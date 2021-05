Lenovo Legion Phone Duel 2, análisis: el móvil Android que quiso ser videoconsola y le salió bien

Los móviles diseñados principalmente para jugar son competitivos, muy potentes y tienen mejoras que apuntan a sacar ventaja en las partidas. Y no hay un teléfono que lleve estas premisas a un nivel mayor como o hace el Lenovo Legion Phone Duel 2: diseño que evapora el calor, hardware que quita el sentido.

El Lenovo Legion Phone Duel 2 es un móvil que cuesta tanto de pronunciar como de llevarlo al agotamiento: todo en el teléfono está pensado para otorgar lo máximo en cualquier instante. Eso se nota en los juegos, principal segmento al que apunta el teléfono, pero también en el resto de tareas a las que puede dedicarse una auténtica bestia. Si quieres saber hasta dónde el hardware Android hay que probar a fondo el Lenovo Legion Phone Duel 2. Es justo lo que hemos hecho.

Ficha técnica del Lenovo Legion Phone Duel 2

Lenovo Legion Phone Duel 2 Pantalla AMOLED de 6,92 pulgadas

FullHD+ a 2.460 x 1.080

Refresco de 144 Hz

Refresco táctil de 720 Hz

HDR10+

Brillo de hasta 1.300 nits Procesador Snapdragon 888

GPU Adreno 660 Versiones 12GB/256GB

16GB/512GB

LPDDR5

UFS 3.1 Cámaras traseras 64 megapíxeles

16 megapíxeles gran angular Cámara frontal 44 megapíxeles 'popup', amplitud de 84º Software Android 11

Legion OS Batería 5.500 mAh

Carga rápida de 90W

De 0 a 100 en 30 minutos Conectividad y sonido Dual 5G

WiFi 6

Bluetooth 5.0

GPS

USB tipo C

Altavoces frontales estéreo

Cuatro micrófonos Otros Ocho gatillos configurables

Resistente a las salpicaduras

Ventilador y cámara de vapor integrados Dimensiones y peso 176 x 78,5 x 9,9 mm (grosor máximo de 12,5 mm)

259 gramos Precio Desde 799 euros

Diseño: muy grande, muy pesado, muy diferente

¿Eres de los que opinan que todos los móviles son iguales? Error, el teléfono que protagoniza este análisis no es similar al resto. Y no hay más que echarle un vistazo para comprobarlo: el Lenovo Legion Phone Duel 2 ha nacido para diferenciarse por dentro, pero también por fuera.

En la mano se siente muy grande, es un móvil de generosas dimensiones. Esto resulta especialmente llamativo en el grosor: la parte central del teléfono, que es la que más abulta, alcanza los 12,5 mm; adelgazando hasta los 9,9 mm en los extremos, que es el grosor que especifica Lenovo. Esto, unido a los 259 gramos de peso, consigue que acarrear con el Legion Phone Duel 2 sea casi como hacer ejercicios de pesas. Agarra uno en cada mano y podrás ejercitar tus bíceps.

La forma del teléfono está marcada por el diseño de los componentes internos. En este sentido, y dado que derrochar potencia acarrea el lógico exceso de temperatura, la placa, ventiladores y baterías (dos baterías, de ahí el 'Duel') se colocan de tal manera que el Lenovo Legion Phone Duel 2 aumenta en gran medida su potencial para disminuir la temperatura de manera pasiva (y activa con los ventiladores encendidos). Tal y como detallaremos en el apartado de rendimiento, Lenovo logra lo que se propone.

El Lenovo Legion Phone Duel 2 posee una zona central más gruesa sin que se desequilibre el teléfono al ponerlo sobre una mesa. Tampoco provoca molestia alguna (más allá del peso) al utilizarlo de modo horizontal; al contrario de lo que ocurre en vertical: aparte de ser muy grande y pesado para manejarse cómodamente con una mano, el grosor central no facilita el agarre. Junto a una pega: es tan simétrico que nunca se sabe bien cuál es la orientación del teléfono hasta que se enciende la pantalla. Y siempre suele estar boca abajo, dichosa Ley de Murphy.

