. La compañía china, miembro del conglomerado BBK Electronics, vuelve a apostar por el mercado europeo con la OPPO Reno2 Series, una forma sencilla de mencionar a los OPPO Reno2 y OPPO Reno2 Z. Los teléfonos fueron presentados el pasado mes de agosto pero no ha sido hasta mediados de octubre que la compañía los ha traído al viejo continente en un evento en Londres. En Xataka hemos podido probar el más potente de los dos, el OPPO Reno2 y, a falta de analizarlo en profundidad, he aquí nuestras primeras impresiones.

El OPPO Reno2 es un terminal de gama media premium que viene a suceder al ya conocido OPPO Reno. Como su antecesor, el dispositivo vuelve a montar ese peculiar mecanismo de aleta para ocultar la cámara delantera y conseguir estirar al máximo el panel AMOLED que se queda con el máximo protagonismo en el frontal. Bajo el capó, un procesador Snapdragon 730G y 8 GB de RAM, todo ello por un precio de 500 euros. ¿Cómo siente en mano? ¿Qué sensaciones transmite? Vamos a verlo.

Si algo funciona, no lo toques

OPPO es una compañía que apuesta mucho por el diseño. Ahí tenemos ejemplos conocidos como el OPPO Find X, pionero en esto de los sistemas retráctiles, el OPPO Reno Z o el Reno 10x Zoom. Con el OPPO Reno2 han querido seguir esa senda basada en crear terminales elegantes, con buenos materiales y un aspecto de lo más pulido.

El OPPO Reno2 tiene una trasera de cristal en dos colores azules (uno más claro y uno más oscuro) brillantes. En la parte superior tenemos las cuatro lentes integradas en el chasis y esa pequeña protuberancia en la zona central que mantiene el teléfono ligeramente elevado cuando lo ponemos sobre la mesa, algo pensado para evitar que las lentes y parte del cuerpo se arañen. A tenor de esto, decir también que la trasera está protegida por Gorilla Glass 5.

El OPPO Reno2 está disponible en dos colores, ambos azules.

Se siente bastante premium a la mano, algo más que su antecesor. El cuerpo está ligeramente curvado para mejorar el agarre y, a pesar de que pesa 189 gramos, no se siente excesivamente pesado, al contrario, la impresión es más de robustez. Eso sí, aviso para maniáticos: como todo móvil de cristal, las huellas se quedan muy, muy marcadas. No será un problema si optas por ponerle una funda, pero es un punto a tener en cuenta.

En cierto modo, el OPPO Reno2 tiene muchas similitudes con respecto al OPPO Reno original. Salvando las cuatro cámaras traseras, ambos dispositivos se parecen mucho. Sin embargo, el diseño del OPPO Reno nos gustó mucho, siendo más propio de un teléfono de 900-1.000 euros que de uno de 500 euros, y el OPPO Reno2 consigue transmitir las mismas sensaciones que el modelo anterior. En definitiva, si algo funciona, no lo toques.

Al darle la vuelta veremos la pantalla, un panel AMOLED de 6,5 pulgadas con resolución FullHD+ en formato 20:9 que ocupa cerca del 90% del frontal. Hay marcos. Pequeños, muy pequeños, pero los hay, tanto en los laterales como en las zonas superior e inferior. Aún así, el trabajo de compactación es muy bueno y no tener un notch que corte el panel para meter la cámara es de agradecer.

En cuanto a la calidad del panel, no pudimos probarla en escenarios reales, pero las primeras impresiones son más que positivas. Los colores están bien saturados, sin llegar a ser estridentes. Tiene un buen nivel de brillo, un contraste correcto y los tiempos de respuesta son correctos. Daremos un veredicto más concreto cuando pase por nuestro taller y hagamos la review.

Se habría agradecido que la pantalla fuese de 90 Hz

Algo que se echa en falta y que parece estar haciéndose cada vez más popular es la tasa de refresco de 90 Hz. El OPPO Reno2 no tiene 90 Hz, sino 60 Hz, y eso, teniendo en cuenta que el Realme X2 Pro más potente (12/256 GB, Snapdragon 855+) iguala en precio al gama media premium de OPPO (8/256 GB, Snapdragon 730G), es un punto a contemplar.

Un motor que apunta maneras

Dejamos de lado el diseño para hablar del rendimiento, o al menos, de lo que pudimos probar durante el evento. No tuvimos ocasión de jugar varias partidas de 'Call of Duty: Mobile', 'PUBG' o 'Pokémon GO', y es algo que haremos más adelante, pero lo que pudimos probar nos gustó bastante. El Snapdragon 730G, 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno son más que suficientes para ofrecer animaciones "fluidas" (ahora entenderéis el entrecomillado), una navegación rápida por las apps, multitarea y menús y memoria interna para no llenarla en varios años.

El problema no está en los componentes, que son un acierto, sino en la capa de personalización. ColorOS 6.1 (basada en Android 9 Pie) es pesada, lo que se traduce en que en ciertos momentos podemos notar ciertos tirones al cambiar de una app a otra en la multitarea o pequeñas caídas de frames en las transiciones. Insistimos, no es nada alarmante y, francamente, dudamos que cuando se juegue a un juego pesado o se usen apps como WhatsApp o Instagram la experiencia no sea correcta. Simplemente hay que pulir asperezas.

Un apartado que nos gustó mucho es el de la biometría. El OPPO Reno2 sigue la tendencia del mercado e implementa un lector de huellas óptico bajo la pantalla y desbloqueo facial en dos dimensiones, así que vayamos por partes. El lector de huellas requiere de iluminación para funcionar, así que cuando colocamos el dedo la pantalla brilla bajo nuestra huella para apoyar al sensor. Eso, si nos ceñimos a otros móviles del mercado, puede ser algo molesto en ciertas situaciones, sobre todo de noche.

