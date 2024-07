Han enviado por correo un AirTag de Apple y un rastreador Android. Los resultados son aplastantes contra el sistema de Google

Tras trabajar en un sistema similar al ‘Buscar’ de Apple desde 2021, Google por fin lanzó en abril de este año su red Find My. Esta red es una de las piedras angulares de la estrategia de Apple estos últimos años con su ecosistema: encontrar tanto nuestros dispositivos como los accesorios asociados a la cuenta si los perdemos de vista. Es, además, la clave del funcionamiento de los AirTag y lo que pretende revolucionar este segmento para los usuarios de dispositivos Android.

Y, como siempre cuando hay competencia, aparece la pregunta de… ¿es mejor un Airtag de Apple o un rastreador de Android compatible con Find My Device? Esa pregunta ya tiene respuesta, pero el resumen es que el sistema de Google no queda muy bien parado.

Find My Device. Antes de nada, vale la pena dedicar unas líneas a una pequeña aclaración. Los AirTag no inventaron nada. Antes de estos dispositivos, ya había marcas -como Tile- que contaba con rastreadores. La idea de estos dispositivos es colocarlos en objetos susceptibles de pérdida como las llaves, una maleta, una mochila o una cartera y poder rastrearlos con el móvil. No son dispositivos GPS y dependen de que los móviles de otras personas actúen como balizas de posición.

El gran acierto de Apple es que casi cualquiera de sus dispositivos funciona, de manera automática y transparente para el usuario, como una baliza. Esto significa que, si un AirTag entra en el rango de detección de un iPhone, automáticamente se nos actualiza el estado del AirTag en nuestra aplicación de ‘Buscar’. Esa sencillez es la que le faltaba a los rastreadores compatibles con Android y que Google quiso atajar con el lanzamiento de la red Find My Device.

El experimento. Dicho esto, es el momento de comparar el AirTag con un rastreador Find My Device. El encargado del experimento ha sido un usuario de Reddit llamado chiselplow, que el pasado 3 de julio metió un rastreador Pebblebee (uno de los pocos compatibles actualmente con el sistema de Android) y un AirTag en una caja y los mandó vía mensajero a otro estado.

El resumen es catastrófico para el rastreador de Pebblebee: el paquete llegó a su destino el pasado 6 de julio y, mientras el AirTag iba mostrando una ruta a través de actualizaciones en su ubicación (con actualizaciones tanto en almacenes como en la carretera), el rastreador compatible con Android sólo proporcionó una actualización en uno de los almacenes para indicar que… se había visto por última vez en casa del usuario. Es decir, en su propio teléfono móvil.

"Áreas de tráfico". Cuando llegó al destino, el Pebblebee volvió a actualizarse para volver a informar de lo mismo: había sido visto por última vez en casa del usuario. Es decir, al menos hubo dos momentos en los que el dispositivo fue visto por un dispositivo Android, pero en el informe para el dueño no se actualizaba su ubicación. Y sí, en Estados Unidos el iPhone es mayoría, pero también hay Android y habría sido muy remota la posibilidad de que no se hubiera cruzado con ninguno en tres días.

A menos que, claro, entre en juego la configuración predeterminada de los móviles Android para informar de la ubicación de un rastreador. Y aquí entra en juego un término bastante ambiguo por parte de la propia Google: "áreas poco pobladas". Esta configuración predeterminada impide que los móviles Android informen sobre la ubicación de un rastreador, a menos que éstos se encuentren en lo que consideran un "área muy poblada", que vuelve ser ambiguo. Y puede que los sitios por los que ha pasado el dispositivo no cumplan esos requisitos.

Mejoras en camino. Desde la web 9to5Google se han puesto en contacto con Google para preguntar sobre mejoras en la red Find My y, aunque no han hablado sobre fechas concretas en las que implementarán esas mejoras, sí han confirmado que están en ello:

"Estamos trabajando activamente para implementar mejoras que aumentarán la velocidad y la capacidad para localizar objetos perdidos en las próximas semanas. Los dispositivos siguen sumándose a la nueva red y esperamos que crezca, lo que también ayudará a mejorar la capacidad de búsqueda de dispositivos perdidos. Animamos a los propietarios de rastreadores Bluetooth a cambiar la configuración de la red Find My Device a red disponible en todas las zonas'para ayudar a mejorar la capacidad de la misma para encontrar objetos perdidos en áreas de menos tráfico", afirma un responsable de Google.

Para usar el sistema de Google, debemos activarlo. Así encontraremos nuestros dispositivos y actuaremos como balizas para otras personas. Hay, además, varios modos de localización | Capturas de Iván Linares, Xataka

¿Ventajas del ecosistema cerrado? Esto no quiere decir que los rastreadores Android no funcionen, sólo que, de momento, la red no parece lo suficientemente poblada y, además, puede que el contar con un ecosistema cerrado, en esta ocasión, sea una ventaja. Un AirTag ofrece muy buenos resultados a la hora de viajar, pero nosotros mismos hemos probado un SmartTag 2 de Samsung (que sólo funciona con Samsung) en viajes Ciudad Real-Amberes y Ciudad Real-Bangkok, con buenísimos resultados en ambos. Por tanto, será cosa de ir afinando la red de Google, que en estos momentos parece bastante verde y pronto llegarán dispositivos de otras marcas, como los de Motorola.

Por cierto, el usuario de Reddit volverá a repetir la prueba en otro país con una mayor presencia de Android. Sólo ha comentado que el mercado es 78% Android y 21,5% Apple, por lo que estaremos atentos a ver qué tal funciona esa nueva prueba y si, para entonces, han llegado las prometidas mejoras de Google.

Imágenes | Pebblebee, Anna Martí

En Xataka | El lado oscuro de los dispositivos tipo AirTag. Así los usan para espiar y así es como Apple quiere impedirlo