Altura (milímetros) Anchura (milímetros) Grosor (milímetros) Peso (gramos) Pantalla (pulgadas) Batería Superficie (cm2) Volumen (cc) Lenovo Legion Phone Duel 2 176 78,09 9,9 mm (grosor máximo de 12,5 mm) 259 6,92 5.500 138,86 137,47 Nubia RedMagic 6 169 77,09 9,7 220 6,8 5.050 131,65 127,7 ASUS ROG Phone 5 172,8 77,2 10,29 238 6,78 6.000 133,4 137,27 ASUS ROG Phone 3 171 78 9,9 240 6,59 6.000 133,38 132,05 Xiaomi Redmi Note 10 Pro 164 75,6 8,1 193 6,67 5.020 125,46 101,62 Samsung Galaxy S21 Ultra 165,1 75,6 8,9 228 6,8 5.000 124,82 111,09 iPhone 12 Pro Max 160,8 78,1 7,39 228 6,7 3.687 125,59 92,81 Vivo X51 5G 158,46 72,8 8,04 181,5 6,65 4.315 115,43 92,81 OnePlus 8T 160,7 74,1 8,4 188 6,55 4.500 119,08 100,03 Motorola Edge 161,4 71,1 9,29 188 6,7 4.500 114,75 106,60

El botón de encendido, situado en el centro del costado derecho, ofrece una cómoda pulsación al tiempo que sorprende por lo que esconde: debajo está la cámara frontal en formato popup. En el costado izquierdo se sitúan los botones de volumen y el segundo conector USB C (sí segundo). Y abajo tenemos el conector USB C principal junto a la salida de la bandeja SIM.

El botón de encendido se encuentra sobre la cámara 'popup'

Aparte de los dos conectores USB C y del botón de encendido sobre la cámara de apertura mecánica, el Lenovo Legion Phone Duel 2 dispone de una colección de gatillos táctiles: cuatro en el costado derecho (dos en un extremo y dos en el otro). Por detrás dispone de dos zonas (una a cada lado de la barriga central) que son sensibles al desplazamiento. También en el área trasera se aprecian los LEDs de colores del logotipo de Legion, la salida de uno de los ventiladores (también con luces) y la doble cámara.

El Lenovo Legion Phone Duel 2 es un híbrido entre móvil y consola que no pierde de vista el factor forma de smartphone

Es un móvil muy peculiar que mantiene un cuerpo sólido de aluminio y distintas combinaciones de cristal endurecido para ambas caras que no sólo refuerzan el diseño, también alejan las huellas (el color de nuestro modelo es muy limpio; sí quedan algo retenidas en pantalla). Se aprecia resistente en la mano, también de calidad. Y ofrece lo que cualquiera puede desear en un smartphone de las máximas prestaciones. Todo a costa del tamaño y peso exagerados, debemos recalcarlo.

Pantalla: un panel de gran refresco que merecía algo más de resolución

Ya habíamos dejado claro que el móvil que nos ocupa era grande, basta con mediar la diagonal de la pantalla: 6,92 pulgadas. Rozando la superficie de una tablet, y con la idea de servir como soporte a la mejor reproducción multimedia, el panel del Lenovo Legion Phone Duel 2 deja muy buenas sensaciones a pesar de que venga bastante saturado de serie.

En términos de especificaciones, la pantalla del teléfono ofrece 6,92 pulgadas en un panel AMOLED con resolución FHD+ y tasa máxima de refresco de 144 Hz. La sensación al activar dicha tasa es la de sentir terriblemente suave la interfaz: la fluidez del teléfono es asombrosa. Como suele ocurrir, en las apps no se aprecia tanta rapidez ya que no son compatibles con tasas tan altas, pero sí que se ven mejoradas tanto las transiciones como los desplazamientos sobre las interfaces. Todo a cambio de un mayor consumo de energía sin que dicho consumo resulte exagerado.

A pesar de que la pantalla del Lenovo Legion Phone Duel 2 se ve sin complicaciones, se echa en falta, al menos, una resolución 2K: la superficie del teléfono es muy grande, también la categoría del teléfono lo merece. Hemos apreciado cierto déficit de nitidez en según qué gráficos; además de una notoria saturación en los colores. No pudimos calibrar la pantalla porque los ajustes del menú no funcionaban en nuestra unidad de prueba (saltaba un cierre forzoso de los ajustes).

