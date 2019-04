"Invertimos mucho en innovación y eso se refleja en el precio". Entrevista con Alen Wu, Vicepresidente global de Oppo

Hace tiempo que el top 5 fabricantes de móviles cuenta con presencia no de una, sino de varias marcas chinas. Sin embargo, a excepción de Huawei, hasta hace poco, el resto de empresas del país asiático habían conseguido colarse en ese ranking solamente con las ventas de China y OPPO es el mejor ejemplo.

Con motivo del lanzamiento europeo de la gama OPPO Reno en Zúrich, tuvimos la ocasión de hablar con Alen Wu, viceperesidente global de la compañía, acerca de este primer año de OPPO en Europa, los retos del mercado móvil, innovación y mucho más.

OPPO vino a Europa con smartphones premium y semi premium. Son terminales con precios altos, lejos de las gamas media y de entrada habituales en marcas chinas que están teniendo muy buenas ventas, como xiaomi. ¿Por qué tomasteis esta decisión?

En primer lugar, OPPO como marca, desde el principio, se posicionó en los segmentos medio y premium. Cuando entramos en el mercado europeo, consideramos que los consumidores europeos están más centrados en innovación tecnológica, mejor diseño de y la estética de los productos. En OPPO somos buenos a la hora de satisfacer estas necesidades, por lo tanto empezamos en este mercado con nuestro producto estrella, esperando que los consumidores europeos pudieran entender mejor nuestra marca. De todos modos, no sólo vendemos productos de gama alta, también tenemos otras gamas, nuestro objetivo es tener un portfolio completo.

¿Estáis planeando lanzar teléfonos más baratos que los que hemos visto desde vuestra llegada? ¿Qué planes tenéis en el corto plazo?

No se trata de vender móviles más baratos. Por ejemplo en la industria de los smartphones tenemos diferentes rangos de precios; por debajo de 100 euros, de 200 a 300 etc En OPPO creemos que estamos seleccionando el rango de precios más adecuado para nosotros. Tenemos productos flagship que son bastante caros porque estamos intentando ofrecer a los usuarios mejores experiencias y valores, con diseños únicos y artísticos. Todo esto se hace a nuestro propio coste, invertimos mucho en innovación y se refleja en el precio.

Acerca del modelo de Xiaomi, ellos están vendiendo móviles muy baratos con un margen de beneficio muy ajustado. Ellos mismos han admitido que sus beneficios provienen más de la parte de servicios que de los dispositivos. ¿Crees que es sostenible?

Creo que no estoy en la posición de comentar acerca de lo que nuestros competidores están haciendo, sólo puedo decir cosas sobre OPPO. Para nosotros es muy importante tener nuestras propias características. Intentamos entender el mercado local, lo que quieren y necesitan los consumidores, para ofrecerles mejores experiencias tanto a nivel productos como de marca.

¿Qué marca o marcas crees que son tus principales competidores ahora mismo en Europa?

En los últimos diez años, el negocio de OPPO ha estado centrado en Asia, empezamos en Europa en verano de 2018 por lo que estamos empezando. No creo que estemos en posición de decir quién es nuestro competidor, sólo estamos intentando hacer las cosas paso a paso y ganarnos el favor de los consumidores. No necesitamos compararnos contra nuestros competidores sino hacer nuestro trabajo, introducir nuestra marca y comunicar nuestro mensaje a los consumidores europeos. Estamos trabajando por nuestra cuenta y esperamos que lo que estamos haciendo genere un crecimiento en el futuro. Ahora mismo podemos decir que no somos nadie en el mercado europeo, por lo que cualquier marca puede ser competidora, o ninguna de ellas.

Quizás es demasiado pronto para preguntar por cuota de mercado en Europa ¿puedes compartir algunas cifras sobre el impacto de vuestra llegada a Europa? ¿En qué países europeos estáis teniendo una mejor respuesta?

Cuando entramos en Europa, nuestro conocimiento del mercado no era muy bueno. Lanzamos nuestra marca en julio, justo cuando mucha gente está de vacaciones,. No fue el mejor momento (risas). Como nueva marca, tuvimos ciertas dificultades para poder progresar y tener éxito. Este año lo hemos empleado en entender y conocer el mercado, intentar establecer nuestra presencia en ciertos lugares. Por ejemplo, estamos trabajando con algunos distribuidores para tener nuestro propio espacio y las ventas están en torno al 7 u 8% del total, pero es solo en estos distribuidores, no es una estadística a nivel nacional. Nuestro progreso en Italia, Francia y España es bastante parecido, pero seguimos aprendiendo sobre Europa y entrenando a nuestro equipo para ser más competitivos. Sobre todo, estamos aprendiendo a ser pacientes, no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana, necesitamos ser pacientes.

¿Cuales son las diferencias entre el usuario chino y europeo? ¿Has notado alguna diferencia en este tiempo?

He notado dos diferencias principales. La primera es que los usuarios europeos están más interesados y son más rápidos en aceptar nuevas tecnologías y aplicaciones. Lo segundo es que valoran más el buen diseño, la innovación, los materiales... Esto es gracias a la cultura europea. Si pones un producto bien construido delante de un consumidor europeo, no necesitas decir más, enseguida nota que es un buen producto, es más intuitivo. En China tenemos que educar a los usuarios, hay que decir mucho acerca del producto para enseñarles que es un buen producto. Hay otra diferencia y es que en China el uso de apps de belleza es muy popular, pero en Europa las consumidoras prefieren un retoque más natural.

