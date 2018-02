GoPro Karma, análisis: di adiós al mejor accesorio para las cámaras GoPro

Resulta un tanto extraño comenzar un análisis y al poco tiempo saber que la compañía dejará de fabricar dicho producto. Eso es lo que nos ha ocurrido con el Karma de GoPro, un drone con unos inicios complicados que parece no haber sido lo suficientemente competitivo en un mercado donde DJi domina.

A pesar de ello, ya que estábamos metidos en faena decidimos seguir adelante. Porque, ahora que lo hemos probado con tiempo, hemos de decir que posiblemente haya sido tratado injustamente. Así que si os interesan los drones en general y el Karma en particular, aquí nuestro análisis del primer y último drone de GoPro.

Características

GoPro Karma Dimensiones plegado/abierto (sin contar las hélices) 365,2 x 224,3 x 89.9 milímetros303 x 411 x 117 milímetros Longitud de las hélices 25,4 centímetros Altura máxima 4.500 metros Velocidad máxima 15 m/s (54 km/h)

Distancia máxima 1.000 metros Resistencia máxima al viento 10 m/s (36 km/h) Peso 1.006 gramos Frecuencia 2.4GHz Destaca PlegableIncorpora estabilizador Karma Grip y mando Precio 699 euros (dron + Karma Grip + bastón + mochila)1.049 euros (dron + Karma Grip + bastón + mochila + Hero6)

GoPro Karma es un drone con una serie de características que tal vez no llamen mucho la atención. En diseño no es rompedor, o dejó de serlo a las pocas semanas de su presentación por culpa del Mavic Pro de DJi, sus prestaciones a nivel de sensores tampoco pero aún así es un producto muy de la marca como veremos a continuación.

Nuestro pack analizado incluía el propio GoPro Karma, Karma Grip, batería, cargador, mando, mochila para su transporte y GoPro Hero 6.

De la mochila hay que decir que está muy bien fabricada. El nivel de protección es alto, resulta cómoda de llevar tanto a modo de mochila como maletín y tenemos espacio para guardar el mando, batería adicional, cargados y las hélices puestas en los brazos plegables del dron.

Diseño GoPro

GoPro Karma es un drone con un diseño plegable y una forma similar a una araña, donde el gimbal no queda oculto debajo del mismo. Esto supone una ventaja frente a otros modelos. Y también tiene una explicación del por qué lo hicieron así: es extraible.

Un diseño muy GoPro para un producto pensado para deportistas y aventureros

Fabricado con materiales que transmiten buenas sensaciones, no será un dron indestructible pero sí apostaríamos a que aguantará el paso del tiempo tan bien como las cámaras GoPro. Es más, todo el conjunto tiene ese diseño tan de GoPro. Posiblemente porque en su mente estaban en primer lugar los deportistas y aventureros.

Otros detalles interesantes, algunos para bien y otros para mal, son los siguientes:

Los brazos plegables se pueden reparar por el propio usuario . Si se tiene algún accidente se puede optar porque envíen los brazos y cambiarlos nosotros. Es un proceso que requiere ciertas habilidades pero no es imposible

. Si se tiene algún accidente se puede optar porque envíen los brazos y cambiarlos nosotros. Es un proceso que requiere ciertas habilidades pero no es imposible Las hélices se fijan mediante una rosca . No es el sistema que más nos convenza pero tras colocarlas y ajustarlas con una herramienta incluida lo cierto es que no hay problema alguno

. No es el sistema que más nos convenza pero tras colocarlas y ajustarlas con una herramienta incluida lo cierto es que no hay problema alguno El tren de aterrizaje nos parece algo corto. No habrá problemas en la mayoría de situaciones pero en días de viento tendremos que tener cuidado al aterrizar por si se inclina. Y es que esto podría hacer que las hélices tocasen el suelo y llegasen a romperse

Poder extraer el gimbal y colocarlo en Karma Grip (para grabaciones en mano) es un valor añadido para el usuario

Con todo esto, a nivel de diseño y con unas dimensiones generosas (365,2 x 224,3 x 89.9 milímetros), Karma GoPro no va a destacar por ser el dron más llamativo a nivel estético pero sí resulta ser un producto muy funcional, de buena construcción y capaz de cumplir con aquello que promete. Otra cosa es que haya alternativas que lo hagan mejor. Pero bueno, seguimos avanzando en nuestro análisis.

