Encontrar un Android robado dejará de ser un infierno: así es la nueva red Find My de Google

Si roban tu móvil Android y lo apagan tienes un problema. Google cuenta, desde hace años, con la app Find My Phone, una solución que cuenta con una importantísima limitación: solo funciona cuando el dispositivo está encendido. Mediante esta app, podemos localizar en Google Maps, hacer sonar e incluso bloquear y resetear de forma remota nuestro teléfono, siempre y cuando tenga conexión a internet. En caso contrario, poco o nada se puede hacer al respecto.

Google quiere acercarse a una red similar al Find My de Apple, mucho más completo y en el que los dispositivos se pueden rastrear incluso estando apagados (guardan una pequeña cantidad de batería auxiliar para este fin). Ahí es necesario que el teléfono sea compatible con esta función, pero también se necesita una red que pueda funcionar offline. Esto está a punto de llegar a Android.

La nueva red Find My de Google es inminente

Google está empezando a desplegar la red Find My vía servidor para los usuarios beta de Play Services, y anunciando que el lanzamiento de la versión estable comenzará a partir del día 7 de abril. Es un proyecto en el que llevan trabajando desde hace varios años, y del que tuvimos noticias por primera vez en 2021.

Actual interfaz de Find My en PC.

La principal novedad que experimentarán los usuarios guarda relación con lo que contábamos unas líneas más arriba:

Con la nueva red Buscar mi dispositivo, podrás localizar tus dispositivos incluso si están fuera de línea. También puedes encontrar cualquier accesorio fast pair compatible cuando esté desconectado de tu dispositivo. Esto incluye auriculares y auriculares compatibles, y rastreadores que puedes conectar a tu billetera, llaves o bicicleta.

Al igual que en la red de Apple, Google usará los datos de los miles de dispositivos Android que a nuestro alrededor. El objetivo es tejer una enorme red de dispositivos que podrán ayudar a determinar la ubicación del nuestro. Todo ello, según Google, preservando la seguridad del usuario y sin compartir los datos de sus dispositivos con los de otros usuarios.

Los propietarios de cada teléfono podrán decidir participar o no de esta red, que funcionará de forma similar a la de Apple. En el caso de que no queramos participar, no será posible acceder de forma offline a la información sobre nuestro dispositivo.

Imagen | Xataka

En Xataka | Cómo bloquear un móvil Android robado