Quería preguntarte acerca de Realme. Es una marca secundaria que está disponible en India y ahora China y está muy enfocada en el mercado online. ¿Vamos a ver algo así en Europa?

En realidad, Realme no es una segunda marca de OPPO, es una empresa independiente. La única relación es que su fundador era un directivo de OPPO, pero nada más. No puedo comentar acerca de su plan de negocio.

¿Estáis planeando entrar en nuevas categorías de productos además de smartphones? ¿Quizás tablets, wearables...?

En la era del 4G, el enfoque de OPPO ha estado en los smartphones, ahora con el 5G estamos viendo que va a haber más diversidad de escenarios en los que los usuarios se conectarán a la red. Vemos una nueva tendencia de más dispositivos smart y en OPPO estamos trabajando en esta línea. Nos estamos centrando en nuevos dispositivos y tenemos un departamento llamado 'Intelligent Mobile Business Unit' dedicado a esto. En un futuro esperamos crear dispositivos portátiles que se puedan conectar a la red. Además tenemos una plataforma abierta de IoT formada por más de 30 partners y en el futuro queremos lanzar productos IoT, pero de momento está en desarrollo.

¿Cómo ves el mercado de los móviles plegables? Sabemos que OPPO está trabajando en un prototipo pero todavía no hemos visto nada, ¿cuándo lo podremos ver?

OPPO empezó a investigar sobre móviles plegables hace años. Hace dos años invitamos algunos periodistas chinos a visitar nuestra fábrica y les enseñamos muchas de las tecnologías más punteras del momento, incluyendo un móvil con pantalla plegable. Nuestra filosofía es que el producto debe satisfacer las necesidades del consumidor y para los móviles plegables no creo que se esté satisfaciendo ninguna necesidad por el momento. Hemos empezado esta investigación, entendemos la estructura, los materiales que debemos usar, pero no es nuestra prioridad por lo que el proceso se ha retrasado. Queremos asegurarnos de que nuestros productos traigan beneficios claros

Hace un tiempo tuvisteis presencia en Estados Unidos y México, pero al final os retirásteis. ¿Planeáis volver a estos mercados u otros nuevos?

En los Estados Unidos solamente entramos con nuestros reproductores Blu-ray y tuvimos mucho éxito. Sobre el mercado mexicano, estuvimos allí hace unos años, pero trabajamos con un distribuidor y no tuvimos muy buen resultado. Ahora cuando entramos un nuevo mercado lo hacemos de una forma muy prudente, queremos crear nuestro propio equipo para dar el mejor servicio a los consumidores locales en lugar de trabajar con terceros. Nuestra etapa en México que como digo no fue muy exitosa, fue lo que nos ayudó a tomar la decisión de parar y suspender nuestro negocio allí. Nuestro objetivo ahora es entrar en desarrollarnos en mercado europeo y tener una fuerte presencia. Quizá en el futuro podamos usar lo que aprendamos aquí para entrar en nuevos mercados.

Hablando de Estados Unidos, actualmente Huawei está teniendo problemas con el gobierno. OPPO no está relacionada de ninguna forma con este asunto pero ¿tenéis miedo de que os pueda perjudicar la imagen de OPPO como marca china y sea difícil volver al mercado americano?

Es una pregunta muy complicada. Tenemos que tener clara la diferencia entre OPPO y Huawei ya que somos compañías de distinta naturaleza. Huawei no sólo trabaja en smartphones, sino también en equipamiento de red e infraestructuras, pero nosotros solo trabajamos en smartphones. Las disputas que tienen Huawei y Estados Unidos son acerca de su negocio de equipamiento de red, es algo que puede tener un gran impacto a nivel global, pero no veo que lo vaya a tener sobre el negocio de los smartphones u otros dispositivos. Estoy seguro de que el gobierno estadounidense y Huawei serán capaces de encontrar una solución adecuada.

Estamos viviendo una época de cambio en el mercado móvil en la que gigantes como Samsung y Apple, aunque siguen siendo líderes, están viendo su posición amenazada por empresas chinas como Huawei, Xiaomi o OPPO. ¿Cuál es el motivo de que el mercado esté virando de países como Estados Unidos o Corea a China?

En China tenemos un mercado enorme y todas estas marcas chinas se centran en el mercado local. Con los smartphones siguen innovando, investigando y desarrollando nuevas tecnologías, pero además tenemos un ritmo de renovación de productos muy rápido. Todo esto a ayudado a ganar más mercado, si renuevas los productos de forma frecuente, ofreciendo nuevas versiones y modelos, al final atraes la atención de más clientes.

A pesar de todo, las innovaciones que estamos haciendo en el mercado chino no son tan disruptivas como la que hizo el iPhone hace años, pero sí ofrecen mejores experiencias de uso. También vemos que algunos de los fabricantes móviles líderes en China son mejores que Samsung y Apple en algunas áreas de innovación y eso hace que estas grandes marcas no sean tan atractivas como antes. Es el resultado de una libre competición en el mercado y los cambios en las necesidades de los usuarios. Las empresas chinas son muy rápidas en responder a estos cambios y ofrecer soluciones.

Y ya para terminar, una pregunta enfocada al futuro. ¿Cómo te imaginas el mercado móvil en los próximos cinco años? ¿Dónde te gustaría ver a OPPO en ese tiempo?

El mercado móvil está creciendo demasiado rápido como para que podamos predecir que va a pasar en tres años, menos todavía en cinco. Nuestro objetivo en OPPO para los próximos tres a cinco años es convertirnos en una firma tecnológica que sea aceptada y querida por los consumidores europeos.