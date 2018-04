GoPro Fusion, review: la vida en 360º sigue siendo para unos pocos

Los vídeos y fotos en 360º no han llegado a explotar como muchos fabricantes hubiesen querido. Mas allá del interés inicial las cámaras 360 quedaron relegadas a un público muy concreto. GoPro Fusion no será una cámara de masas pero sí una propuesta sólida que sin tener un precio desorbitado ofrece esa mejora en calidad que pedíamos.

Si no queréis pagar los casi 4.000 euros que cuestan sistemas como Insta360 o tener que recurrir al uso conjunto de varias DSLR, la GoPro Fusion es capaz de generar contenido 360 de calidad. Aunque también tiene algunas opciones extras que pueden ser igual o más interesantes así. Si os interesa y tras analizarla durante unas semanas, en Xataka os vamos a contar todo sobre ella.

Características

Características GoPro Fusion Cámaras 2 cámaras con lente ojo de pez Resolución vídeos 4992x2496 a 30fps y 3080x1504 a 60 fps ISO vídeos 100 a 6400 Resolución fotos 18MP (5760x2880). Opción de capturar 30 frames en modo ráfaga y posibilidad de disparar en formato RAW ( formato basado en DNG) ISO fotos 100 a 800 Almacenamiento 2 x slot microSD Conexión USB-C Conectividad Bluetooth y Wifi Extras Control remoto vía smartphone y control por voz Dimensiones 75 x 73 x 23 mm Precio 729€

La GoPro Fusion es, como decíamos antes, a simple vista y con su hoja de especificaciones por delante una interesante propuesta de cámara 360. Tanto por capacidades fotográficas como de vídeo está por encima de muchas otras propuestas. Eso sí, su precio también está por encima. Y mientras la Gear 360 ya se puede encontrar por 180 euros, la GoPro Fusion se va a los 729€ también su precio. Pero si los resultados compensan merece la pena. Porque la opción siguiente es ir a sistemas profesionales cuyos costes sí se disparan para el usuario normal.

GoPro Fusion permite generar contenido 360 sin pagar lo que cuestan opciones profesionales

Además, esos sistemas más profesionales también implican ciertas desventajas frente a GoPro Fusión. Especialmente en comodidad de uso y transporte, no es lo mismo llevarse algo que cabe en el bolsillo a algo más voluminoso. Lo que para el usuario de a pie es importante. Sin olvidar que podremos aprovechar todos los enganches, soportes, etc. que pudiésemos tener para otras GoPro.

GoPro Fusión, algo más grande que una Hero 6 pero igual de cómoda

Físicamente, la GoPro Fusión es como colocar dos GoPro Hero juntas. Y no sólo lo decimos porque las lentes queden opuestas, sino porque si miramos desde arriba veremos como ambas no están centradas. Esto por supuesto no es ningún problema, la imagen queda perfecta y el “cosido” también. Sólo se notará la unión en la base de la image donde veríamos un poco el trípode o soporte donde coloquemos la cámara.

Con la misma esencia del resto de productos de GoPro, la GoPro Fusion ofrece comodidad de transporte y buenos acabados

Con el acabado visto en las últimas Hero 5 y Hero 6, el cuerpo de la GoPro Fusión tiene el mismo tacto gomoso. En mano transmite buenas sensaciones aunque con el tiempo, por lo que hemos visto en las Hero, puede verse algo deteriorado. No es un problema pero que sepáis que no va a estar como el primer día cuando pasen unos meses de uso.

Respecto a su tapas, tenemos una que da acceso a la batería y las dos tarjetas microSD -una para lo que capture cada una de las cámaras- y otra para cubrir el conector USB C. Y al igual que con las Hero sin necesidad de carcasa se puede sumergir.

En la parte inferior podremos acoplar los diferentes enganches y soportes compatibles con otras cámaras GoPro

Revisando el resto de detalles, tenemos una pequeña pantalla a través de la cual podremos navegar por los diferentes menús y realizar los ajustes necesarios -algo que también se puede hacer a través de la app del móvil-, un altavoz así como varios micrófonos para capturar sonido tanto estéreo como envolvente.

Por último, en la parte inferior hay un rail donde meter la pieza que nos permitirá colocar la GoPro Fusion en los accesorios de montajes de GoPro.

El arte de grabar y editar vídeo y fotos en 360

El vídeo y la fotografía en 360 nunca llegó a despegar del modo que le hubiese gustado a muchos fabricantes. En primer lugar porque el nivel de exigencia en términos de calidad ha subido mucho y la calidad que ofrecían la mayoría de cámaras es justa. Algo por otro lado completamente comprensible.

En segundo lugar, porque generar material 360 implica tener en cuenta muchos más detalles de los que consideramos al hacer una foto o vídeo normal.

Por ello, estas propuestas han terminado siendo del interés de un grupo reducido de usuarios. Los cuales si no apuestan por sistemas más profesionales para sus producciones usan estas cámaras destinadas al mercado de consumo para cosas concretas como aplicaciones VFX, realidad virtual, etc.

De interés para un grupo reducido de usuarios, las posibilidades creativas de GoPro Fusion son muchas

Sabiendo esto nuestra intención era ver por un lado la calidad que ofrece el producto y por otro cómo podrían aprovechar usuarios como nosotros y vosotros una propuesta así.

Hacer fotos 360 y grabar vídeos 360 es el uso lógico de este tipo de cámaras. Y tras varias pruebas podemos decir que ambas tareas las realiza ofreciendo resultados de calidad superior a lo que hasta ahora habíamos probado dentro de este rango de productos orientados al sector de consumo, especialmente en vídeo.

A la hora de generar fotografías 360 la calidad a nivel definición es siempre superior a la de un vídeo 360. Es cierto que tanto en foto como vídeo hay un poco de aberraciones, especialmente en los bordes, pero entran dentro de lo normal debido al gran angular de la lente.

Sin embargo, en vídeo la GoPro Fusion rinde muy bien gracias a ese extra de resolución capaz de lograr. Mientras muchas cámaras llegan a un máximo de 4K aquí tenemos la posibilidad de subir hasta 5,2K a 30fps.

Ese pequeño extra en resolución permite obtener un clip de vídeo que luego, al visualizarlo en 360º, ofrece una mejor nitidez. Siempre hay un poco de pérdida al visualizarlo en un reproductor. Porque lo que hacemos es generar una esfera con ese material a 5,2K, de modo que la sección que visualizamos tiene una resolución menor.

De todos modos, junto a esa mayor resolución del material, los diferentes ajustes que ofrece Fusion Studio para el procesado y el uso del perfil plano de GoPro para tener más opciones en postproducción, la GoPro Fusion cumple muy bien.

La calidad de vídeo 360 de GoPro fusión está por encima de otras opciones para el sector de consumo

Pero si hay una funcionalidad que nos ha gustado muchísimo es la de Overcapture. Esto realmente no es nada nuevo y ya podíamos realizarlo a través de algunos editores de vídeo capaces de gestionar contenido 360, como Adobe Premiere o FCPX en su reciente actualización.

Los vídeos Overcapture es material con resolución 1080p generado a partir de uno de los ángulos del material 360. Es decir, generamos un vídeo 1080p fijando desde Fusion Studio el ángulo al que vamos a mirar si tuviésemos unas gafas o viésemos el contenido a través de un visor.

Esto que puede parecer poca cosa sumado a la facilidad de hacerlo desde la aplicación Fusion Studio permite que usuarios menos experimentados en temas de edición y aplicaciones con un corte más profesional puedan exprimir al máximo las posibilidades de la cámara. Y es que salvando las distancias, sería como disponer de multicámara con una única cámara.

Capturar sonido 360 es otra de las virtudes de la GoPro Fusion, pero ojo con los fuertes vientos

Respecto al sonido, la calidad de captura es similar a la de las Hero. No es un mal audio pero cuestiones como el viento provoca ruido que restan calidad al producto final. Lo interesante es que más allá de sonido estéreo es capaz de capturar sonido 360.

Gracias a la captura de sonido 360 la experiencia de visionado en 360 resulta más rica. Porque según nos giremos el sonido nos llegará de un lado u otro, ganará fuerza o todo lo contrario. Por tanto, nuevamente para aplicaciones VR tiene mucho valor.

Fusion Studio y el resto de apps de GoPro

Vistas las características y rendimiento de la cámara pasemos a hablar de su aplicación GoPro Fusion. A través de esta herramienta es como generamos todo el material. Desde fotos 360 hasta vídeo o multishoot -timelapses a partir de fotografías tomadas cada x tiempo-.

GoPro Fusion está disponible tanto para Windows como macOS. Es cierto que tenemos también aplicación para móvil que nos permite controlar la cámara pero con los terminales disponibles no pudimos hacerlo por temas de compatibilidad. Aún así, viendo cómo demandaba recursos en un ordenador no creemos que en móvil fuese una experiencia gratificante.

Fácil de manejar, repleto de opciones pero requiere un ordenador potente. Así es GoPro Fusion

Para usar GoPro Fusion y poder generar contenido a la máxima calidad posible vamos a necesitar un equipo potente. Para que os hagáis una idea, un Mac Pro de 2013 con procesador Xeon de 6 núcleos y 16GB de RAM sufría. Impidiendo casi poder realizar cualquier otra tarea. Además el proceso de cosido es lento. De modo que si tenéis clips de bastante duración lo mejor es tener paciencia.

Por lo demás, GoPro Fusión está muy bien a nivel de opciones. Podremos tocar aspectos de la imagen como temperatura, tinte, sombras y luces, nitidez y activar el perfil Plano o GoPro para la imagen. Por supuesto, también modificar ajustes relacionados con el material 360 como inclinación, desplazamiento, balance y campo de visión. Además de poder generar vídeo 360 o el mencionado overcapture en diferentes relaciones de aspecto (16:9, 1:1 y 4:3)

Lo mejor de GoPro Fusion es poder exportar en CinemaDNG y ProRes para su edición en editores de vídeo

Una vez hemos realizado todos los ajustes oportunos podremos exportar el material listo para subir y compartir a través de servicios como Youtube, Facebook o Vimeo. O la opción más interesante, para editar en aplicaciones como FCPX o Premiere.

En esos casos podremos generar un material usando los codecs CinemDNG o ProRes. Codecs más avanzados que facilitan el tratamiento del contenido aunque desde la captura ya existan algunas limitaciones si lo comparamos con cámaras que graban directamente en dicho formato.

Con todo esto Fusion Studio es una muy buena herramienta para creativos y también para usuarios menos expertos en tales tareas. Su único problema es que requiere de un ordenador potente y aún deben optimizar más el software los ingenieros de GoPro. En la última actualización esa mejora se ha notado pero hay que seguir.

La opinión de Xataka

GoPro Fusion no es una cámara para todos, por precio y usos sólo algunos profesionales o usuarios más avanzados serán capaces de sacarle el máximo partido. Aún así, para el resto, la cámara ofrece posibilidades interesantes como overcapture que pueden dar mucho juego en producciones de todo tipo.

Si buscas una cámara 360 que ofrezca resultados de calidad a un precio asumible GoPro Fusion cumple muy bien

A nivel de calidad está un paso por encima de otras competidoras y esa facilidad de transporte, uso, compatibilidad con accesorios GoPro, etc hacen que sume puntos. La única duda, si pagar los 729€ que cuesta os compensará o no. Pero para experimentar con temas de contenido 360 ahora mismo consideramos que es la mejor opción a un precio asumible.

El equipo ha sido cedido para la prueba por parte de GoPro. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas