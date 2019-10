Las cámaras del OPPO Reno2, explicadas: un gama media con cuatro cámaras y sensor monocromo que aspira a medirse con los premium

Si algo dejó claro OPPO durante la presentación de este nuevo smartphone es que es un gama media ambicioso. Muy ambicioso. Tanto que si nos ceñimos a sus especificaciones y a algunas de las tecnologías que incorpora parece ser capaz de medirse de tú a tú con los teléfonos móviles de gama alta que tienen una marcada vocación fotográfica. De hecho, como veremos a lo largo de este artículo, ha heredado algunas de las tecnologías que OPPO introdujo hace unos meses en su Reno 10x Zoom.

Curiosamente en su configuración es difícil encontrar, más allá de su SoC Snapdragon 730G, características que lo posicionen con claridad en la gama media. Su pantalla AMOLED Full HD+, sus 8 GB de RAM, su lector de huellas bajo la pantalla, su batería de 4.000 mAh, y, sobre todo, sus cuatro cámaras traseras, son componentes típicos de los gama alta. Desde un punto de vista global pinta muy bien, pero sus cámaras son especialmente atractivas, entre otras cosas, porque una de ellas incorpora un sensor monocromo que nos propone nuevas opciones creativas. Indaguemos en ellas para conocerlas con más detalle.

OPPO Reno2: especificaciones técnicas

Antes de que indaguemos en los modos de disparo y las tecnologías que OPPO ha implementado en este smartphone es interesante que repasemos brevemente las características de sus cuatro cámaras traseras, así que vamos allá. La unidad principal se apoya en el sensor de moda: el Sony IMX586 de 48 megapíxeles y un tamaño de 1/2" que podemos encontrar en una nutrida muestra de teléfonos móviles actuales, como el OnePlus 7T Pro o el Realme 5 Pro, entre muchos otros. La óptica que trabaja en tándem con este captador tiene un valor de apertura f/1.7, estabilización óptica y enfoque automático por detección de fase.

En el panel trasero de este móvil residen cuatro cámaras: la principal, de alta resolución; un teleobjetivo con zoom híbrido 5x, un gran angular y una cámara con sensor monocromo

La segunda cámara con la que cuenta este móvil es un teleobjetivo que se apoya en un sensor de 13 megapíxeles con un tamaño de 1/3,4" y una óptica con valor de apertura f/2.4. Esta combinación no es tan ambiciosa como la del Reno 10x Zoom, que nos propone un zoom híbrido 10x, pero su zoom 5x, también híbrido, no está pero que nada mal, sobre todo en un teléfono que no supera los 500 euros. Además, también tiene una cámara gran angular que incorpora un sensor de 8 megapíxeles con un tamaño de 1/3,2" y una óptica con un ángulo de captura de 116º y un valor de apertura f/2.2.

La última de las cuatro cámaras es la que dota a este teléfono móvil de una originalidad poco habitual. Y es que recurre a un sensor monocromo de 2 megapíxeles de 1/5" con unos fotodiodos con un tamaño muy respetable: 1,75 µm. La óptica asociada a este componente tiene un valor de apertura f/2.4. En un principio parece razonable pensar que esta cámara es similar a la unidad monocroma que Huawei introdujo el año pasado en su P20 Pro (y que este año ha eliminado del P30 Pro), pero no. Su filosofía es diferente. Indagaremos en ella en la siguiente sección del artículo.

OPPO RENO2 DIMENSIONES Y PESO 160 x 74,3 x 9,5 mm

189 gramos PANTALLA AMOLED de 6,5 pulgadas

Resolución FullHD+ (2.400 x 1.080 píxeles)

500 nits de brillo

Ratio pantalla/frontal: 93,1%

Gorilla Glass 6 PROCESADOR Snapdragon 730G

GPU Adreno 618 MEMORIA RAM 8 GB ALMACENAMIENTO INTERNO 256 GB CÁMARAS TRASERAS - Cámara principal: sensor Sony IMX586 de 48 megapíxeles y 1/2", óptica con valor de apertura f/1.7, enfoque automático por detección de fase y estabilización óptica

- Teleobjetivo: sensor de 13 megapíxeles y 1/3,4", óptica con valor de apertura f/2.4 y enfoque automático por detección de fase

- Gran angular: sensor de 8 megapíxeles y 1/3,2" con óptica de 116º y valor de apertura f/2.2

- Cámara monocromo: sensor de 2 megapíxeles y 1/5" con fotodiodos de 1,75 µm y óptica con valor de apertura f/2.4

- Flash LED dual

- Grabación de vídeo hasta 2160p@30 FPS y 1080p@60 FPS CÁMARA DELANTERA - Sensor de 16 megapíxeles y 1/3,1" con fotodiodos de 1 µm, óptica con valor de apertura f/2, flash LED y grabación de vídeo 1080p@30 FPS

- Mecanismo de aleta motorizado BATERÍA 4.000 mAh

VOOC Flash Charge 3.0 SISTEMA OPERATIVO Android 9 Pie con ColorOS 6.1 CONECTIVIDAD Dual Nano SIM

GPS

Bluetooth 5.0

WiFi ac

NFC

Micro USB OTROS Lector de huellas bajo la pantalla PRECIO 499 euros

OPPO Reno2 Reno 2 8GB+128GB Qualcomm SDM730G 48MP Dual SIM VOOC 3.0 Smartphone Negro Brillante Hoy en Amazon por 499,00€

El rol del sensor monocromo: fomentar la fotografía artística

La relativamente reducida resolución del sensor monocromo que incorpora este Reno2 (tiene «solo» 2 megapíxeles) delata en cierto modo cuál es el papel que juega en este smartphone. Por un lado interviene cuando decidimos aplicar a nuestras fotografías el filtro en blanco y negro, pero esto no significa que estemos tomando la instantánea únicamente con este captador. De ser así la imagen sería relativamente pequeña debido a que su resolución es moderada.