El sensor funciona rápido y es preciso. No tanto como los lectores de huellas traseros o los ultrasónicos bajo la pantalla, pero sí lo bastante como para que el sabor de boca tras usarlo sea bueno, aunque no perfecto. ¿Por qué? Porque a pesar de que OPPO ha desarrollado diversas tecnologías para mejorar su sensor biométrico, nuestra sensación ha sido que el área para apoyar el dedo es pequeña y, por lo tanto, costará acostumbrarse a posar el dedo justo en la zona exacta. De nuevo, lo abordaremos en mayor profundidad en el análisis.

El desbloqueo facial, dado su peculiar sistema de aleta, depende de la velocidad a la que se despliegue el mecanismo para que funcione mejor o peor. Durante nuestras pruebas preliminares el desbloqueo facial no fue capaz de reconocer nuestra cara, ni con gafas ni sin ellas, algo que achaco a la iluminación de la zona o a algún bug puntual, así que no podemos entrar a valorarlo.

Nos ha gustado mucho la velocidad de apertura del mecanismo, casi instantánea

Lo que sí podemos valorar es la velocidad de apertura del módulo, que es casi instantánea. OPPO habla de 0,8 segundos y la experiencia es que la empresa no se equivoca. Más arriba tenéis un GIF para que veáis cómo se abre y cierra al activar los selfies para que juzguéis por vosotros mismos.

Cuatro cámaras para cualquier situación

La fotografía ha sido otro de los apartados en los que OPPO ha hecho muchísimo hincapié, y es que el OPPO Reno2 monta cuatro sensores en la parte trasera y un sensor en la aleta que se encargará de las autofotos. El sensor principal tiene una resolución de 48 megapíxeles y llega acompañado de un gran angular, un telefoto con zoom híbrido de cinco aumentos y digital de 20 aumentos y un sensor monocromo. Visto esto, queda claro que OPPO no ha querido dejar ninguna opción de lado y que su juego de lentes de lo más completo.

La cámara del OPPO Reno2 permite hacer hasta 20 aumentos de zoom digital

Decimos lo mismo que hemos dicho en anteriores ocasiones: es pronto para hablar de resultados y analizar las fotos, ya que solo pudimos sacar algunas instantáneas del entorno, algunos selfies, probar el modo retrato y el modo ultra macro. Dicho esto, en lugar de centrarnos en la calidad, vamos a ver qué resultados pueden obtenerse con este lote de cámaras.

En esta imagen puedes ver la misma escena tomada con los diferentes angulares y niveles de zoom que ofrece el OPPO Reno 2.

El zoom es, simple y llanamente, impresionante. En la imagen superior tienes todas las opciones que nos permite el sensor, desde el gran angular hasta el zoom digital de 20 aumentos. A la vista está que la cámara es capaz de ofrecer unos resultados muy buenos y conservar el detalle aunque estemos haciendo cropping, si bien los colores y tonos con el gran angular y el zoom no son exactamente los mismos que con el angular estándar.

El modo macro también es bastante curioso, a pesar de no tener un sensor dedicado expresamente a este. Se activa automáticamente cuando acercamos la cámara a un objeto y, como puede verse en la imagen superior (tomada a unos seis centímetros de la moneda), el nivel de detalle es muy bueno, la foto es llamativa y los colores se conservan.

La cámara también cuenta con modo retrato, un modo que nos ha sorprendido gratamente tanto a nivel de detalle del sujeto como en precisión. El recorte está bien hecho incluso en zonas complicadas como el pelo o la barba, el bokeh del fondo es bonito y natural y la foto, en términos globales, es más que correcta.

Cerramos el apartado fotográfico hablando de los selfies, que no están nada mal. Hay que tener buen pulso para que salgan bien, pero el detalle del sujeto es bueno, los colores están bien gestionados y la experiencia es buena, mejor todavía si le sumamos la velocidad a la que se abre y cierra la aleta de la parte superior. Esperaremos a poder sacarlo a la calle para ver cómo se comporta a plena luz del día o de noche.

OPPO vuelve al campo de juego, pero con rivales serios

El OPPO Reno2 es un terminal que nos ha dejado buenas sensaciones y del que esperamos grandes cosas, sobre todo en el apartado de la fotografía. Se siente cómodo y premium, es bonito y llamativo y el rendimiento, a falta de probarlo con juegos pesados y en entornos reales, no debería ser ningún problema. El Snapdragon 730G es un procesador solvente y con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento debería ser más que suficiente para un uso normal.

La cámara, por lo que hemos podido probar, promete emociones fuertes. OPPO ha querido ofrecer a los usuarios todas las opciones disponibles en cuanto a lentes y su cuarteto de sensores traseros es bastante versátil. Después de todo, estamos ante un móvil que permite sacar grandes angulares, fotos con zoom y, aunque no tiene una lente dedicada, macros. Las cámaras dan juego y esperamos poder probarlas más a fondo.

El juego de cámaras del OPPO Reno2 es muy completo y versátil, pudiendo sacar desde grandes angulares a fotos con zoom x20

En pocas palabras, OPPO está poniendo toda la carne en el asador para conseguir ese 5% de cuota de mercado al que aspiran. Sin embargo, todo sea dicho, actualmente existen alternativas igual o más interesantes por el mismo precio (499 euros), así que habrá que esperar para ver cuál es el desempeño del OPPO Reno2 en el mercado y cómo compite contra su hermana Realme o Xiaomi.