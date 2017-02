DJi Inspire 2, análisis: el nuevo gran amor para amantes de la fotografía y el vídeo

DJi ha conseguido que productos como su Phantom 4 o el reciente Mavic Pro sean los drones prácticamente líderes en el mercado de consumo. Aún así tiene otros modelos que, si bien pueden ser para usuarios entusiastas, están pensados para un público más concreto. Hablamos del DJi Inspire 2, un dron con unas capacidades de vuelo y audiovisuales prácticamente sobresalientes.

Un aparato de vuelo muy avanzado

Características DJi Inspire 2 Peso 3.290 gr (peso máximo que soporta en despegue 4Kg, esto limita ópticas que puede usar) Dimensiones 605mm diagonal (sin hélice) Autonomía de vuelo Aprox 27 min con cámara Zenmuse X4S. Con Zenmuse X5S unos 20 min aprox. Sistema de batería dual LiPo de 25.600 mAh Velocidad máxima 94 Km/h Temperatura de funcionamiento De -10º a 40ºC Control A través de mando más uso de dispositivo móvil (iOS y Android) con la aplicación DJi Go 4 Sistema de visión Cámaras Zenmuse X4S (sensor de una pulgada con resolución de 20MP) y Zenmuse X5S (micro cuatro tercios con sensor de 20,8MP) Cámara FPV para modo visión en primera persona Extras Diversos sensores infrarrojos para mejorar posicionamiento y detección de obstáculos. También GPS así como cámaras para un vuelo más inteligente Todas las especificaciones Aquí Precios Inspire 2, 3.399€. Inspire 2 Premium Combo (con Zenmuse X5S), 7.098€

EL DJi Inspire 2 hereda todo lo bueno que ya tenía su primera versión, también las novedades a nivel de inteligencia introducidas en las últimas propuestas del fabricante y mejoras propias que lo hacen ser un dispositivo de vuelo muy avanzado.

A nivel físico es muy similar al Inspire 1 aunque tiene mejoras. Las más visible son la nueva carcasa de aleación de magnesio y aluminio, el fuselaje fabricado en fibra de carbono y, en este modelo concreto, la nueva cámara Zenmuse X5S. No obstante, de esta cámara y su otra opción (Zenmuse X4S) hablamos luego con calma.

Un conjunto de variados sensores facilitan el vuelo y hacen que resulta una actividad más segura para todo tipo de usuarios

Junto a esto hay pequeños cambios y novedades como la inclusión de varios sensores que ayudan a la hora volar. Permitiendo detectar obstáculos, mantener las distancias de seguridad en interiores o facilitar procesos como el de aterrizaje de emergencia/automático, etc. Un despliegue de tecnologías que ayudan mucho y dan valor al producto como ya vimos en propuestas como el Mavic Pro.

Respecto al sistema de fijación de las hélices difiere al visto en el Phantom 4. Para algunos resultará menos cómodo o todo lo contrario. Ppersonalmente nos gusta aunque a veces es cierto que colocarla o quitar alguna hélice cueste un poco.

Por último, hablando de las hélices y teniendo en cuenta que este es un aparato con unas prestaciones superiores a sus otras propuestas, podremos optar por hélices que ofrecen un mejor rendimiento en operaciones a gran altitud (entre 2.500-5.000 m).

Básicamente esto es lo más destacado. Así que si os parece pasamos a la experiencia de vuelo, sus capacidades multimedia y algún que otro detalle que siempre resulta interesante conocer.

DJi Inspire 2, la experiencia de vuelo

Las leyes de cada país condicionan mucho el uso y disfrute de un dron. En el caso de España, como ya hemos comentado, AESA es -organismo que depende del Ministerio de Fomento- es quien se encarga de publicar recomendaciones así como las limitaciones de uso. Porque es importante tener en cuenta que, un dron no es un juguete y siempre hay que usarlo con responsabilidad y seguridad.

Nuestra experiencia volando drones ya es lo suficientemente amplia como para poder hacerlo de forma segura. Aún así, contar con la ayuda de un piloto profesional siempre es interesante. Francisco Serrano Cuenca, operador de RPAs en JP Topografía, ayudó en las sesiones de vuelo y aportó su experiencia volando otros modelos de DJi para tener otro punto de vista adicional.

