"¿Son los Slimbook una buena inversión?" - Esto es lo que recomendamos

GNU/Linux sigue siendo una familia de sistemas operativos muy popular, sobre todo para quienes prima la privacidad y la libertad de elección, sin imposiciones de grandes empresas. Y España tiene un gran fabricante de ordenadores con Linux preinstalado llamado Slimbook.
Sobre esta marca nos preguntaba uno de nuestros lectores aprovechando El Consultorio, una de las ventajas de Xataka Xtra, nuestra suscripción para acceder a newsletters exclusivas, sorteos, promociones y otras ventajas exclusivas. En este caso, lo que ofrecemos es línea directa con nosotros para resolver dudas como esta.
El xatakero preguntaba si los Slimbook son una buena inversión. Nos explica que es usuario de GNU/Linux, pero que a veces tiene problemas con algunos sistemas, por lo que estaba buscando un equipo que fuera nativamente compatible.
La pregunta
"Llevo siguiéndolos por los últimos dos años, y aunque no estoy en Europa me encanta su contenido. Disculpen mi español, pero escribo mayormente en inglés. Tengo una consulta sobre los sistemas Slimbook. No veo ninguna review en Xataka, y me gustaría saber si son una buena inversión. Utilizo Linux diariamente y a veces tengo problemas con algunos sistemas, por eso quisiera un equipo que ya sea compatible."
La respuesta
Comprar un ordenador siempre es una decisión que requiere tener muchas cosas en cuenta. Y cuando lo quieres para utilizar un sistema operativo concreto, entonces te interesa saber si es totalmente compatible. A esta pregunta respondió nuestro compañero Javier Pastor, especialista en IA, productividad y sistemas operativos. La respuesta fue la siguiente:
"¡Hola! Primero de todo, muchas gracias por animarte a escribirnos y no te preocupes por tu español, se entiende perfectamente y es un honor que nos sigas desde lejos.
Sobre tu consulta de Slimbook, tienes razón en el soporte Linux entre los grandes fabricantes actuales. Aunque hay algunos que con el tiempo han acabado ofreciéndolo como opción, no se centran en él. Eso hace que haya oportunidades para fabricantes como este, que precisamente se centra en ese apartado y saca pecho con equipos realmente interesantes y que están muy pensados para funcionar con todo tipo de distribuciones Linux sin problemas.
Aunque no hemos analizado ningún equipo de ellos recientemente, les seguimos la pista y desde luego siguen teniendo ventajas importantes justamente en ese escenario. De hecho su mayor virtud es estar diseñados y optimizados para Linux, así que no te tienes que preocupar de pelearte con los controladores Wi-Fi o los del trackpad. Incluso tienen apps especialmente diseñadas para una mejor gestión de opciones del equipo, como Slimbook Battery (actualmente en la versión 4, y con el código en GitHub), lo que demuestran que están muy pendientes de este tipo de detalles. También han mejorado en materiales y componentes —chasis de aluminio, pantallas de altísima resolución y tasas de refresco estupendas, trackpads “gigantes” tipo MacBook—, y desde luego creemos que son una opción fantástica para los amantes de Linux. La relación precio/prestaciones es muy aceptable. Es cierto que puedes acabar instalando Linux en muchos otros equipos, pero aquí la tranquilidad de que todo va funcionar desde el primer encendido es máxima, y eso siempre ayuda a tomar la decisión. ¡Saludos!"
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