Se echa en falta algo de nitidez en según qué contenidos

El panel no ofrece ningún tipo de recorte, se ajusta bien al frontal y deja espacio para los dos altavoces del teléfono uno en la zona superior y otro en la inferior. El brillo es adecuado en interiores y algo justo en exteriores (su uso principal es bajo techo), la respuesta táctil es excelente, posee ángulos de visión al mismo nivel y, en líneas generales, es perfecta para consumir contenido multimedia. Lástima de esa resolución, una densidad de píxeles mayor (el Lenovo Legion Phone Duel 2 posee 388 ppp) habría colocado su pantalla como una de las mejores en el segmento gaming.

La pantalla del Lenovo Legion Phone Duel 2 es compatible con HDR10+ y está protegida por cristal Corning Gorilla Glass 5. Como extra, el sistema de vibración acompaña de manera sutil a las acciones sobre el panel, su motor vibratorio traslada los toques al usuario y también las sensaciones del juego. Lenovo no ha descuidado este aspecto del teléfono.

La biometría también se sitúa en el área de la pantalla. Concretamente, debajo: nuestro protagonista apuesta por incluir un escáner óptico de huellas bajo el panel. La zona es cómoda para alcanzar con el pulgar, no ofrece un mal funcionamiento y se mantiene en lo habitual en términos de fiabilidad. No es de los mejores escáneres dactilares que hemos probado, tampoco empaña la experiencia de desbloqueo. Éste se realiza instantáneamente una vez el móvil detecta la huella correcta.

Rendimiento: no hay disfraz que esconda semejante potencia

Cada móvil específico para juegos termina superando al anterior por más que la generación previa estuviera muy cerca del límite. Y es justo lo que hace nuestro protagonista: no sólo equipa un hardware que daría envidia al gama más premium, también lo potencia con los trucos que Lenovo ha ido aprendiendo del segmento gaming. El apellido 'Legion' no es casual.

Como es obligatorio dada la categoría del móvil, el Lenovo Legion Phone Duel 2 incluye un Snapdragon 888 con su pertinente GPU Adreno 660. No sólo eso, Lenovo equipa su bestia con hasta 16 GB de memoria RAM LPDDR5 y 512 GB de almacenamiento UFS 3.1. Es justo el modelo que analizamos y podemos decirlo: es una auténtica bestia.

No nos hemos tropezado con ralentizaciones ni problemas arrancando apps o juegos más allá de algunos errores puntuales del software que detallaremos más adelante. A 144 Hz el móvil vuela, literalmente. Y sin que se aprecie un exceso de temperatura con un uso intensivo: el complejo sistema de disipación de calor funciona perfectamente. Tampoco se nota exceso de ruido en los ventiladores, el Lenovo Legion Phone Duel 2 es mucho más silencioso que otros móviles con refrigeración activa, como el Red Magic 6.

Turno de los análisis de rendimiento. Como es habitual, le hemos pasado a nuestro protagonista el test de Geekbench 5, 3D Mark Sling Shot y PC Mark Work. Los números son impresionantes, al menos en las pruebas que pudimos concluir: el benchmark Slingshot, test que utilizamos habitualmente en Xataka, fue incapaz de medir la potencia bruta del Lenovo Legion Phone Duel 2.

Lenovo legion Phone Duel 2 Nubia Red Magic 6 ASUS ROG Phone 5 Xiaomi Mi 11 Samsung Galaxy S21 Ultra Xiaomi Mi 10T Pro Samsung Galaxy Note 20 Ultra OnePlus 8 Pro Huawei P40 Pro ASUS ROG Phone 3 iPhone 12 Pro PROCESADOR Snapdragon 888 Snapdragon 888 Snapdragon 888 Snapdragon 888 Exynos 2100 Snapdragon 865 Exynos 990 Snapdragon 865 Kirin 990 Snapdragon 856+ Apple A14 Bionic RAM 16 GB 12 GB 16 GB 8 GB 12 GB 6 GB 12 GB 12 GB 8 GB 8 GB 6 GB GEEKBENCH 5 (SINGLE/MULTI) 1.132 / 3.789 1.106 / 3.493 1.103 / 3.520 1.127 / 3.754 991 / 3.272 909 / 3.335 872 / 2.463 885 / 3.136 943 / 2.527 900 / 3.296 1.614 / 4.148 3D MARK (SLING SHOT) (Maxed out) (Maxed out) (Maxed out) (Maxed out) 9.226 8.362 6.311 9.448 8.726 8.747 - PCMARK WORK 12.930 12.785 10.382 13.030 14.043 10.779 10.012 13.414 9.476 12.656 -

Altas prestaciones en el procesador, 16 GB de memoria RAM LPDDR5 y 256 GB de almacenamiento UFS 3.1, no se puede pedirle más a un móvil Android. El conjunto logra una velocidad y fluidez pasmosas, incluso en entornos de juego. Y es precisamente aquí donde el Lenovo Legion Phone Duel 2 se luce.

El diseño del teléfono está pensado para sostenerse en horizontal al tiempo que ofrece múltiples controles físicos de juego

El diseño del teléfono puede gustar o no, con las dimensiones y el peso ocurre lo mismo. Sí que resulta indiscutible el hecho de que el juego móvil se ve enormemente potenciado en nuestro protagonista. Por la potencia, sí, pero sobre todo por el lado gamer que posee el Lenovo Legion Phone Duel 2.

'Reino de Legion', el espacio de juegos del Lenovo Legion Phone Duel 2

El modo de juegos del teléfono, llamado 'Reino de Legion', permite controlar la experiencia al detalle. Resulta posible potenciar al máximo el procesador, el móvil permite personalizar la iluminación y la velocidad de los ventiladores, hay ajustes para minimizar las distracciones y hasta se ofrece un sistema de grabación en segundo plano que permite recuperar el vídeo de la partida incluso aunque no se hubiera puesto a grabar. Y la joya de la corona: la configuración de los gatillos de presión.

La experiencia de juego puede personalizarse durante la partida: aumento de potencia, ventiladores, botones (Y-Triggers) o la vibración

El Lenovo Legion Phone Duel 2 dispone de un sistema de gatillos con dos de ellos en cada extremo del costado derecho. El diseño del teléfono busca simular el control de un mando físico de consola; con el inconveniente de que cuesta diferenciar cada gatillo durante la partida: las zonas de presión no están suficientemente separadas. Aun así, es cuestión de tomarle práctica.

La personalización de los gatillos de presión permite simular muy bien un mando físico de juegos, aunque con una pega: encontrar los botones en durante una partida no es tarea fácil

Si bien puede hacerse engorroso controlar la disposición de los gatillos táctiles, su configuración logra una notable ventaja en las partidas. ¿Que quieres golpear con un gatillo, saltar con el otro, cambiar de arma pulsando un botón y recargar de igual manera? Coloca el disparador de cada uno de esos gatillos sobre la zona de la pantalla que prefieras y se ejecutará la acción por presión.

Aparte de los cuatro gatillos del costado izquierdo (superiores conforme se usa el móvil en horizontal), el Lenovo Legion Phone Duel 2 dispone de dos áreas verticales de presión en la parte trasera. También se pueden personalizar para realizar acciones en los juegos o como accesos directos del teléfono.

Cuatro gatillos de presión arriba y dos zonas táctiles en la parte posterior que pueden personalizarse para potenciar los juegos

El conjunto de potencia, gran pantalla, un modo de juegos personalizable al extremo y gatillos físicos casi para cada botón virtual logra que jugar con el Lenovo Legion Phone Duel 2 arroje una experiencia muy cercana a la consola. No sólo por la inmersión gráfica y táctil, también por la sonora. Menudo sonido.

Sonido: impresionante es quedarse corto

Estamos acostumbrados a que los móviles destinados a potenciar la experiencia de juego eleven todas las características relacionadas con ese contenido. El sonido nunca es ajeno a los mimos de cada fabricante; un punto donde el Lenovo Legion Phone Duel 2 sube la nota. Literalmente.

La potencia de los dos altavoces frontales es asombrosa: no sólo consigue elevar el volumen a un altísimo nivel (durante las pruebas el móvil alcanzó picos de 95 dB), también mantiene la calidad incluso subiéndolo al máximo. Con la ventaja de que el audio se enfoca directamente al usuario gracias a su altavoz doble frontal.

