GoPro Hero 7 Black, análisis: la cámara que necesitaba GoPro tiene una estabilización espectacular

Esta es la GoPro Hero 7 Black, el último modelo de cámaras de acción del fabricante. Una versión que mejora el buen producto que ya era su versión anterior y donde la clave está en su estabilización electrónica.

Gracias a las novedades, a pesar de no ser tantas, ha conseguido que la compañía vuelva a obtener beneficios tras varios trimestres de pérdidas. Así que si os interesa, en Xataka hemos probado su última cámara durante un par de meses para tener un idea exacta de lo que es capaz de ofrecer.

GoPro Hero 7, características técnicas

Características GoPro Hero7 Black GoPro Hero7 Silver GoPro Hero7 White Dimensiones y peso 62,3 x 44,9 x 33 mm., 116 gramos 62,3 x 44,9 x 28,3 mm, 94,4 gramos 62,3 x 44,9 x 28,3 mm, 92,4 gramos Resolución foto 12 MP (opción de disparo en RAW y HDR) con ráfagas de hasta 30 fps 10 MP (con HDR) 10 MP Resolución vídeo Hasta 4K a 60 fps, cámara lenta hasta 1080p a 240 fps Hasta 4K a 30 fps Hasta 1080p a 60 fps Micrófonos 3 2 2 Modos de disparo Ráfaga, foto nocturna, grabación en bucle, intervalos, fotografía secuencial (estándar y nocturna), cámara lenta (8x), vídeo TimeWarp Ráfaga, intervalos, cámara lenta (2x) Ráfaga, intervalos, cámara lenta (2x) GPS Sí Sí No Pantallas 2 pulgadas RGB táctil (frontal monocromo no táctil) Táctil Táctil Batería 1.220 mAh extraíble No extraíble No extraíble Almacenamiento MicroSD (Clase 10 o UHS-I mínimo) MicroSD (Clase 10 o UHS-I mínimo) MicroSD (Clase 10 o UHS-I mínimo) Estabilización de vídeo HyperSmooth Estándar Estánar Conectividad Wifi, BT y GPS Wifi, BT y GPS Wifi y BT Extras Conector de carga y sincronización de datos USB C, salida mini HDMI Conector de carga y sincronización de datos USB C Conector de carga y sincronización de datos USB C Precio 429 euros 329 euros 219 euros

Las nuevas GoPro Hero 7 llegaron a finales de 2018 y como en otras ocasiones fueron tres versiones: Black, Silver y White. Según el modelo algunas especificaciones varían. El sensor con la máxima resolución está en la Black, el tipo de estabilización también cambia, la batería puede ser extraible o incluir GPS o no. En nuestro caso el modelo analizado es el Black que incorpora lo último en tecnología desarrollada por el fabricante.

Tener diferentes versiones es algo que no nos convence pero según GoPro es la forma de ofrecer mas opciones al usuario y que estas se adapten mejor a sus necesidades particulares. A nuestro parecer, optar por un único modelo que represente lo mejor de la compañía y dejar las versiones anteriores como opciones más económicas que ofrezcan otras posibilidades suena mejor. Pero al final son decisiones que cada empresa toma en base a unos datos que les dirán que es lo correctoPor supuesto tendrán sus datos y motivos para hacerlo pero para nosotros podría suponer un problema de confusión que.

GoPro Hero 7, mismo diseño pero distintos acabados

Desde la GoPro Hero 5 hasta esta Hero 7, pasando por la Hero 6, el diseño del cuerpo de la cámara se ha mantenido. La diferencia han sido los materiales o mejor dicho el acabado de estos lo que cambiaba. En la Hero 7 ahora tenemos un acabado más gomoso y sin ese patrón de líneas. Aquí es cuestión de gustos personales pero teniendo el cuenta el tipo de cámara que es un simple detalle más.

Con el mismo diseño de su dos anteriores generaciones, la Hero 7 sigue siendo una cámara muy bien acabada, con materiales sólidos y gran sensación de robustez

Lo que importa es que la calidad de construcción sigue siendo la misma, está a un alto nivel y sin el uso de carcasa ya resulta una cámara lo suficientemente robusta como para ser sometida a situaciones extremas. Y otro punto interesante, al conservar dimensiones, posición de tapas, botonera y pantallas los accesorios disponibles para la Hero 5 y 6 serán completamente válidos para esta nueva Hero 7. Y sí, también la montura tanto para el gimbal de GoPro como su Karma, aquel dron que no encontró su sitio en el mercado.