Con todo esto, la experiencia de vuelo fue la siguiente. Volar el DJi Inspire 2 es algo sencillo. Hay que tener en cuenta que, según el modo activado el dron, es capaz de alcanzar 94 KM/h pero con precaución no resulta un problema. Y es que tanto por velocidad de respuesta como por agilidad, el vuelo del Inspire 2 prácticamente no tiene precedentes. Si volar el Phantom 4 o Mavic Pro estaba al alcance de todos éste también.

Además, junto a la referencia visual mientras lo seguimos con la mirada, tenemos la opción de ver en la pantalla de nuestro dispositivo móvil -el cual es necesario como visor y por el uso de la aplicación DJi Go 4- visualizar tanto la imagen que captura la cámara principal como la cámara FPV (visión en primera persona).

La respuesta de las palancas de control sigue siendo suave y precisa. Facilitando mucho el control y propio vuelo del aparato

El mando puede ser “pequeño” para ciertos operadores que están acostumbrados a opciones más generosas y cómodas según ellos. No obstante, nuestra impresión con este mando es muy positiva. Sigue la línea vista en el Phantom 4 y tanto las palancas de control como resto de botonera resultan cómodas y accesibles. Lo único necesario es memorizar bien las funciones para no tener que andar mirando mientras volamos el dron.

Por lo demás, otros detalles interesantes de este control son sus conexiones. En la parte donde conectamos el cable USB de nuestro smartphone vemos otros conectores que nos permiten opciones como sacar un señal HDMI para aprovechar las capacidades de retransmisión HD en directo. Y es que aún no hemos profundizado en ello pero éste es un dron con una clara vocación cinematográfica y audiovisual.

Por cierto, tema autonomía. Con un sistema de baterías dual, el tiempo de vuelo que ofrece está en torno a los 17-22 minutos según las propias condiciones así como nuestro estilo de vuelo. Movimientos bruscos con aceleraciones y desaceleraciones, giros, etc. consumirán la batería antes que un vuelo con una ruta marcada y movimientos suaves. Además de la resistencia que ejerza el viento. Aunque visto como se desenvuelve, en condiciones de viento también podremos obtener imágenes muy estables.

El único punto negativo es que a pesar de su sistema de batería dual, la autonomía de vuelo sigue estando en la media de 17-22 minutos. Lo bueno, la base permite cargar hasta cuatro baterías

Respecto a sistema de carga, el cargador incluido permite la carga de hasta cuatro baterías con un tiempo estimado de unos 90 minutos (dos juegos de batería compuestos por dos unidades cada una). Todo muy acorde a la documentación oficial. Y como detalle, aunque el sistema de anclaje de las baterías puedan parecer algo frágil lo cierto es que no es así. De todos modos habría que ver cómo resiste al paso del tiempo. Pero es de esperar que DJi lo ha tenido encuentra y no habrá problemas.

Profesionales del sector audiovisual, éste podría ser vuestro dron ideal

El nuevo DJi Inspire 2 llega con dos opciones de cámara: Zenmuse X4S y X5S. La primera cuenta con un sensor de 1 pulgada, 20MP de resolución y una lente fija de 24mm. Una cámara interesante con mejor rendimiento respecto a otros drones de DJi.

La segunda, la cámara que hemos podido probar, nos ofrece un sensor micro cuatro tercios de 20,8 MP, un rango dinámico de 20 stops y la posibilidad de utilizar diferentes ópticas micro cuatro tercios. O lo que es lo mismo, una gran versatilidad para lograr el plano exacto que busquemos en el las condiciones que sean.

La nueva cámara Zenmuse X5S ofrece un rendimiento espectacular: vídeo hasta resolución 5,2K en CinemaDNG de Adobe y Apple ProRes

En el kit enviado por DJi, la cámara llegó con una lente de focal fija 15mm y una apertura máxima f1.7. No obstante, se podrían usar otras como hemos dicho. El único punto a considerar es que por tamaño y peso deben permitir el correcto funcionamiento junto a su gimbal. Este gimbal permite giros de 360º con el objetivo, nuevamente, de facilitar al piloto u operador de cámara lograr aquel plano que anda buscando.

