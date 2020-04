'The Last of Us: Part II' retrasa su fecha de lanzamiento de forma indefinida

El esperado juego para PlayStation 4, que tenía prevista su llegada el 29 de mayo, * *se ha retrasado sin ninguna otra fecha de lanzamiento**. Tanto Sony como los desarrolladores Naughty Dog han anunciado que el juego cancela su fecha de llegada debido a los problemas de logística que puede causar el COVID-19 a nivel internacional.

El juego se encuentra actualmente en la fase de corrección de errores, según ha indicado Naughty Dog. Sin embargo, no quieren ponerlo a la venta sabiendo que no puede llegar por igual a todos los usuarios por los problemas de logística que se están dando debido a la pandemia.

El juego ya ha sido retrasado una vez más. La primera fecha de lanzamiento que estaba prevista era el pasado 21 de febrero, así lo anunciaron con un trailer de la historia. No obstante poco después se retrasó para el 22 de mayo porque el juego no estaba lo suficientemente pulido. Ahora llega este segundo retraso pero ya sin una fecha nueva prevista.

Las expectativas con 'The Last of Us: Part II'

El juego fue anunciado por primera vez en 2016 como una secuela directa de 'The Last of Us'. La historia del juego se basa en cinco años después de 'The Last of Us'. Durante estos casi cuatro años han ido llegando poco a poco detalles del juego, haciendo que las expectativas por él sean cada vez más y más grandes. El actor que pone voz a Joel dijo que "es sin duda el juego más ambicioso que Naughty Dog ha hecho jamás".

El juego sin duda está acaparando tanta expectación por la cinemática e historia que se espera de él y hemos podido ver en algún que otro trailer. Al parecer Naughty Dog ha creado un nuevo motor gráfico especialmente para la próxima PS5 de Sony y veremos para de lo que es capaz en 'The Last Of Us: Part II' En Xataka hemos recopilado prácticamente todo lo que sabemos del juego. Pero, de momento, hay que esperar.