En la parte superior tenemos el botón de grabación y captura de fotos. En un laterales botón de encendido y selección de modos. En el lado contrario la tapa que da acceso al conector USB C para la carga y transferencia de datos más el conector mini HDMI para la salida de la señal de vídeo. Por último, en el frontal una pequeña pantalla que nos muestra información del modo, ajustes de vídeo y fotos así como nivel de batería. Y ya en la parte inferior la tapa de acceso a la batería extraible y la ranura microSD.

En la caja junto a la cámara tenemos el accesorio/carcasa que nos permite fijarla en el resto de accesorios compatibles con GoPro, cable USB C y alguna placa de fijación adhesiva.

Con unas dimensiones de 62,3 x 44,9 x 33 mm y 116gr de peso la cámara mantiene ese nivel de compactación y comodidad tanto en el transporte como uso que permite infinidad de posibilidades creativas. Aunque su uso principal sigue siendo la de capturar imágenes mientras prácticamos deportes de acción.

La pantalla trasera sigue siendo táctil. La respuesta es buena aunque todo depende también de dónde estemos usándola. No es lo mismo intentar modificar algún ajuste en medio del agua que hacerlo en casa con las manos secas. Pero en general no hay grandes problemas. Y también es cierto que esa configuración previa solemos hacerla antes y durante la grabación no suele haber necesidad de cambios.

Las posibilidades técnicas de la GoPro Hero 7

Vistas las especificaciones y diseño es hora de conocer qué ofrece a nivel técnico el dispositivo. La GoPro Hero 7 integra un sensor de 12 megapixeles que permite realizar fotografías a dicha resolución y capturar vídeo a resolución 4K con una tasa de 60 cuadros por segundo como máximo. Si reducimos la resolución podremos aumentar hasta los 240 fps.

Captura de vídeo a resolución máxima 4K y 60p, cámara lenta hasta 240p y fotos de 12MP son sus capacidades técnicas

Entrando en detalles y empezando por los aspectos comunes. Tenemos diferentes ángulos de visión que podremos ajustar tanto a la hora de hacer vídeo como capturar fotos: superview, gran angular y lineal. En función de la selección el efecto ojo de pez será más o menos pronunciado.

A nivel de fotos podremos ajustar otros detalles como la captura en jpg o RAW, si queremos controlar la velocidad de obturación y activar o desactivar Protune que nos da control sobre la compensación, balance de blancos, ISO mínima y máxima, nivel de nitidez y perfil de color que puede ser normal o GoPro -perfil plano-.

En vídeo prácticamente igual, entre las distintas opciones de resolución y FPS también encontramos control de obturación, ISO, nitidez, compensación a la exposición, perfil de color y los ajustes que afectan al sonido o la estabilización donde sí hay una novedad importante.

Cuando modificamos los ajustes de audio tendremos opción de capturar audio RAW. Si activamos la cámara aplicará un procesado de audio completo que analizará la captura para ofrecer la mejor calidad posible y en función de tres niveles de procesado: alto, medio y bajo.

Luego está la opción de activar un reajuste que modifica cómo captura y procesa el audio la Hero 7 en función de que configuremos los micrófonos para sonido estéreo, viento o en automático. Pero luego hablamos de la calidad del audio con detalle.

Junto a todo esto tendremos funciones también interesantes y que dan valor a la cámara como la posibilidad de hacer streaming desde la app móvil, el reconocimiento de cara, sonrisa y detección de escena o TimeWarp, una función de vídeo que crea un Time Lapse en movimiento de gran calidad gracias a la super estabilización de esta nueva Hero 7 Black.

Con todo esto, más la inclusión de GPS para geolocalizar nuestras fotos y vídeos, detalle interesante para algunos usuarios, la Hero 7 es la pieza de tecnología más avanzada del fabricante junto a su Hero Fusion que también analizamos aquí. Y sin duda un gran producto. Pero más allá de sus funciones, ¿cómo es la calidad fotográfica, de vídeo y audio?

Una gran experiencia de uso

La Hero 7 mantiene la misma interfaz de usuario y opciones de control de sus anteriores versiones. Eso incluye una pantalla táctil que como hemos dicho responde bien y control por voz que también se ve mejorado gracias a sus micrófonos y capacidad para procesar las ordenes. Aunque la calve está, nuevamente, en el aumento de potencia de su procesador. El cual permite que todo el sistema operativo se mueva de forma más fluida.

La interfaz, el cambio de menús y ajustes se ejecutan de forma fluida pero a pesar de ser una mejora la diferencia frene al anterior modelo no es tan acusado como de la Hero 5 a la 6

A pesar de ello, de la mejora, si venís de una Hero 6 el cambio no es tan drástico como respecto a la Hero 5. Si nunca habéis usado una GoPro encontraréis una interfaz sencilla pero que requiere acostumbrarse a sus gestos hacia izquierda o derecha, arriba o abajo, para pasar a los diferentes paneles que dan acceso a cada opción. Una vez interioridad cómo accedemos a los ajustes de vídeo y cómo salimos, o cómo vemos la previsualización del material capturado es fácil moverse rápidamente por el sistema.

Los comandos de voz, útiles según la situación, siguen siendo los mismos y el reconocimiento se ha visto mejorado gracias al trabajo que realizan los nuevos micrófonos y el procesado de la señal. De este modo, con los clásicos GoPro enciendete, GoPro toma una foto o GoPro captura podremos poner a funcionar la cámara. El único punto negativo es que esa escucha en espera consumirá batería. No es un gran porcentaje pero si es algo que no usas es recomendable desactivar la opción de comandos de voz.

Para complementar toda la experiencia de uso tenemos la aplicación para sistemas operativos de escritorio, Android y iOS de GoPro. Desde ella y previo emparejamiento con la cámara podremos realizar todos los ajustes necesarios en la cámara desde una interfaz más cómodo al poder ver más elementos en la pantalla de nuestro smartphone.

También tendremos acceso a esas nuevas funciones como la de realizar retransmisiones en directo -streaming- bien plataforma como Facebook, Youtube o vuestra propia plataforma. Característica que tras probarla funciona bien y puede ser interesante. Sin ir más lejos se usa ya en algunas competiciones de eSport. Eso sí, tendréis que aprender a generar una URL de RTMP. Algo no muy complicado y explicado en la web de GoPro.

Como nota importante de la aplicación, al grabar a determinadas resoluciones el codec utilizado no es H264 sino H265. Eso implica que al importar el material a nuestro smartphone es posible que no podamos reproducirlo. Así que tendríamos que recurrir a un ordenador para editar o hacer lo que tengamos pensado con él.

Por último, y como detalle extra que no todos conocen, como usuarios registrados de GoPro podremos acceder a Epidemic Sound para descargar cualquier pista de audio o efecto de sonido disponible en uno de los mejores servicios de música para creadores de contenido. Sólo tendréis que ir a Epidemic y acceder desde la opción de Partnership Sing Ups.

Así es la calidad de imagen de la GoPro Hero 7

Las cámaras GoPro nunca han sido cámaras perfectas pero al igual que con cualquier otra la clave está en conocer sus limitaciones para aprovechar sus virtudes. En la Hero 7 Black esto se sigue cumpliendo y si bien no es una cámara que funcione bien en entornos de poca luz, en exteriores o lugares con buena iluminación se pueden obtener resultados muy buenos para cualquier tipo de producción.

El clip de vídeo a resolución 4K y 60fps es de muy buena calidad. Si aplicamos el ajuste de color GoPro tendremos una imagen corregida y lista para compartir mientras que con el perfil plano tendremos eso, una imagen más pensada para posteriores correcciones de color en postproducción y una ligera mejora del rango dinámico capaz de captar el sensor.

Si queréis obtener el máximo rendimiento del sensor las mejores configuración de vídeo son:

4K a 30p y relación de aspecto 4:3 . Esto genera un clip con una relación de aspecto más cuadrada que luego en edición podremos recortar en 16:9 a nuestro gusto. Facilitando incluso el encuadre. Aunque lo más importante es que usamos el sensor al completo. La desventaja, no podremos activar la super estabilización.

. Esto genera un clip con una relación de aspecto más cuadrada que luego en edición podremos recortar en 16:9 a nuestro gusto. Facilitando incluso el encuadre. Aunque lo más importante es que usamos el sensor al completo. La desventaja, no podremos activar la super estabilización. 2,7K a 120fps gran angular es la configuración que mejor resultado me ha dado a la hora de obtener cámaras lentas. No tendremos opción de activar tampoco la estabilización pero al ralentizar la acción ya estaremos ganando estabilidad.