El mando, tu primer instructor de vuelo

GoPro ha hecho algo que me parece realmente interesante. En su mando, un control de tipo concha del que ahora damos más detalles, se integra un simulador de vuelo. De ese modo podremos recrear la experiencia de pilotaje del GoPro Karma. Puede parecer una tontería pero para el usuario inexperto es una primera ayuda que le permitirá familiarizarse con los controles e incluso los dos modos de control, viendo en todo momento lo que la cámara de Karma capta o bien siguiente con nuestra vista al propio dron en el cielo.

El mando y su modo de vuelo virtual es perfecto para usuario inexpertos en el vuelo de drones

Sabido esto, el mando tiene un tacto gomoso que hace que resulte cómodo al sujetar. También evita que sea resbaladizo y eso junto a su tamaño da como resultado una experiencia muy satisfactoria. Otro punto interesante es que integra una pantalla táctil. Por tanto no hará falta conectar nuestro smartphone para ver lo que captura la cámara.

Más cosas del mando y su funcionamiento:

Desde el mando podremos acceder

Se carga a través de un conector USB C , al igual que las últimas cámaras del fabricante o el Karma Grip

, al igual que las últimas cámaras del fabricante o el Karma Grip Los únicos botones son para encendido/apagado, iniciar despegue, regreso al punto de despegue, rueda para control del gimbal, botón de inicio de grabación y marcación de highlights y cambio de modos

Pantalla táctil

Destacar el sistema de notificación de actualizaciones de cada componente y cómo muestra en qué versión está cada uno, desde el mando hasta el dron o el propio grip

A través del mando podremos visualizar fotos y vídeos realizados por la cámara de Karma

Mediante la app Passenger de GoPro podremos enviar la imagen que captura el dron a otros dispositivos móviles iOS y Android para que vean lo mismo que nosotros

Con una interfaz bastante sencilla, una pantalla durante el pilotaje fácil de entender y con acceso a las opciones más importantes así como información útil como las distancia del dron respecto a nosotros, la altura, velocidad tiempo de vuelo y batería restante el mando de GoPro Karma nos deja buenas sensaciones tras los días de prueba.

Respecto al software, ahora mismo está en la versión 2.0 y eso ha añadido nuevos modos de vuelo automáticos así como mejoras que hacen que a nivel creativo se puedan lograr cosas más atractivas.

GoPro Karma, así es la experiencia de vuelo

Más allá de lo competitivo que es el mercado de drones, de la situación privilegiada de DJi cuyo catálogo aumenta y aumenta, el gran problema de GoPro Karma llegó a los pocos meses de su lanzamiento: lo motores perdían potencia y el dron acababa estrellándose.

https://www.youtube.com/watch?v=i4nRalvmBhA

Aquel inconveniente obligó a retirar las unidades del mercado, solventar el problema y volver a enviar a sus compradores. Lo hicieron, cumplieron, pero el daño ya estaba hecho. Muchos usuarios ya no se fiaban y eso hizo también que no se apreciasen sus virtudes a la hora de volar y capturar material multimedia. Durante nuestros días de prueba las conclusiones que hemos podido sacar han sido las siguientes.

Un mercado competitivo y el fallo importante de su inicio condenaron a Karma

El GoPro Karma es un dron que no cuenta con el número de sensores, cámaras y otras tecnologías que dotan a los drones de DJi de una inteligencia y una seguridad de vuelo muy alta. Pero si somos expertos en el vuelo de drones o vamos con precaución hasta que cojamos soltura no habrá problema.

Las palancas de control del mando responden muy bien, con una sensibilidad adecuada que se traduce en una buena respuesta de cara al pilotaje. La única pega que le podemos poner es que una vez establecido el modo de vuelo, como por ejemplo el modo follow me, no podremos cerrar la tapa del mando para comenzar nuestra actividad. Aunque también es algo entendible.

