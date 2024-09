Lo último de AMD promete mejorar el rendimiento de los portátiles en juegos. El truco: VGM y un poquito de IA

Hace apenas unos meses AMD anunció su propuesta para meter cabeza en el incipiente mundo de los AI PCs: los AMD Ryzen AI 300. Esos procesadores, cuya NPU alcanza los 50 TOPS, están pensados en gran parte para labores relacionadas con inteligencia artificial, pero no es ningún secreto que habrá usuarios que quieran usarlos para jugar. Pues de cara a mejorar el rendimiento, la compañía acaba de anunciar dos novedades de lo más interesantes: VGM, siglas de Variable Graphics Memory (memoria gráfica variable) y AFMF 2.

Vayamos por partes.

Los Ryzen AI 300. Aunque los desgranamos mejor en este artículo, hagamos un repaso rápido de su propuesta. Por un lado, la CPU tiene arquitectura Zen 5 y montará hasta 12 núcleos (4 Zen 5, 8 Zen 5C de eficiencia) y 24 hilos, hasta 5,1 GHz de frecuencia de reloj y hasta 36 MB de caché.

La GPU, por su parte, es una Radeon 880M (12 CU) o una Radeon 890M (16 CU) con arquitectura RDNA 3.5. En tercer lugar, la NPU tiene arquitectura XDNA 2 y pasa de los 10 TOPs de la anterior XDNA a 50 TOPS, un salto enorme y superior, sobre el papel, al de los Snapdragon X Elite de Qualcomm. No son componentes gaming ni mucho menos, pero la experiencia en juegos debería ser buena.

¿Por qué son importantes? Porque las tecnologías que hoy nos ocupan solo están disponibles, por ahora, en estos procesadores y, además, en fase de pruebas. Para acceder a ellas habrá que descargar un driver, aunque próximamente se podrán activar desde el software Adrenalin.

Así se ve la opción VGM en el software Adrenalin | Imagen: AMD

¿Compartimos? La primera novedad que trae AMD es VGM, siglas de Variable Graphics Memory (memoria gráfica variable). Esta funciónpermite convertir hasta el 75% de la memoria RAM del sistema en memoria gráfica dedicada a.k.a. vRAM. Según explican desde AMD:

"Por defecto, los gráficos integrados tienen una asignación gráfica «dedicada» de 512 MB y AMD recomienda dejar al menos 16 GB de RAM para la CPU. Esto significa que si configuras la Memoria Gráfica Variable (VGM) en «media», en un sistema de 32 GB, asignará 8 GB de esa reserva y la convertirá en 8 GB de vRAM para la tarjeta gráfica integrada AMD Radeon 890M tras un reinicio, lo que supone un aumento de 7,5 GB respecto a la asignación de vRAM «dedicada» por defecto de 512 MB".

Es decir, que pasamos de tener un ordenador con 32 GB de RAM y 512 MB de vRAM a uno con 24 GB de memoria RAM y 8 GB de vRAM. Esto es particularmente útil para poder usar aquellos juegos que están limitados a un mínimo de vRAM.

En The Verge han podido probar esta tecnología en un ASUS Zenbook S 16 Ryzen AI 9 HX 370 con esta función y el resultado es mixto. Por un lado, hay juegos como 'Control' (54 vs 65 FPS) y 'Far Cry 6' (56 vs 62 FPS) que se ven enormemente beneficiados de esta tecnología, pero hay otros, como 'Hitman 3' (62 v 56 FPS) que se ven perjudicados. En otros títulos, la mayoría realmente, el aumento es de apenas uno o dos FPS.

La clave: combinarlo con IA. VGM se ve claramente potenciado por AFMF 2, la nueva tecnología de generación de frames. Es una evolución de la versión anterior que, de acuerdo a AMD, usa optimizaciones de IA para mejorar la calidad y el rendimiento, así como reducir la latencia. Combinando AMF2, VGM y FSR, AMD promete una mejora bastante sustancial del rendimiento tanto en FullHD como en resoluciones más altas.

En gris, los FPS obtenidos son AFMF 2 y VGM. En dorado, los FPS obtenidos con esta tecnología. El juego se ejecuta en FullHD en calidad alta y con FSR en modo calidad | Imagen: AMD

En gris, los FPS obtenidos son AFMF 2 y VGM. En dorado, los FPS obtenidos con esta tecnología. El juego se ejecuta en 2.880 x 1.080p en calidad media y con FSR en modo equilibrado | Imagen: AMD

Son funciones que, de momento, se encuentran en fase de pruebas y solo para los procesadores de la serie AI Ryzen AI 300. No obstante, siempre es una buena noticia que este tipo de opciones estén disponibles para darle un chute de FPS a los juegos en dispositivos como portátiles.

