AMD pondrá toda la carne en el asador donde está el dinero: en la IA

Jack Huynh, responsable de su división de gráficos y computación en AMD, lo tiene claro. La prioridad ahora son los chips de inteligencia artificial, y no los chips para tarjetas gráficas súper potentes para gamers. Lo destacó en dos recientes entrevistas con Tom's Hardware (1, 2) en las que hubo muchas pistas sobre el futuro inmediato de la compañía.

¿Qué pasa con las Radeon RX 8000? Huynh participó en una sesión en la reciente feria IFA en la que fue preguntado por las teóricas Radeon RX 8000, sus gráficas de nueva generación para los gamers más ambiciosos. Como apuntábamos ayer, los planes de sacar al mercado los modelos más potentes parecen haberse cancelado (o aplazado), porque AMD se va a centrar en intentar lograr escala. O lo que es lo mismo: vender más tarjetas y ganar cuota de mercado ofreciendo alternativas más modestas, pero sobre todo más asequibles.

No necesitamos súper GPUs, sino escala. Al ser preguntado por ello, Huynh explicó que lograr atraer a más usuarios es vital para su futuro. De momento explicó, no irán a por el mercado de gama alta de tarjetas gráficas, e indicó que "algún día, podremos hacerlo", sin embargo, destacaba:

Mi prioridad en este momento es construir escala para AMD. Porque sin escala ahora mismo, no puedo conseguir a los desarrolladores. Si digo a los desarrolladores, 'Sólo voy a por el 10% de la cuota de mercado', sólo dicen, 'Jack, te deseo lo mejor, pero tenemos que ir con Nvidia'. Así que tengo que mostrarles un plan que diga: 'Oye, podemos llegar al 40% de cuota de mercado con esta estrategia'. Es entonces cuando dicen: 'Ahora estoy contigo, Jack. Ahora optimizaré para AMD'. Una vez que lo consigamos, podremos ir a por los mejores".

AMD no quiere ser la Ferrari de las GPUs. Huynh también hizo una analogía curiosa al decir que no quería ir por ese 10% del mercado que compra las gráficas más caras. "Soy más del tipo que va a por el 80% del mercado porque no quiero que AMD sea la empresa que solo se pueden permitir la gente que tiene Porsches y Ferraris. Queremos crear sistemas de gaming para millones de usuarios".

La estrategia "rey de la pista" no funciona en gaming. En AMD llevan tiempo intentando competir con lo mejor de NVIDIA y esa filosofía no ha funcionado. "Quiero crear los mejores productos a un precio adecuado".

Cuidado, que NVIDIA tampoco tiene prisa. En los últimos resultados fiscales de NVIDIA, su CFO indicó que las GPUs con arquitectura Blackwell tardarán aún un tiempo en llegar al mercado de usuarios finales. Así pues, en la compañía tampoco tienen prisa por renovar su actual gama de GeForce RTX 4000, lo que dejará a los gamers más ambiciosos algo abandonados de momento.

Buenas noticias para muchos gamers (esperemos). La nueva estrategia de AMD plantea por tanto un futuro inmediato en el que podremos acceder a gráficas muy decentes en rendimiento, pero que sobre todo serán mucho más competitivas en precio. Teniendo en cuenta que los precios para las gráficas de gama alta son una locura desde hace unos años, AMD tiene aquí una gran oportunidad. Esperemos que no la estropee y no acabe ofreciendo menos rendimiento a precios no tan asequibles.

Pero en IA y centros de datos la cosa cambia. Sin embargo la cosa es totalmente distinta en el mercado de los chips para IA que se destinan a centros de datos. NVIDIA ha tenido un éxito arrollador con sus H100 y pronto llegarán al mercado las Blackwell B200. Y en AMD quieren competir y ofrecer chips súper potentes para conseguir toda la cuota de mercado que puedan ahí.

Las AMD Instinct preparan su hoja de ruta. AMD lanzó sus GPUs Instinct MI300X y sus APUs Instinct MI300A a finales del año pasado. En el cuarto trimestre del año aparecerán las Instinct MI325X, mientras que en 2025 llegarán las MI350 —que teóricamente serán "muy competitivas" con respecto a las B200—. Se espera que en 2026 lleguen sus sucesoras, las MI400, lo que demuestra que el ritmo de desarrollo de este tipo de chips especializados en IA está siendo frenético.

Adiós RDNA, hola UDNA. Precisamente uno de los grandes anuncios de AMD en la feria IFA 2024 fue el lanzamiento de su nueva microarquitectura UDNA. Este desarrollo fusiona su tecnología para gráficas para consumidores finales (RDNA) con la destinada a chips para centros de datos (CDNA), y tiene el objetivo de acabar compitiendo con CUDA, la microarquitectura de NVIDIA que por ahora es especialmente popular en el mercado.