A nivel de rendimiento, los movimientos de la cámara son suaves aunque requiere cierto entrenamiento lograr una secuencia óptima mientras se vuela. Para ayudar tenemos el modo trípode mientras volamos. Así como la opción de configurar un segundo mando en modo esclavo que se encargará de controlar la cámara mientras el mando principal (maestro) se ocupa del vuelo.

Otros detalles a destacar son el nuevo sistema de procesado de imágenes CineCore 2.0 y la unidad de almacenamiento CINESSD. Y es que, este dron es capaz de capturar imágenes con una resolción 5,2K en formatos Adobe CinemaDNG (archivo RAW) o bien en diferentes formatos de ProRes de Apple.

DJi Inspire 2 es capaz de capturar vídeo CinemaDNG y Apple ProRes a resolución hasta 5,2K, usando compresión H.265 y H.264.

Cuando grabemos en CinemaDNG y a resolución 5,2K tendremos que recurrir al uso de la unidad CINESSD de 480GB de capacidad para almacenar ahí las imágenes. En otros casos podremos hacerlo en una tarjeta microSD que también podremos usar, aunque lo ideal es grabar a grandes resoluciones en el SSD y la microSD dejarla para un archivo de apoyo a resoluciones menores.

Con tales opciones por supuesto que habrá la posibilidad de elegir diferentes perfiles de color. Desde D-Log o D-CineLike hasta otros más personalizados o válidos para cuando grabamos en la tarjeta microSD. Haciendo uso de ellos luego se podrá trabajar mejor en postproducción, aprovechar al máximo el rango dinámico del sensor y en definitiva aplicar Luts o correcciones de color que den un aspecto determinado a los vídeos de forma más eficiente.

Sin duda, este DJi Inspire 2 supone un gran complemento a profesionales o usuarios entusiastas del mundo audiovisual. No es que todo se deba grabar con él pero está claro que dará mucho juego, y su cámara permitirá obtener clips de gran calidad. El único inconveniente será, nuevamente, las posibles limitaciones que pongan las leyes de cada país y el periodo de adaptación necesario para su correcto uso. Además de algún que otro tema técnico como el ruido de sus hélices que podría meterse durante la grabación o retransmisión en directo.

A modo de observación, la aplicación DJi Go 4 funciona muy bien y a pesar de sus menús, los cuales pueden abrumar al inicio, no es nada complicada de usar. Pero sí hay algo que no resultó cómodo y necesita mejora: el enfoque. Por diferentes motivos y mientras no se tenga una gran experiencia y conocimiento de la propia cámara hasta que no se descarga el material en el ordenador no se es consciente de si la toma ha quedado o no perfectamente enfocada.

La opinión de Xataka

El dron DJi Inspire 2 no es un producto para el mercado de consumo. Es cierto que cualquiera puede hacerse con él, volarlo y aprovechar sus capacidades multimedia o recreativas, pues con precios entre los 3.000 y 6.000 euros según modelo (cámara que monte, etc.) no es caro para todo lo que ofrece. Pero su enfoque y público objetivo son realmente los creadores de contenido profesionales.

DJi Inspire 2 es un producto al alcance de cualquier pero con un claro enfoque hacia creadores de contenido profesionales, cinematógrafos que buscan la mayor calidad

Para cualquier profesional audiovisual esta puede ser una herramienta muy a tener en cuenta. Capaz de ofrecer opciones nuevas a sus creaciones y unos acabados realmente sorprendentes.

A favor Capacidades de vuelo y estabilidad

Diferentes tecnologías para un vuelo más seguro

Calidad de la cámara

Contrucción y materiales

Modo Broadcast En contra Autonomía en la media de otros drones pero sigue siendo poca

Enfocar no es algo sencillo y la aplicación DJi Go 4 no ayuda mucho



El equipo ha sido cedido para la prueba por parte de DJi. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas