Google trabaja en una red similar a "Find My" de Apple para encontrar móviles Android, según el código de Google Play Services

Una de las piedras angulares de los AirTags es la red "Find My". Grosso modo, cuando perdemos un AirTag todos los iPhone que pasan cerca de ella registran su ubicación, de forma que el dueño del dispositivo puede saber dónde se encuentra. Es una especie de red colaborativa para encontrar dispositivos perdidos. Samsung tiene su propia alternativa y ahora han surgido indicios de que Google podría estar desarrollando un sistema a nivel general para Android.

XDA le ha echado el guante a la versión 21.24.13 beta de los Servicios de Google Play (uno de los componentes clave de los Google Mobile Services) y ha descubierto dos líneas de código recién añadidas que podrían indicar que esta red está en desarrollo. Estas dicen lo siguiente:



<string name="mdm_find_device_network_description">Allows your phone to help locate your and other people’s devices.</string> <string name="mdm_find_device_network_title">Find My Device network</string>

Como podemos comprobar, la segunda línea nos desvela el nombre de la red, "Red Encontrar mi dispositivo" y la primera nos da un adelanto de para qué sirve: "permite que tu teléfono ayude a localizar los dispositivos de otras personas". No hay más información al respecto, pero lo que está claro es que, de desarrollarse y lanzarse finalmente, sería una red colaborativa enorme.

Una red de 3.000 millones de dispositivos

Si nos ceñimos a las palabras de Google durante el Google I/O 2021, actualmente hay más de 3.000 millones de dispositivos con Android en el mercado (sin contar los que no usan Google Play). Eso significaría, en principio, que hay más de 3.000 millones de dispositivos que podrían ayudarse entre sí para localizar móviles perdidos. Después de todo, el 72,72% de los móviles de todo el mundo usan Android, mientras que solo un 26,46% usan iOS.

Si Google desarrolla esta función y la implementa en futuras versiones de Google Play Services, podría ser un añadido muy útil para Android. Es cierto que ya existe una función para encontrar nuestros dispositivos, pero para que esta funcione es necesario que el móvil esté conectado a Internet y que hayamos iniciado sesión con nuestra cuenta de Google en él. Si está apagado, podremos ver su última ubicación registrada, que no tiene que ser necesariamente su ubicación actual.

Como explican en Xataka Android, no hay más detalles sobre su funcionamiento, pero lo más probable es que usen una combinación de Bluetooth LE y UWB. Es decir, que los móviles Android se convertirían en balizas móviles. Además, algo que llama la atención es que esta red se integraría en los Servicios de Google Play, lo que podría indicar que estaría disponible en todos los móviles Android y no solo en los más recientes.

En cualquier caso, que se haya encontrado el código en el APK de Google Play Services no significa necesariamente que la función vaya a desplegarse pronto (o que lo vaya a hacer, en general). Habrá que esperar para ver si Google hace algún anuncio al respecto. Estaremos atentos.

Vía | XDA