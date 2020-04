'The Last of Us: Part II' ya tiene nueva fecha de lanzamiento: llegará a PS4 el 19 de junio

Después de retrasarse indefinidamente hace algunas semanas, 'The Last of Us: Part II', la segunda entrega del videojuego de Naughty Dog, ya tiene nueva fecha de lanzamiento. Según ha confirmado Sony a través de su blog oficial, la segunda parte de 'The Last of Us' llegará a PlayStation 4 el próximo 19 de junio. De paso, la compañía ha aprovechado para comunicar que 'Ghost of Thusima' aterrizará el 17 de julio, un mes después.

Recordemos que 'The Last of Us: Part II' estaba programado para el 21 de febrero, una fecha que salió a la luz con el tráiler de la historia. A principios de abril, Sony retrasó su lanzamiento de forma indefinida debido a problemas de logística derivados del COVID-19. Sin embargo, desde Sony explican que tras haber visto "una facilidad en el entorno de distribución global" la nueva entrega de la saga estará lista para el 19 de junio.

Spoilers filtrados (sin spoilers)

La decisión de Sony llega justo un día después de que algunas imágenes del juego se filtrasen en Internet, desvelando gran parte de la trama. Dichas imágenes no se mostrarán en este artículo para evitar spoilers, pero allá por febrero de este año Naughty Dog dijo que el desarrollo del juego estaba bastante avanzado, así que todo potencial spoiler podría mostrar gameplay y cinemáticas clave.

El usuario encargado de filtrar el contenido ha sido un tal FearlessTemperature9 y la plataforma elegida ha sido Reddit. En el contenido publicado podían verse GIFs y cinemáticas de la historia que mostraban parte de la trama. Las filtraciones ya han sido eliminadas, pero se ha llegado barajar la idea de que FearlessTemperature9 sea un empleado de Naughty Dog, algo que no está confirmado.

No es la primera vez que 'The Last of Us: Part II' se filtra. A mediados de abril, un usuario de 4Chan desvelaba en una publicación, ahora eliminada, cuáles serían los enemigos del juego y temas relacionados con los protagonistas. Nada oficial, desde luego, pero suficiente para arruinar la experiencia a los fans de la saga de Naughty Dog.

Sea como fuere, ahora ya sabemos que el 19 de junio 'The Last of Us: Part II' aterrizará en PlayStation 4. Sony, por ahora, no se ha pronunciado es sobre la llegada del juego a la PlayStation 5, la nueva consola japonesa que, si todo va como se espera, debería estar en el mercado para finales de año.

