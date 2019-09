Echo Frames, las gafas con las que Amazon quiere que llevemos a Alexa en el rostro... y a todos lados

De entre toda la avalancha de dispositivos que anunció hoy Amazon se destaca el lanzamiento de su programa 'Day One Edition', que son productos que se pondrán a la venta a un número limitado de usuarios bajo invitación. El objetivo es recibir retroalimentación ya que, afirman, se trata de productos que no están listos para salir al mercado a gran escala.

Aquí se destaca el anillo con Alexa, Echo Loop, y las gafas Echo Frames, que son una montura que se conecta a nuestro smartphone Android para tener a Alexa en todo momento y en todo lugar.

Las Echo Frames es un dispositivo sumamente curioso, ya que no tienen pantalla, cámaras o funciones de realidad aumentada, sólo cuentan con un par de micrófonos y unos altavoces direccionales, con lo que podremos invocar a Alexa y recibir sus respuestas directo en las gafas.

Al ser un marco, se le pueden colocar cristales con graduación para que así sean nuestras gafas de todos los días, para aquellos que las necesitan. Pesan sólo 31 gramos y no hay muchos detalles de lo que hay en su interior.