La cámara en blanco y negro actúa como una unidad de apoyo que indica al software de procesado qué gama de colores tiene que utilizar cuando decidimos activar el filtro monocromo (en este caso habilita la escala de grises). Esto significa que esta cámara trabaja en tándem con la unidad principal para permitirnos obtener fotografías con una resolución muy elevada y un alto nivel de detalle que debería ser evidente al utilizar el filtro en blanco y negro. Si el software de procesado consigue resolver realmente bien esta situación (podremos comprobarlo cuando tengamos la oportunidad de analizar este teléfono a fondo) podría ser una herramienta creativa muy interesante, especialmente para los fans de la fotografía en blanco y negro.

No obstante, esto no es todo. Como hemos repasado unos párrafos más arriba, el sensor monocromo de este móvil incorpora fotodiodos con un tamaño muy respetable (1,75 µm), por lo que, aunque no hemos podido confirmarlo con OPPO, parece razonable pensar que esta cámara también actúa cuando utilizamos el modo noche dada la elevada capacidad de recuperación de luz que tienen sus fotorreceptores. Lo que OPPO sí ha confirmado es que esta cámara también pone su granito de arena cuando utilizamos el modo retrato, permitiendo que la unidad principal capture el detalle del sujeto en primer plano para volcarse ella con la información del segundo plano. Será interesante comprobar qué calidad tiene el desenfoque de fondo de este terminal cuando tengamos la oportunidad de probarlo.

Modo «Ultra Dark» para fotografía nocturna

La fotografía que podéis ver a continuación es solo una recreación elaborada por OPPO para ilustrar la capacidad de recolección de luz que tiene este teléfono móvil cuando activamos el modo «Ultra Dark», por lo que lo prudente es que la cojamos «con pinzas». En cualquier caso, esta marca china asegura que este smartphone incorpora una tecnología completamente nueva con la que podremos tomar fotografías en espacios sin apenas luz ambiental.

OPPO utiliza un algoritmo que se apoya en la IA para reducir el ruido de las fotografías tomadas con muy poca luz

La estrategia por la que están apostando la mayor parte de las marcas en este contexto consiste en tomar una ráfaga de fotografías con una exposición relativamente prolongada que pretende recuperar toda la luz y el detalle posible para combinarlas a posteriori en una única toma. El problema es que esta estrategia con frecuencia deviene en un nivel de ruido muy alto que, incluso, puede llegar a arruinar una fotografía. Para resolverlo OPPO asegura haber desarrollado un algoritmo de reducción del ruido que recurre a la inteligencia artificial para rendir bien en este escenario de disparo. Por supuesto, lo comprobaremos cuando caiga una unidad de este móvil en nuestras manos.

Retrato mejorado y modo macro para apostar por la flexibilidad

Uno de los modos de disparo de este Reno2 en los que OPPO parece haberse esmerado más es el retrato. Una de sus características es, según la marca china, su capacidad de ofrecernos un desenfoque de fondo (bokeh) uniforme y bonito. El trabajo en tándem de varias cámaras, sin duda, ayuda en este escenario de disparo, pero será interesante comprobar cuando probemos este terminal qué tal resuelve el contorno del sujeto que estamos fotografiando cuando debe separarlo del segundo plano para aplicar el desenfoque solo sobre este último. Un apunte interesante: este smartphone incorpora seis configuraciones diferentes dentro del modo retrato y contempla la posibilidad de activar el HDR.

Otra prestación especialmente interesante del nuevo Reno2 es su habilidad a la hora de permitirnos tomar fotos en modo macro. Según OPPO pone en nuestras manos una distancia focal equivalente de 2,5 cm gracias al trabajo conjunto que llevan a cabo la cámara gran angular y el enfoque automático por detección de fase. Las fotografías de muestra que nos enseñó la marca china ayer, durante la presentación, tenían un nivel de detalle sorprendente, pero solo eran fotografías preparadas para la ocasión. Esta prestación pinta bien y es interesante para cualquier aficionado a la macrofotografía, pero, una vez más, tendremos que esperar que llegue nuestro análisis para valorar a qué altura está este móvil en este escenario de disparo.

OPPO Reno2: precio y disponibilidad

El nuevo Reno2 de OPPO ya se puede comprar en España en dos colores diferentes (negro 'Luminous Black' y azul 'Ocean Blue') y con un precio de 499 euros para la versión con 8 GB de memoria principal y 256 GB de almacenamiento secundario.