En ambos casos el nivel de nitidez me gusta colocarlo en nivel medio. Es cuestión de preferencias pero como ocurre con otras cámaras como las de DJi, ese exceso de nitidez comparado a cámaras DSLR por ejemplo no termina de convencer.

Sabiendo todo esto, durante los meses de prueba y en multitud de situaciones diferentes los resultados obtenidos con esta GoPro Hero 7 me han resultado de notable alto. Pero hay una característica por lo que esta cámara es un antes y un después: HyperSmooth.

HyperSmooth es un sistema de estabilización electrónico que GoPro ha incluido en esta Hero 7 y que en parte viene de la experiencia recogida en la GoPro Fusión. Gracias al uso de su chip GP1 y los 2GB de memoria la cámara es capaz de prescindir del uso de un gimbal para obtener una imagen estabilizada de gran calidad.

Esta estabilización electrónica no es perfecta, hay momentos y según el movimiento de la cámara donde se aprecia que está siendo generada mediante software y no instrumentos mecánicos pero en la gran mayoría de grabaciones la ventaja es tan importante que todo lo demás sobra.

Poder montar la cámara en una bici o cualquier otro soporte para cámaras GoPro, incluso grabación en mano, y obtener un vídeo tan fluido es algo muy atractivo que usuarios de deportes de acción en especial valorarán desde el primer día. Lo único, como hemos comentado, HyperSmooth no está disponible en todos los ajustes de vídeo.

Resolución Frame Rates Estabilización 4K 4:3 30/25 Sin estabilización 4K 4:3 24 Estabilización estándard 4K 60/50 HyperSmooth 4K 30/25 HyperSmooth 4K 24 HyperSmooth 2.7K 4:3 60/50 HyperSmooth 2.7K 4:3 30/25 HyperSmooth 2.7K 4:3 24 HyperSmooth 2.7K 120/100 No Estabilizado 2.7K 60/50 HyperSmooth 2.7K 30/25 HyperSmooth 2.7K 24 HyperSmooth 1440p 120/100 Estabilización estándard 1440p 60/50 HyperSmooth 1440p 30/24 HyperSmooth 1440p 24 HyperSmooth 1080p 240/200 No Estabilizado 1080p 120/100 Estabilización estándard 1080p 60/50 HyperSmooth 1080p 30/25 HyperSmooth 1080p 24 HyperSmooth 960p 240/200 No Estabilizado 960p 120/100 Estabilización estándard 720p 240/200 No Estabilizado 720p 60/50 HyperSmooth

En temas de fotografía la principal mejora que apreciamos es un rango dinámico más amplio. Algo que se nota especialmente en escenas más contrastadas y en los cielos.

La opinión de Xataka

La GoPro Hero 7 es, obviedades aparte, la mejor cámara del fabricante. No rompe moldes frente a la anterior Hero 6 pero la nueva estabilización electrónica es una gran novedad. Una mejora tan importante que sólo por eso merece la pena apostar por ella. Es la cámara que necesitaba GoPro para demostrar que siguen estando ahí.

A nivel de usabilidad sigue siendo una cámara cómoda de utilizar, los comandos por voz serán útiles para determinados usuarios y la fluidez a la que se mueven es más que correcta. Además los pequeños detalles añadidos a la hora de acceder a los distintos modos mejora aún más la experiencia.

La GoPro Hero 7 se siente otra vez como aquella primera cámara de GoPro que logró interesar a tantos usuarios. Es pequeña, robusta, con buena calidad de imagen y la estabilización marca diferencias

En temas de imagen está muy pareja a versiones anteriores, hay mejora pero es más complicada de apreciar si sólo tenemos en cuenta la resolución y color. Y en situaciones de poca luz sigue sin ser la mejor opción. Pero si metemos la estabilización la cosa cambia. Ahora sin necesidad de gimbal seremos capaces de capturar clips de vídeo que antes no hubiésemos podido aprovechar si buscábamos un mínimo de fluidez en la grabación.

El sonido por su parte también es mejor pero seguimos pensando que no sería el que usaríamos en producciones de cierto nivel si queremos que esté acorde al que podríamos obtener con otras cámaras y micrófonos externos.

No obstante, en líneas generales la Hero 7 black ofrece un conjunto lo suficientemente sólido como para recordar por qué aquellas primeras GoPro fueron toda una revolución y éxito de ventas que colocó a la compañía como referente. No sabemos si será suficiente ahora que hay tanta competencia y porque siguen siendo un producto de nicho que además compite con nuestros smartphones. Pero sí que es el producto que se espera de la marca.