Dolby Atmos se puede configurar por tipo de contenido. Y ofrece sonido espacial con los altavoces frontales

El móvil ofrece sonido Dolby Atmos con efecto panorámico para la música, el vídeo y para el juego. Dispone de distintos refuerzos con los que personalizar la escucha, incluye ecualizador de diez bandas ofrece un 'campo de sonido de juegos más amplio' para aumentar la inmersión en las partidas y, como remate, dispone de refuerzo por vibración. Dicho refuerzo transmite los disparos, explosiones y otros efectos de los juegos, aunque es compatible con pocos títulos. Y tampoco funciona demasiado bien (lo probamos con PUBG y la sensación no fue óptima). Mención aparte merece el motor de vibración: es de gran calidad (sutil o potente, según se requiera).

El Lenovo Legion Phone Duel 2 no tiene conector de auriculares, pero sí incorpora un adaptador en la caja (de USB C a jack de 3,5 mm) para que nadie tenga que elegir entre cable o Bluetooth. Bajo nuestra experiencia el audio es de enorme calidad a través de los dos soportes, tanto por la riqueza auditiva como por la potencia y también los matices. Como era de esperar, es compatible con audio Hi-Fi, tanto por cable como por Bluetooth.

Batería: autonomía dispar y una carga rápida muy, muy rápida

Dos mejor que uno

El 'Duel' que luce nuestro protagonista como apellido define sus entrañas en lo que a autonomía se refiere; no en vano monta dos baterías, cada una en un costado del teléfono (de ahí parte de su perfil 'abombado'). El Lenovo Phone Duel 2 no es el primero que monta doble batería ya que los fabricantes toman este diseño para aumentar drásticamente la carga rápida, pero ninguno incluye dos puertos de carga.

La batería se sitúa en los 5.500 mAh, una cifra holgada en un inicio que se puede hacer justa si se exprime (mucho) el teléfono. A 144 Hz la autonomía desciende. De manera notable, en especial si se arrancan juegos de gran carga gráfica. No obstante, la jornada suele alcanzarse incluso con un uso extenso; con la posibilidad de aumentar la autonomía por encima de las dos jornadas (y hasta tres) si se usa de forma más comedida y se limita la tasa de refresco.

Uno de los puntos a destacar antes de entrar en la carga rápida es el consumo irrisorio en reposo: el Lenovo Phone Duel 2 gasta casi 0 % de batería con la pantalla apagada; y sin que hayamos notado pérdida de notificaciones, el sistema está muy bien optimizado en términos de gasto energético.

Como decíamos, nuestro protagonista no se conforma con ofrecer un único puerto de carga ya que dispone de dos conectores USB C: uno en la parte baja y otro en el costado izquierdo. Puede elegirse uno u otro en función de cómo se esté usando: el inferior si la tarea principal son las redes sociales, por ejemplo; pasando al horizontal si se arranca un juego. Y con la opción de conectar los dos puertos para obtener la carga rápida máxima: 90 W.

Al tener dos puertos de carga puede elegirse en todo momento cómo se utilizará el móvil conforme recupere energía: en vertical o en horizontal. Con la ventaja de que la carga rápida se multiplica por dos si se usan los dos puertos a la vez

Los tiempos de carga con los dos puertos USB C conectados al Lenovo Legion Phone Duel 2 quedan tal y como siguen:

5 minutos : 17 % de batería.

: 17 % de batería. 10 minutos : 37 % de batería.

: 37 % de batería. 15 minutos : 57 % de batería.

: 57 % de batería. 20 minutos : 74 % de batería.

: 74 % de batería. 25 minutos : 90 % de batería.

: 90 % de batería. Total: 31 minutos.

La carga ultrarrápida es demencial para una batería de 5.500 mAh. Y sin que el Lenovo Phone Duel 2 se caliente demasiado, que para eso tiene ambos ventiladores y todo el sistema de refrigeración pasivo.

Software: limpieza y aire a Android 'stock' sin que se pierdan funciones extra

Lenovo mantiene la capa ZUI habitual de sus teléfonos (basada en Android 11) separando lo que es el uso puramente de smartphone del entorno de juegos. Dicho entorno se llama 'Reino de Legion', una sección donde se enclava el lanzador de los títulos instalados, el configurador y también dos secciones más: una en la que descubrir nuevos juegos adaptados a las posibilidades del teléfono y otra a la comunidad de jugadores.

Más allá del entretenimiento, la capa personalizada del Lenovo Legion Phone Duel 2 mantiene una llamativa limpieza a pesar de que incluye cierta cantidad de opciones extra en los ajustes (no demasiadas). La marca permite elegir entre los temas 'agresivos' y acordes con el diseño exterior del teléfono o el tema 'Estilo Android'; que ofrece un aspecto muy parecido a Android puro. El área de accesos rápidos sí se diferencia del aspecto 'stock': botones cuadrados, deslizadores para brillo y audio y notificaciones rectangulares con esquinas redondeadas.

No hemos tenido problemas de software más allá de que no pudimos acceder a los ajustes de la pantalla al cerrarse siempre ese menú (además, el parche de seguridad es de febrero de 2021, algo antiguo ara ser un móvil nuevo). Por lo demás, ZUI no incluye 'bloatware', sólo alguna aplicación de Lenovo para juegos, comunidad y seguridad (mantiene la galería de Google Fotos, Files de Google, el teléfono de Google y los Mensajes de Google). Y permite personalizar en gran medida la experiencia con el teléfono.

Uno de los detalles curiosos es el LED posterior con el logotipo de Legion (y que parece un condensador de Fluzo). Éste se ilumina y puede personalizarse: desde los ajustes de 'Reino de Legion' resulta posible elegir colores y hasta transiciones. También desde ahí puede ajustarse la tasa de refresco de la pantalla.

Toda la interfaz del teléfono puede usarse en horizontal, incluidos los escritorios y el cajón de aplicaciones. ZUI adapta correctamente todos los elementos a esa vista

Dado que el uso del Lenovo Legion Phone Duel 2 está pensado para la orientación horizontal, toda la capa puede usarse en este sentido, incluidos los escritorios o el cajón de aplicaciones. Además, la marca incluye distintos modos de ahorro de energía y cuidado de la batería, ofrece control mejorado de las aplicaciones mediante periféricos (teclado, ratón y mando de juegos) y permite bloquear aplicaciones con la huella dactilar. Entre otras funciones (no demasiadas, la capa es bastante comedida).

Fotografía: sin aspiraciones más allá de cumplir con los mínimos

Dado el extremo diseño del teléfono, incluso las cámaras se salen de lo habitual, tanto por la posición como por su diseño. El módulo trasero, compuesto por una doble cámara, queda en el centro del teléfono y sin sobresalir en absoluto del cuerpo (la 'barriga' del Lenovo Legion Phone Duel 2 ya sobresale suficiente). Por delante la marca no rompe en absoluto el frontal ya que equipa la cámara delantera sobre un mecanismo 'popup' que se abre sólo cuando se necesita el sensor.

Cámara frontal desplegada

Las excentricidades son seña de identidad de este móvil, no la experiencia fotográfica: pese a que su hardware no es pobre, nuestro protagonista apuesta por salvar la experiencia sin ofrecer excesivos alardes, ni en hardware ni en software. Sin que esto implique que el conjunto sea de mala calidad:

Cámara principal trasera de 64 megapíxeles, apertura f/1.9, tamaño del sensor de 1/1.32 pulgadas y enfoque PDAF.

Cámara gran angular trasera de 123º de amplitud y apertura f/2.2.

Cámara frontal popup con sensor de 44 megapíxeles, apertura f/2.0 y tamaño del sensor de 1/2.65 pulgadas.

Todas las cámaras carecen de estabilización mecánica de imagen (OIS), ofrecen HDR, Lenovo equipa la aplicación con reconocimiento de escenas mediante inteligencia artificial (sólo las traseras), ofrece zoom digital hasta 8x para el conjunto posterior (poco útil debido a la baja calidad), permite hacer fotos con el tamaño máximo del sensor principal ('Fotografía HD' de 64 megapíxeles), dispone de modo noche, modo retrato, puede hacer fotografías y vídeos con la cámara posterior y frontal de forma simultánea, graba a un máximo de 8K y 24 fps (cámara principal posterior) y dispone de grabación de vídeo en HDR10+.

La versatilidad de la aplicación de cámara es amplia y su funcionamiento no entraña problema: rápida, con guardado instantáneo del contenido y con una interfaz muy intuitiva. En cuestión de resultados no ofrece demasiado inconveniente con abundante luz más allá de una empecinada saturación (más acusada con la IA activada).

Las imágenes acostumbran a pasarse de saturación, como decíamos. El detalle suele ser bueno en exteriores y de día, de noche acusa la falta de iluminación con la consecuente pérdida de detalle. Este defecto es muy notorio en el gran angular: con fotos nocturnas los resultados son muy pobres. Y sin que el modo noche tienda a salvar la foto (en la cámara principal sí logra mejores tomas a costa de ruido y acuarelas, apreciables a simple vista).

El rango dinámico es aceptable pese a que las tomas tiendan a cierta subexposición, especialmente en las áreas más oscuras (no quema las más iluminadas). El salto entre el sensor principal y el gran angular tiende a notarse: el Lenovo Legion Phone Duel 2 no respeta demasiado bien la correspondencia de color y el balance de blancos. Además, y pese a que existe corrección automática del gran angular, en los extremos de la imagen se aprecia cierta deformación.

El recorte del modo foto no es malo: éste aplica un desenfoque de fondo suficientemente natural, tanto por delante como por detrás. En el frontal la cámara no realiza un gran trabajo pese a que el sensor promete con números: a los selfies les falta detalle incluso con buena iluminación, el procesado resulta excesivamente neutro. También se echa de menos algo más de contraste.

Escena complicada que resuelve francamente bien. Gran rango dinámico pese al contraluz, mucho detalle en segundo plano y fondo algo oscuro.

Modo noche en una escena con iluminación de farolas. A simple vista el resultado es aceptable, aunque se aprecia notable pérdida de detalle al hacer algo de zoom.

Modo retrato con un recorte de los bordes suficientemente preciso que se corresponde con un bokeh ligero y sin demasiados artificios. La imagen aparece algo subexpuesta, un defecto generalizado cuando la toma no queda dominada por la luz.

La cámara delantera realiza un buen modo retrato; con un recorte y desenfoque suficientemente naturales. Las escenas tienden a ser demasiado neutras, también pueden acusar pérdida de detalle incluso pese a los 44 megapíxeles del sensor.

A continuación tienes una muestra de fotografías tomadas con el Lenovo Legion Phone Duel 2 en una variada selección de situaciones.

Los vídeos acusan los defectos de las imágenes con varias pegas añadidas: el gran angular no permite realizar grabaciones y las resoluciones 4K y 8K tienen limitadas las tomas a 10 minutos. Además, los vídeos pueden sufrir de trepidación y el enfoque se muestra demasiado errático.

Lenovo Legion Phone Duel 2, la opinión de Xataka

Analizar un móvil que se destina a un público muy concreto acarrea la lógica pregunta: ¿es recomendable para quienes no pertenecen a ese público? Sí, son muy pocas las personas que no juegan en su móvil, pero no por ello les recomendaríamos un teléfono como el Lenovo Legion Phone Duel 2. Este 2021 ha traído diseños más contenidos y 'normales' a este segmento de dispositivos, el Red Magic 6 o el Black Shark 4 son una muestra.

Este nuevo Lenovo no es fácil de llevar, es bastante incómodo como teléfono, pesa mucho y su cámara queda más o menos a la altura de un gama media decente. Ahora bien, en el resto barre con autoridad: su pantalla es de gran calidad (pega por la resolución y por su saturación), el sonido impresiona, su versatilidad es muy amplia, no abusa del bloatware, tiene una carga rápida que deja sin respiración y en potencia... Pues resulta intratable, el Lenovo Legion Phone Duel 2 es lo mejor para quien busque las prestaciones más salvajes.

En un lado de la balanza están las máximas prestaciones en un móvil; en el otro lado su comodidad como teléfono. Hacia dónde se incline dicha balanza dependerá de lo que valore cada persona

No es barato precisamente, aunque tampoco sobrepasa la barrera de los 1.000 euros. Sabiendo que no es para todo el mundo, sí lo recomendaríamos a esa persona que busca un móvil diferente. Sin duda, no se parece a ningún otro, para bien y también para mal.

8,6 Diseño8,25 Pantalla9,25 Rendimiento9,75 Cámara7 Software8,5 Autonomía9 A favor No se puede encontrar nada más potente en Android.

Carga tan rápida que si parpadeas te la pierdes.

El conjunto de gatillos configurares saca notable ventaja en los juegos. En contra Es grande, pesado y con un diseño que no está pensado para utilizarse como móvil.

Apartado fotográfico muy mejorable.

La cámara 'popup' no tiene demasiado sentido.



El terminal ha sido cedido para el análisis por parte de Lenovo. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.