Con un control preciso y una buena estabilidad, la experiencia de vuelo de GoPro Karma convence

Por lo demás, en diversas situaciones el dron se comportó muy bien. Gracias a su tamaño y peso la resistencia a rachas de viento fuertes fue buena. En pleno día de levante la estabilidad en vuelo era algo a destacar. Claro que su capacidad de resistir rachas de viento de hasta 30 KM/h implica que en dicha situación el consumo de batería aumenta, por lo que el tiempo de vuelo es menor.

Con la batería de Karma podremos volar unos 15 minutos. A pesar del tamaño, por el propio diseño y otros condicionantes, el tiempo de vuelo es reducido. Por tanto es muy recomendable, imprescindible casi, adquirir alguna batería adicional para aprovechar cada salida que hagamos para volar el dron.

La experiencia de vuelo en general fue muy satisfactoria. Algo que no sólo nos parece a nosotros, también a Francisco Serrano, piloto de drones profesional con el que siempre contamos para nuestras pruebas por su experiencia en el sector.

GoPro Karma, un dron cuya cámara es actualizable

Están los que defienden las posibilidades y calidad de las cámaras de GoPro y los que no. Pero si algo positivo tiene GoPro Karma es que su cámara será actualizable.

La capacidad de cambiar la cámara de Karma y su gimbal extraible son los principales valores

Cuando se lanzó al mercado podíamos usar la GoPro Hero 5 y la Hero 4 a través de un accesorio adicional para adaptarla al gimbal. Ahora también podemos usar la Hero 6 y eso es muy interesante.

Tener la capacidad de poder mejorar las capacidades de grabación de vídeo y foto con sólo cambiar la cámara es algo que no todos los drones ofrecen. Y si lo hacemos ya hablamos de productos muy concretos cono el DJi Inspire 2.

Es verdad que tal vez no sea un requisito o algo que hagamos de forma constante. Pero tener la opción es interesante. También la posibilidad de cambiarla en caso de algún fallo o posible rotura. Por lo que no tener que cambiar el dron para poder seguir grabando creo que es algo que gustará a todos.

Hablando de la calidad, pues con la Hero 6 (cámara usada por nosotros durante la prueba) los resultados son los que ya muchos conoceréis de GoPro. Clips de vídeo con buena resolución, más ahora que no sólo podemos grabar en 4K sino también a 60p, aunque en condiciones de poca luz sigue generando demasiado ruido. Pero el usuario habitual de cámaras GoPro creemos que agradecerá mucho las posibilidades que este dron ofrece.

Para usuarios intensivos de GoPro, como hemos dicho, pequeñas productoras, etc. Karma ofrece muchas posibilidades y ahorra cosas como tener que igualar clips de cámaras distintas. Un proceso que no es imposible pero sí tedioso. Así que simplificar flujos de trabajo siempre será algo atractivo.

Por lo demás, si queréis más muestras de lo que las cámaras de GoPro pueden hacer sólo tenéis que ir al canal oficial de la marca. Lo único es que con Karma las tomas podrán ser aéreas.

La opinión de Xataka

GoPro Karma es uno de los mejores si no el mejor accesorio para las cámaras GoPro. Un producto tal vez tratado de forma injusta aunque también con una competencia tan dura que no le ha permitido brillar como pensaban que lo haría.

GoPro Karma es un buen producto pensado para el usuario intesitvo de cámaras GoPro

Ahora que se ha confirmado que GoPro dejará el negocio el usuario interesado en él se planteará si merece la pena o no apostar. Es complicado decir sí o no, a nosotros nos resultó atractivo y si tenemos en cuenta los descuentos actuales y los que podrían venir posiblemente no sería una compra para arrepentirse. De todos modos, sólo lo aconsejaríamos si sois usuarios intensivo de cámaras GoPro.

Porque el aparato es robusto, la experiencia de vuelo es buena y con su última actualización se han añadido mejoras llamativas. Además si valoramos las opciones que da el poder sacar el gimbal y colocarlo en el grip para grabaciones en mano más aún.

Así que cada uno valore y vea si es o no, a pesar de su situación, una compra rentable a día de hoy. Nosotros esperamos que en algún momento vuelvan, porque la competencia es buena, porque tener opciones con otro fin es atractivo y porque Karma de GoPro es un buen dron, siempre y cuando su tamaño no sea un problema a la hora de transportarlo.

El equipo ha sido cedido para la prueba por parte de GoPro. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas